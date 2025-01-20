УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10632 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 917 37

Ліквідований російський загарбник горить в окопі на Донеччині. ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних систем 46-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України ліквідували російського загарбника, який засів в окопі на Донеччині. Воїни влучним скидом боєприпасу поцілили в окупанта, після чого його тіло загорілося.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Допит полоненого солдата КНДР: Я не знав, що воюватиму в Росії. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) війна (1472) ліквідація (4381) Донецька область (9424) 46 окрема десантно-штурмова бригада (59) Десантно-штурмові війська ДШВ (235)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
20.01.2025 16:14 Відповісти
+13
Сидів би дядько ти вдома в окулярах кросворди розгадував перед телеком з пивом, але пропаганда зробила своє діло. Так, красиво присипало в кінці
показати весь коментар
20.01.2025 16:33 Відповісти
+12
Прикинувся шлангом гадав що проконає. Згорить падаль і Варвара дістане китайський буй а не ладу.
показати весь коментар
20.01.2025 16:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.01.2025 16:14 Відповісти
Прикинувся шлангом гадав що проконає. Згорить падаль і Варвара дістане китайський буй а не ладу.
показати весь коментар
20.01.2025 16:17 Відповісти
Джгут Есмарха (на лівій нозі) йому не знадобився....
показати весь коментар
20.01.2025 17:01 Відповісти
та він тими жгутами обчіпляний наче то кружки есмарха, які для ******** наприхвачував ))
показати весь коментар
20.01.2025 22:08 Відповісти
Это уже не первый рашист, изображающий истукана при появлении дрона. Редкостный дебилизм... Ведущие психологи всегл мира еще лет сто будут ломать голову над этой массовым идиотизмом в поколениях, заразившим боьшую часть самого большого материка Земли.
показати весь коментар
20.01.2025 17:27 Відповісти
Есть такая штука-"Обморочная коза". Это похоже их потомки.Загулял из папка,походу,спьяну с козочками,когда пас.
показати весь коментар
20.01.2025 19:21 Відповісти
Да и так понятно что ракшисты не люди. Я видел многое, Крым (где родился), Латвию, (где учился), всю Украиу где служил. Воевал на востоек Украины. Потом, после дембеля, через год приблизительно я не смог ходить... Деталь да??? Так вот к чему я веду: нельзя, *****, нельзя недооценивать прогтитвника бляхак
показати весь коментар
20.01.2025 19:34 Відповісти
китайський буй зараз популчрний на рашці
показати весь коментар
21.01.2025 09:16 Відповісти
Знайшов пригоду на свою...
показати весь коментар
20.01.2025 16:18 Відповісти
День не задался з утра.
показати весь коментар
20.01.2025 16:22 Відповісти
Та нууууу .... Если бы живой горел и подольше тогда б это было кино для семейного просмотра
показати весь коментар
20.01.2025 16:25 Відповісти
Саундтрек заспокоює.
показати весь коментар
20.01.2025 16:26 Відповісти
Це краще що було в його житті.
Побачити Україну і померти.
показати весь коментар
20.01.2025 16:28 Відповісти
"Сгорєл на работє..."
показати весь коментар
20.01.2025 16:29 Відповісти
В кінці і землицею присипало
показати весь коментар
20.01.2025 16:30 Відповісти
Хотєл зємлі укрАінской єйо і получіл.
показати весь коментар
20.01.2025 16:46 Відповісти
Сидів би дядько ти вдома в окулярах кросворди розгадував перед телеком з пивом, але пропаганда зробила своє діло. Так, красиво присипало в кінці
показати весь коментар
20.01.2025 16:33 Відповісти
ви прочитали мої думки .
показати весь коментар
20.01.2025 16:46 Відповісти
Відсирів трохи, але все одно горить не погано.
показати весь коментар
20.01.2025 16:37 Відповісти
завчасно проспиртувався, готовився....
показати весь коментар
20.01.2025 16:40 Відповісти
Всі б вони так !!!
показати весь коментар
20.01.2025 16:47 Відповісти
Старий козел захотів на старості літ повбивати сусідній нарід, але щось пішло не так, як розповідали пропагандисти з остнкіно.
показати весь коментар
20.01.2025 16:47 Відповісти
Як символічно, земля свята українська насипала на рило окупанта! Нажерся землі святої ?!
показати весь коментар
20.01.2025 16:47 Відповісти
Прийшов бандерівців мочити
Та став чомусь... в окопі тліти
показати весь коментар
20.01.2025 17:06 Відповісти
А міг би на болотах, вдома, під бояру і шаману, без накабздону...
показати весь коментар
20.01.2025 17:06 Відповісти
Згорів швидко..а от втопитися би не зміг
показати весь коментар
20.01.2025 17:14 Відповісти
Вот и привалили деньги и детям и жене. Теперь счастливой жене главное - отбиться от голодных родственников.
показати весь коментар
20.01.2025 17:27 Відповісти
Це добре бо песикам потрібно хоч трохи про смажене мʼясце, бо від сирого животікі будуть боліть.
показати весь коментар
20.01.2025 17:34 Відповісти
ой.... там не тільки песики... там такий вир харчових ланцюгів зародився. Від безхребетних до кабанів
показати весь коментар
20.01.2025 18:33 Відповісти
Это гамно был поскромнее, квартиру в Покровске хотел.
показати весь коментар
20.01.2025 17:43 Відповісти
руцкій інстинкт! зад підставляє! )
показати весь коментар
20.01.2025 18:10 Відповісти
Отримав підсрачника рашист, і запалав!
показати весь коментар
20.01.2025 18:28 Відповісти
хобот прикольно ему присыпало
показати весь коментар
20.01.2025 18:46 Відповісти
з виду такий інтелігентний мущіна був, а виявися звичайним пітаром
показати весь коментар
20.01.2025 19:04 Відповісти
Ісчо ачкі надєл! Антілігєнція! Мабуть пушкіна начитався
показати весь коментар
20.01.2025 19:22 Відповісти
Я дивлюся - наші хлопці і "коктейлями Молотова" бавляться... Спочатку РГД-5 по ногах - щоб бігать не зміг, а потім - пляшка з "горючкою" ...
показати весь коментар
20.01.2025 19:40 Відповісти
Как скрепно земля на морду упала, я чуть не прослезился. Надеюсь Кобзон ему личную приветственную арию исполнит.
показати весь коментар
20.01.2025 20:49 Відповісти
 
 