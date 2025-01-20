УКР
Українські захисники зупинили ворожий штурм на Куп’янському напрямку і знищили 2 танки, БМП та МТЛБ. ВIДЕО

Військові батальйону ударних безпілотників 92-ої бригади "Ахіллес" спільно з гвардійцями 1-ої бригади "Буревій" та десантниками 77-ої бригади знищили та уразили 7 одиниць російської військової техніки.

Про це повідомив командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці зупини ворожий штурм ще до того, як він почався в районі Піщаного, що на Купʼянщині", - повідомив Федоренко.

Було знищено 2 танки, БМП і МТЛБ, а також уражено танк, ББМ, БТР.

армія рф (18535) війна (1472) танк (2113) знищення (8065) БТР (286) Національна гвардія (1622) 92 окрема штурмова бригада (260) БМП (417) ББМ (31) 77 ОАБ (33)
У пі*дорів - тільки стеля. Свині неба не бачать.
20.01.2025 19:39 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам, за дієву підтримку України!
20.01.2025 19:47 Відповісти
Українські захисники зупини ворожий штурм

Країну боро, захища.
20.01.2025 19:57 Відповісти
 
 