Мертвий російський солдат, із джгутом Есмарха на нозі, лежить у полі з відкритими очима. ВIДЕО
Воїни 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ліквідували скидами боєприпасів або ударами дронів-камікадзе чимало поодиноких окупантів, а також знищили ворожу бронетехніку: серед них була російська ББМ.
Про це повідомили бійці у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Нагадування чого варті орки
.
Ну, то таке для рашистів діло, валятися по каналах, з витріщиними очима...
Нехай щастить!
"Ведь за ружьё-то деньги плачены. А моя жизнь.. бесплатная..." (с)
хотят лі русскіє,
хотят лі русскіє,
хотят лі русскіє войны ?
хор приспівує :
хотят, хотят !
хотят, хотят !
Рук оторвана -дымит
Зачем схватил он рубль длинный
Теперь никто не объяснит.
Нога лежит и член дымит
Лежит и смотрит на Кобзона
Кобзон ему и говорит:
"На день Пабеды вот весной
Тебя на палке понесут
А после праздника долой
Твой лик на мусорник снесут"
1. Жодна кома тут не потрібна.
2. А де кухоль Есмарха - спи...дили аднапалчянє?