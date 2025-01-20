Українські захисники зупинили ворожий штурм на Куп’янському напрямку і знищили 2 танки, БМП та МТЛБ. ВIДЕО

Військові батальйону ударних безпілотників 92-ої бригади "Ахіллес" спільно з гвардійцями 1-ої бригади "Буревій" та десантниками 77-ої бригади знищили та уразили 7 одиниць російської військової техніки.

Про це повідомив командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці зупини ворожий штурм ще до того, як він почався в районі Піщаного, що на Купʼянщині", - повідомив Федоренко.

Було знищено 2 танки, БМП і МТЛБ, а також уражено танк, ББМ, БТР.

