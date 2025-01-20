УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10632 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 431 23

Пика російського солдата повністю у крові внаслідок атаки бійців бригади "Хижак". ВIДЕО

Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України ліквідували російського загарбника влучним скидом боєприпасу з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на окупанта опублікований у соцмережі.

Дивіться: Ліквідований російський загарбник горить в окопі на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) війна (1472) ліквідація (4381) Нацполіція (15439)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
"Вмився кровою..." - 3.14дарас......
показати весь коментар
20.01.2025 17:31 Відповісти
+7
здається що пика не в крові, пики просто нема...
показати весь коментар
20.01.2025 17:25 Відповісти
+5
бо в Мухосранську за дарма, а тут за гроші
показати весь коментар
20.01.2025 17:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахринет кровава мері!!!
показати весь коментар
20.01.2025 17:23 Відповісти
Мабуть борщу з каструлі хлібонув та подавився кісткою
показати весь коментар
20.01.2025 19:24 Відповісти
Не розумію чому він не міг здохнути у мухомосранську.. але якось по-людськи?....
показати весь коментар
20.01.2025 17:25 Відповісти
бо в Мухосранську за дарма, а тут за гроші
показати весь коментар
20.01.2025 17:27 Відповісти
Двіжухи захотів...
показати весь коментар
20.01.2025 17:32 Відповісти
здається що пика не в крові, пики просто нема...
показати весь коментар
20.01.2025 17:25 Відповісти
Кровь каричнівай не буває. То щось інше, мабуть лайно.
показати весь коментар
20.01.2025 17:26 Відповісти
Кінофільм «Смерть вампіра». Очікую наступних серій.
показати весь коментар
20.01.2025 17:27 Відповісти
яка пика? де вона?
показати весь коментар
20.01.2025 17:28 Відповісти
Красавчег. Еще один рассианин начал соблюдать Минские соглашения
показати весь коментар
20.01.2025 17:30 Відповісти
"Вмився кровою..." - 3.14дарас......
показати весь коментар
20.01.2025 17:31 Відповісти
Кацапський чорт.
показати весь коментар
20.01.2025 17:33 Відповісти
DOOM чи ЕRETIK?
показати весь коментар
20.01.2025 17:34 Відповісти
Десь пошкрябався, біг на інавгурацію до Трамп-бите вухо....
показати весь коментар
20.01.2025 18:25 Відповісти
Для покращення настрою!
показати весь коментар
20.01.2025 18:34 Відповісти
Викликає захоплення майстерність оператора дрона. А кацап просто став хорошим.
показати весь коментар
20.01.2025 19:36 Відповісти
краснорожий
показати весь коментар
20.01.2025 19:49 Відповісти
Як там кацапи казали про сирійських дітей:
- Єта фейк! Присипалі мукой и палілі кетчупом...
показати весь коментар
20.01.2025 19:56 Відповісти
Врешь кацап не уйдешь.
показати весь коментар
20.01.2025 22:15 Відповісти
вождь краснокожих
показати весь коментар
20.01.2025 22:30 Відповісти

показати весь коментар
20.01.2025 23:14 Відповісти
Вместо того чтобы оттяпать дома топором два пальца, как завещал мордовский самородок Шукшин, он решил решил кайфонуть от головокружения при потере крови. А так бы мог спокойно квасить самогон в селе ещё лет 30. Хотя нет, самогон им гнать лень, стекломой.
показати весь коментар
21.01.2025 00:18 Відповісти
 
 