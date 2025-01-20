УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10632 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
2 532 1

Прикордонники атакували 19 окупантів та знищили вантажівку, авто, мотоцикл, склади БК, пункт управління БпЛА. ВIДЕО

На Купʼянському напрямку прикордонники "Помсти" підрозділу РУБпАК "Фенікс" стримують атаки росіян. Ситуація на лівому березі річки Оскіл продовжує бути однією з найважчих на Харківщині. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мертвий російський солдат, із джгутом Есмарха на нозі, лежить у полі з відкритими очима. ВIДЕО

У результаті активної тижневої роботи бійців 10 окупантів поранено, 9 - ліквідовано. Крім того, знищено та пошкоджено: гармату, військову вантажівку, автомобіль окупантів, мотоцикл. Спалено 2 склади БК, 2 склади пально-мастильних матеріалів, пункт управління БпЛА та 2 генератори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Українські захисники зупини ворожий штурм на Куп’янському напрямку і знищили 2 танки, БМП та МТЛБ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) війна (1472) Держприкордонслужба ДПСУ (6351) знищення (8065) Харківська область (1517)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякуємо захисників!
показати весь коментар
20.01.2025 22:58 Відповісти
 
 