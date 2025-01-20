Воїни 42 ОМБр уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" в Бєлгородській області. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" в Бєлгородській області РФ.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Яка Фєміна!!! А пізднання які!!!
Хоча, Проня Прокіпівна казали, що вона - падлюка(((
Навіть не спобую здаватися - хох-ом я, нажаль...
Пиши исчё!!! Из меня меньшестоимость пошла в убыль!!! Нац гордости прибыват!! Ей-ей!!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!