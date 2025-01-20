Ліквідований російський загарбник горить в окопі на Донеччині. ВIДЕО
Бійці підрозділу безпілотних систем 46-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України ліквідували російського загарбника, який засів в окопі на Донеччині. Воїни влучним скидом боєприпасу поцілили в окупанта, після чого його тіло загорілося.
Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Побачити Україну і померти.
Та став чомусь... в окопі тліти