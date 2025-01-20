Мертвий російський солдат, із джгутом Есмарха на нозі, лежить у полі з відкритими очима. ВIДЕО

Воїни 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ліквідували скидами боєприпасів або ударами дронів-камікадзе чимало поодиноких окупантів, а також знищили ворожу бронетехніку: серед них була російська ББМ.

Про це повідомили бійці у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

