УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10632 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
5 783 26

Допит полоненого солдата КНДР: Я не знав, що воюватиму в Росії. ВIДЕО

Північнокорейський полонений солдат розповів, що навіть не знав, проти кого воює на боці армії РФ.

Відповідне відео оприлюднив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Полонений найманець із КНДР (служив у розвідувальному батальйоні) розповів, що було кілька солдатів із Північної Кореї, які проходили навчання з користування важкою російською технікою.

На кораблі, що йшов із КНДР до РФ, перебували близько 100 осіб, сказав він.

Також читайте: Участь КНДР у війні РФ проти України є "стратегічною помилкою", - голова військового комітету НАТО Бауер

"Це, напевно, був російський пором. Але не військовий, а просто для перевезення вантажів. Тільки ми були (на поромі. - Ред.)", - сказав найманець.

За словами північнокорейця, після закінчення школи, зазвичай, всі чоловіки йдуть на військову службу. 

"Я теж після закінчення школи вступив до армії на розвідувальне відділення. Був там всю мою службу. Мені було 17 років. Не за контрактом, а строкову. ... Я сам не знав, до того як приїхав до Росії, що я воюватиму тут у Росії. Навіть не знав, проти кого ми воюємо", - додав він.

Солдати КНДР, які були направлені до Росії, не знали, що їх чекає участь у бойових діях проти України. Вони вважали, що їдуть для участі у військових навчаннях, орієнтованих на імітацію бойових дій, раніше розповідав посол Південної Кореї в ООН Хван Джун-кук.

Також читайте: РФ почала використовувати на фронті північнокорейські артсистеми на тлі нестачі власних, – розвідка Естонії

Що передувало?

Раніше розвідка Південної Кореї заявила, що близько 300 КНДРівців вже ліквідовано на Курщині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.

Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.

Читайте: Військові КНДР візьмуть участь у травневому параді в РФ, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (18535) військовополонені (1047) війна (1472) КНДР (1302)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
пи@дить
легенда, усе як вчили у розвідці
показати весь коментар
20.01.2025 11:18 Відповісти
+17
Та да, приїхав на рашку зустріти Новий Рік, а тут така куйня.
Чули вже від індусів...
показати весь коментар
20.01.2025 11:19 Відповісти
+9
У орків, немає розбіжностей у відповідях , всі "білі та пухнасті", підари ******!(
показати весь коментар
20.01.2025 11:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пи@дить
легенда, усе як вчили у розвідці
показати весь коментар
20.01.2025 11:18 Відповісти
Та да, приїхав на рашку зустріти Новий Рік, а тут така куйня.
Чули вже від індусів...
показати весь коментар
20.01.2025 11:19 Відповісти
Ага, звичайно...
У них же на глобусі у школі усього чотири країни - китай, рашиська підерація, корея і Омеріка...))
показати весь коментар
20.01.2025 11:21 Відповісти
як мінімум Японію забув нє?
показати весь коментар
20.01.2025 12:45 Відповісти
ТО ФСЬО ОМЕРІКА!!!
показати весь коментар
20.01.2025 15:40 Відповісти
І не знав, свистун, що розстрілює українських військовополонених?!
показати весь коментар
20.01.2025 11:21 Відповісти
Тілько но кацапи перестали брехати про святу віру в те, що їдуть на навчання, як ту ж пісню заспівали корейці.
показати весь коментар
20.01.2025 11:24 Відповісти
У орків, немає розбіжностей у відповідях , всі "білі та пухнасті", підари ******!(
показати весь коментар
20.01.2025 11:52 Відповісти
Аа шо так каже навчання Чучхе за брехню?
показати весь коментар
20.01.2025 11:24 Відповісти
Це вже відмінили: КНДР скасувала календар чучхе: літочислення від народження Кім Ір Сена

https://glavcom.ua/authors/kate_ivanova.html Катерина Іванова
17 жовтня, 2024, 18:27 glavcom.ua
показати весь коментар
20.01.2025 11:27 Відповісти
спросите правда ким чи с дельфинами разговаривает
показати весь коментар
20.01.2025 11:24 Відповісти
Застрельте його нафіг! Нічого на нього час та ресурси витрачати.
показати весь коментар
20.01.2025 11:27 Відповісти
цей перероблений голос ?
показати весь коментар
20.01.2025 11:30 Відповісти
Сьогодні подивився фільм " Оппенгеймер " . Уряд США не повірив "батько ядерної бомби" у лояльності. А тут якесь цуценя Кіма бреше І йому мають вірити ? Ні корейцям, ні чукчам, ні якутам, а тим більш кацапам немає віри. Від слова взагалі. Взяли в полон, то арбайтен і відправка на ИСКОННІЄ. По обміну.
показати весь коментар
20.01.2025 11:39 Відповісти
Задовбали вже з тими корейцями , на хрена їх лікувати
показати весь коментар
20.01.2025 12:01 Відповісти
Вони підуть на обмін в південну корею, 1000 за один генератор !!!
показати весь коментар
20.01.2025 12:12 Відповісти
нічого нового. усі полонені нічого не знають. і корейці також. вони мабуть бачили у приціл південних корейців.
показати весь коментар
20.01.2025 12:41 Відповісти
Переклали на корейську методичку: "гаварілі будєм склади ахранять/рємантіравать тєхніку... камандіри ****@лі самі с'**@лісь... всє двухсотиє я адін вижил".
показати весь коментар
20.01.2025 12:52 Відповісти
Можливість прикинутись повним ідіотом - велика перевага військових КНДР.
показати весь коментар
20.01.2025 13:26 Відповісти
схожий на членіна
показати весь коментар
20.01.2025 14:05 Відповісти
Тут має бути методика як у німців з власівцями....в Україні тебе чекає тюрма, в кндр тебе чекає концтабір, на росії тебе поженуть у м'яний штурм, або повернуть жирдяю....вибір один публічно підписуй контракт в іноземний легіон... А далі він вже хєр куди рипнеться
показати весь коментар
20.01.2025 15:06 Відповісти
Ти впевнений що армія Власова була сформована завдяки страхові ? Мільйони полонених червоноармійців у 1941-1942 були по причині невдоволення совковою владою і небажанням за неї помирати .
показати весь коментар
20.01.2025 16:39 Відповісти
А як примусити проти неї воювати? тим більше проти власної країни...от же треба було обробити та переконати людей що вони воюють саме проти більшовизму і що це війна громадянська..цілий комлекс заходів
показати весь коментар
20.01.2025 16:52 Відповісти
Що у твоєму розумінні "власна країна " ? Совок , який у тебе відібрав батька і матір , майно , попередніми поколіннями надбане ? Мушу розчарувати - більшість йшла туди не за примусом , а саме тому що "большевікі " смальцю за шкуру залили . Це все у двох словах не поясниш , почитай історію , благо що зараз вона відкрита і доступна, не так як архіви воєнні у кацапському подольську .
показати весь коментар
20.01.2025 17:27 Відповісти
Дичина попала в популяцію узького бидла і вср@лась посеред поля під берьозкой.
показати весь коментар
20.01.2025 15:06 Відповісти
 
 