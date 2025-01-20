Окупант йде дорогою повз трупи 7 російських солдатів і за мить стає мішенню для українського дрона. ВIДЕО
Бійці роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на Покровського напрямку зафільмували, як російський піхотинець пробирався повз залізничну колію. Навколо лежало семеро ліквідованих росіян - це солдати, яких було знищено із застосуванням ударних БпЛА армії України.
Окупант намагався знайти вдалу позицію для протистояння українському Mavic 3T. Він вів прицільний вогонь по дрону, але безрезультатно, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пілот нашого дрона відпрацював по російському піхотинцю скидом: снаряд сильним вітром віднесло в сторону, але уламки таки попали ворогу в ногу, через що поранили окупанта.
Кульгаючи і спираючись на автомат, росіянин підвівся і, ледве рухаючись, перемістився під найближчий кущ. Там він залишаться лежати дивлячись вгору на український дрон, який продовжував пильно за ним стежити.
Цей російський піхотинець не використав сигнали для здачі в полон. Тому в подальшому був знищений українським дроном.
