Прикордонники атакували 19 окупантів та знищили вантажівку, авто, мотоцикл, склади БК, пункт управління БпЛА. ВIДЕО
На Купʼянському напрямку прикордонники "Помсти" підрозділу РУБпАК "Фенікс" стримують атаки росіян. Ситуація на лівому березі річки Оскіл продовжує бути однією з найважчих на Харківщині.
У результаті активної тижневої роботи бійців 10 окупантів поранено, 9 - ліквідовано. Крім того, знищено та пошкоджено: гармату, військову вантажівку, автомобіль окупантів, мотоцикл. Спалено 2 склади БК, 2 склади пально-мастильних матеріалів, пункт управління БпЛА та 2 генератори.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
