Допит полоненого солдата КНДР: Я не знав, що воюватиму в Росії. ВIДЕО

Північнокорейський полонений солдат розповів, що навіть не знав, проти кого воює на боці армії РФ.

Відповідне відео оприлюднив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Полонений найманець із КНДР (служив у розвідувальному батальйоні) розповів, що було кілька солдатів із Північної Кореї, які проходили навчання з користування важкою російською технікою.

На кораблі, що йшов із КНДР до РФ, перебували близько 100 осіб, сказав він.

"Це, напевно, був російський пором. Але не військовий, а просто для перевезення вантажів. Тільки ми були (на поромі. - Ред.)", - сказав найманець.

За словами північнокорейця, після закінчення школи, зазвичай, всі чоловіки йдуть на військову службу.

"Я теж після закінчення школи вступив до армії на розвідувальне відділення. Був там всю мою службу. Мені було 17 років. Не за контрактом, а строкову. ... Я сам не знав, до того як приїхав до Росії, що я воюватиму тут у Росії. Навіть не знав, проти кого ми воюємо", - додав він.

Солдати КНДР, які були направлені до Росії, не знали, що їх чекає участь у бойових діях проти України. Вони вважали, що їдуть для участі у військових навчаннях, орієнтованих на імітацію бойових дій, раніше розповідав посол Південної Кореї в ООН Хван Джун-кук.

Що передувало?

Раніше розвідка Південної Кореї заявила, що близько 300 КНДРівців вже ліквідовано на Курщині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.

Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.

