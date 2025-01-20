Пика російського солдата повністю у крові внаслідок атаки бійців бригади "Хижак". ВIДЕО
Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України ліквідували російського загарбника влучним скидом боєприпасу з дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на окупанта опублікований у соцмережі.
- Єта фейк! Присипалі мукой и палілі кетчупом...