Мертвий російський солдат, із джгутом Есмарха на нозі, лежить у полі з відкритими очима. ВIДЕО

Воїни 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ліквідували скидами боєприпасів або ударами дронів-камікадзе чимало поодиноких окупантів, а також знищили ворожу бронетехніку: серед них була російська ББМ.

Про це повідомили бійці у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

армія рф (18535) війна (1472) ліквідація (4381) ББМ (31) 77 ОАБ (33)
+8
Дебіл. Джгут на шию накладають.
20.01.2025 18:29 Відповісти
+8
Норм !
Нагадування чого варті орки

.
20.01.2025 18:29 Відповісти
+5
У рублевих мільйонерів - свої розваги.
20.01.2025 18:30 Відповісти
Якби 50% кацапсятини так лежало !!!
20.01.2025 19:28 Відповісти
Иди и повтори, зритель. Ты реально футболист или просто не украинец? Это войеа, мальчик, так пойди и повтори Хет-трик
20.01.2025 18:46 Відповісти
Спішив, мабуть, на інавгурацію, до Трамп-бите вухо, а воно, он, як неловко вийшло, спіздав!
Ну, то таке для рашистів діло, валятися по каналах, з витріщиними очима...
Нехай щастить!
20.01.2025 18:23 Відповісти
Падсматрівает?
20.01.2025 18:25 Відповісти
І воно йому треба було, шоп у нєба сматрєть?
20.01.2025 18:27 Відповісти
Дебіл. Джгут на шию накладають.
20.01.2025 18:29 Відповісти
От Шарика до Шарикова один шаг...
"Ведь за ружьё-то деньги плачены. А моя жизнь.. бесплатная..." (с)
20.01.2025 18:30 Відповісти
У рублевих мільйонерів - свої розваги.
20.01.2025 18:30 Відповісти
просто дуже перелякався
20.01.2025 18:42 Відповісти
Це москаль дивиться в небо та думає: а чі там той рай? Може знову лоханувся?
20.01.2025 18:48 Відповісти
Джяута Ексмарх навчився накладати. На часі вогнегасник Ексмарху винайти....
20.01.2025 18:52 Відповісти
соліст співає:

хотят лі русскіє,
хотят лі русскіє,
хотят лі русскіє войны ?

хор приспівує :

хотят, хотят !
хотят, хотят !
20.01.2025 18:59 Відповісти
іпатєчнік.
20.01.2025 19:01 Відповісти
На ножке рваной жгут-резина
Рук оторвана -дымит
Зачем схватил он рубль длинный
Теперь никто не объяснит.
20.01.2025 19:01 Відповісти
И умер он от чудо-дрона
Нога лежит и член дымит
Лежит и смотрит на Кобзона
Кобзон ему и говорит:

"На день Пабеды вот весной
Тебя на палке понесут
А после праздника долой
Твой лик на мусорник снесут"
20.01.2025 19:16 Відповісти
Мертвий російський солдат, із джгутом Есмарха на нозі, лежить у полі з відкритими очима

1. Жодна кома тут не потрібна.
2. А де кухоль Есмарха - спи...дили аднапалчянє?
20.01.2025 19:20 Відповісти
Нє сп@здилі,а взялі для богоугодного дєла-помянуть із етой кружкі усопшего.
21.01.2025 04:43 Відповісти
Десь він там намагався кобздона побачити, та дивитись треба в іншому напрямку, бо Ад пад землею...
20.01.2025 20:05 Відповісти
Смотрится хорошо, но зачем на жмура еще один боеприпас тратить?
20.01.2025 21:09 Відповісти
та так,такий собі парашний андруха болконський, над собою голубих в небі видивляється "как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как бежал.... и слава...... кобзону" )))
20.01.2025 23:10 Відповісти
Він чекав що і його трохи українською землею присипе ...
21.01.2025 08:17 Відповісти
Жгут от насморка
21.01.2025 15:38 Відповісти
 
 