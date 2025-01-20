УКР
Воїни 42 ОМБр уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" в Бєлгородській області. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" в Бєлгородській області РФ.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

армія рф (18535) знищення (8065) Бєлгород (517) ЗРК (226) 42 окрема механізована бригада (15)
+8
Твій пердак уразить..
20.01.2025 22:37 Відповісти
+6
Брісь,*********..
20.01.2025 22:47 Відповісти
+6
Ти спалилась,курво..Салоед,хуторянин,малорос-це свинособача язиг..Здохни,падло..
20.01.2025 23:03 Відповісти
Уразыть можно и громким пуком..... А вот уничтожить такую махину китайской хлопушкой нельзя...
20.01.2025 22:17 Відповісти
Твій пердак уразить..
20.01.2025 22:37 Відповісти
Узнаю по комментарию салоеда-малороса ...Который по своей кугутской натуре считает что если приврать для дела и приукрасить то это пойдёт на пользу
20.01.2025 22:41 Відповісти
Брісь,*********..
20.01.2025 22:47 Відповісти
В каждом комментарии оскорбления и ругательства, Видно тридцать лет независимости мало что бы из туповатого хуторянина сделать цивилизованного украинца (Иди на кацапские сайты и там хрюкай Ты со свинособаками отлично поймёте друг друга потому что кроме ругательств из вашей пасти ничего не вылетает
20.01.2025 22:52 Відповісти
Ти спалилась,курво..Салоед,хуторянин,малорос-це свинособача язиг..Здохни,падло..
20.01.2025 23:03 Відповісти
Просто назвать УКРАИНЦЕМ туповатого примитивного старпёра и скуфа... Это значит оскорбить остальных украинцев. И пока вы тупые упоротые бараны будете терпеть когда бутусов и стерненко вас в своих телеграмканалах постоянно называют хох-ами. Вы для меня и будете малоросами и когутами .Вас приучили к меньшевартости из которой вы не можете выйти. И отсутствие аргументов заменяете ругательствами и оскорблениями. Именно поэтому кацапы вас считают одним народом
20.01.2025 23:20 Відповісти
В будку,смердюча *********..
20.01.2025 23:24 Відповісти
Дааа Тяжело дискутировать с чучелом чей мозг остановился в развитии в пятилетнем возрасте.. И те пять слов что он успел запомнить надоедают уже на втором комментарии
20.01.2025 23:36 Відповісти
Ти ще не здохла,*********? Здохнеш і ти,і весь твій виводок свинособачий..
20.01.2025 23:43 Відповісти
Надо полагать, мадам (месье), что вы проявляете максимум такта. исходя из вашего высокого воспитания и образования... чувствуется долгая работа над источниками из кладезей мировой литературы а-ля пушкин и толстой.... корме того, отлично видно площадный сленг вашего неуважаемого всем миром пахна из подворотни замызганного и обблёванного вами же ленинграда.... примите мои самы искренние поздравления в победе над моим невежеством, видимо интеллекта хуторянина всё же недостаточно для беседы с такой высокодуховной личностью. Примите и прочее.... Курица, ты пытаешься выглядеть умной, но это только жирно подчёркивает убогость мыслишки и холуизм
20.01.2025 23:52 Відповісти
Гриша!!!! Ты кто ???? Раз ты такой начитанный то должен понимать что влезать в чужой разговор это невежливо .А во вторых хотелось бы хоть от одного комментатора услышать возражения по поводу моей фразы- про малую мощность дрона для такой цели. В место этого уже целый час комментаторы (Извините ) хрюкают про что угодно ,но только не по теме сюжета
21.01.2025 00:00 Відповісти
Для особо одаренных и вдобавок физдообразных - Это не танк и двух-трех кг взрывчатки с головой хватит. Пока все. до наступного.
21.01.2025 01:21 Відповісти
Інна?? Я на КОЛІНАХ)))
Яка Фєміна!!! А пізднання які!!!
Хоча, Проня Прокіпівна казали, що вона - падлюка(((
20.01.2025 23:52 Відповісти
Казала нэ Проня Прокоповна , а её тётка (Классику надо знать ) Владислав будь проще. Не пытайся казаться умным (Вчённым) если по натуре своей ты простак
21.01.2025 00:08 Відповісти
Тьётка???? Гм... А що казали, як у автора???
Навіть не спобую здаватися - хох-ом я, нажаль...
21.01.2025 00:23 Відповісти
Не называй себя никогда хох- ом даже в виде сарказма ... Я понимаю как тяжело выдавливается многолетняя меньшовартость.... Но ты старайся. Ты ещё не украинец, но уже и не хох- л. Пока у тебя стадия малороса .Кстати самые патриотичные патриоты стерненко и бутусов в своих телеграмканалах очень часто употребляют это кацапское ругательство. Причём и когда перепечатывают тексты с кацапских ресурсов и когда пишут тексты от себя.. То есть украинцев приучили к тому что в слове хо-ол нет ничего плохого И получается что у части украинцев очень много самолюбия но очень мало национальной гордости
21.01.2025 00:35 Відповісти
О!!!! Я-то чую, что со мной не всё так просто!!!
Пиши исчё!!! Из меня меньшестоимость пошла в убыль!!! Нац гордости прибыват!! Ей-ей!!!
21.01.2025 00:45 Відповісти
Малороси-кугути, бурятко, пердякають свинособачою.
20.01.2025 22:54 Відповісти
Крутилка на даху не допомогла
20.01.2025 22:23 Відповісти
Як гарно, а хто не розуміє що навіть пошкодивши його радар, і він вже не зможе виконувати завдання.
20.01.2025 22:24 Відповісти
Гарна робота-виконацям респект...
20.01.2025 22:27 Відповісти
Жыр))) Але овалом їздилило, падло...
20.01.2025 22:39 Відповісти
тором
20.01.2025 22:45 Відповісти
Їздило)) Але й не тором - вже років 40, як забув як це креслити і називати...
20.01.2025 23:54 Відповісти
Смерть рашистам!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
20.01.2025 23:34 Відповісти
Сулячи з усього, працював РЕБ, але оператор перейшов на іншу частоту і без проблем уразив ціль.
20.01.2025 23:34 Відповісти
Так, як піднирнув під РЕБа...
20.01.2025 23:57 Відповісти
щоб не заважав нашим літачкам..., а то понаставляли всього різного...
21.01.2025 09:15 Відповісти
 
 