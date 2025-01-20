УКР
Окупант йде дорогою повз трупи 7 російських солдатів і за мить стає мішенню для українського дрона. ВIДЕО

Бійці роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на Покровського напрямку зафільмували, як російський піхотинець пробирався повз залізничну колію. Навколо лежало семеро ліквідованих росіян - це солдати, яких було знищено із застосуванням ударних БпЛА армії України.

Окупант намагався знайти вдалу позицію для протистояння українському Mavic 3T. Він вів прицільний вогонь по дрону, але безрезультатно, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пілот нашого дрона відпрацював по російському піхотинцю скидом: снаряд сильним вітром віднесло в сторону, але уламки таки попали ворогу в ногу, через що поранили окупанта.

Кульгаючи і спираючись на автомат, росіянин підвівся і, ледве рухаючись, перемістився під найближчий кущ. Там він залишаться лежати дивлячись вгору на український дрон, який продовжував пильно за ним стежити.

Цей російський піхотинець не використав сигнали для здачі в полон. Тому в подальшому був знищений українським дроном.

Автор: 

армія рф (18535) війна (1472) ліквідація (4381) 68 окрема єгерська бригада (85)
+18
"Ані лєжалі дружно в ряд їх било восємь." Слава Україні, Слава Героям!
показати весь коментар
20.01.2025 21:10 Відповісти
+3
Казочка "Поц і сємєро казлят"!
показати весь коментар
20.01.2025 21:15 Відповісти
+3
показати весь коментар
20.01.2025 22:52 Відповісти
Так хотілось фінал глянути... Не показали.
показати весь коментар
20.01.2025 21:14 Відповісти
А шо там смотреть? Сдох козломордый. Если не от кровотечи, так замерз.
показати весь коментар
21.01.2025 00:43 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 10:25 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 21:21 Відповісти
Плохо что оператор дрона не учёл поправку на ветер... Тема оторванной кацапской пиписьки не раскрыта
показати весь коментар
20.01.2025 21:36 Відповісти
Окупант іде, пісні співає, скид із дрона, і ноги немає...
показати весь коментар
20.01.2025 21:44 Відповісти
Восемь нігрітят......Для "счіталкі" ніхватаєть парочкі свіносабак..
показати весь коментар
20.01.2025 22:11 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 22:51 Відповісти
Кацапське падло йшло по смерть та й знайшов її.
показати весь коментар
20.01.2025 22:19 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 22:52 Відповісти
Це точно три??? Чи одна у фас, профіль та сімейне фото?
показати весь коментар
20.01.2025 23:00 Відповісти
откуда дровишки?
показати весь коментар
21.01.2025 00:27 Відповісти
З Обоза.
https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/mogli-vbiti-rosijskih-morpihiv-na-kurschini-rozshukuyut-soldativ-z-kndr-yaki-vtekli-zi-zbroeyu-foto.htm
показати весь коментар
21.01.2025 00:48 Відповісти
дружба народів
показати весь коментар
21.01.2025 09:53 Відповісти
Ногу натёр - вот и храмаєт... Очередной лєрмантафіл-фаталіст..
показати весь коментар
20.01.2025 22:58 Відповісти
Фаталист это у вас, у интеллигенции. Там незамутненный пох..изм (мягкая форма - пофигизм) идти по пристреляному месту с твердой уверенностью "Всех не перебьешь"
показати весь коментар
21.01.2025 00:22 Відповісти
Нам, интелям, это очень страдательно... На м бы, шоб лєрмантовы с пушкенымі с " пристрелянногл места" не уходили.
показати весь коментар
21.01.2025 00:32 Відповісти
Восемь негритят, мля. Надеюсь он успел наташке написать, что б готовилась к переезду в Киев.
показати весь коментар
21.01.2025 00:41 Відповісти
Эти свинособаки не опоздали на концерт кабздона. Слава нашим воинам!
показати весь коментар
21.01.2025 03:01 Відповісти
Анедот:
Идёт мужик вдоль забора, там дырка, кто-то на другой стороне повторяет: "Девять. Девять. Девять." Он заглянул в дырку чтобы посмотреть. Ему карандашиком в глаз - тык! "Десять. Десять. Десять."
показати весь коментар
21.01.2025 08:10 Відповісти
 
 