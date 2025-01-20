УКР
У 80 танковому полку ЗС РФ б’ють солдатів які повернулися з госпіталя: "А зачем п#зды получаешь?". ВIДЕО

У 80-му гвардійському танковому полку ЗС РФ вчергове зафіксовано випадки фізичного насильства та знущань над російськими солдатами, які повернулися до підрозділу після лікування у госпіталях. Росіян били ногами та дерев'яними дошками. Під час цих екзекуцій жертвам навіть не пояснили причин насильства.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Діалог між росіянами був наступний: "А ты откуда такой?", - "Из госпиталя", - "А чего накосячил?", - "Ничего не косячил", - "А зачем п#зды получаешь?"

Топ коментарі
+37
Кацап то є кінчена ********** худоба. За що воюють і дохнуть навіть Дарвін не міг би описати.
20.01.2025 23:35 Відповісти
+29
Кацапи це бруд Землі .
20.01.2025 23:36 Відповісти
+21
РДК- це не кацапи. Не треба маніпулювати. Кацап-це діагноз. Навіть під голандським прапорцем
21.01.2025 00:37 Відповісти
Кацап то є кінчена ********** худоба. За що воюють і дохнуть навіть Дарвін не міг би описати.
20.01.2025 23:35 Відповісти
А тобі що до цього,ухилянте? Йди ноги мий своєму рольніку
21.01.2025 00:33 Відповісти
Та це кацапура совкова.
21.01.2025 05:03 Відповісти
Президент зеленський це твій рівень, твоє відзеркалення
21.01.2025 08:28 Відповісти
Кацапи це бруд Землі .
20.01.2025 23:36 Відповісти
РДК- це не кацапи. Не треба маніпулювати. Кацап-це діагноз. Навіть під голандським прапорцем
21.01.2025 00:37 Відповісти
якийсь ти борзий як для сьогодні зареєструвавшогося
21.01.2025 00:42 Відповісти
Кацап, ти такий тупий що навіть Гугл-перекладачем не можеш користуватись ...
21.01.2025 01:55 Відповісти
Їохана бабайка Реєстрація: 19.01.2025 в тебе яндекс-перевод з гівна на мову бридко працює. Якщо хочеш мівіни і балтіки на вечерю - користуйся гуглопереводом.
21.01.2025 07:36 Відповісти
недо-імперія шизофреніка, педофіла, довбограя )(уйло, совок що недорозвалився - паРаша мацковія має здохнути так само як 33-37 років тому здохла червоножопа комуно-нацистька, кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів - срср, сев, варшавській договір !!!
21.01.2025 08:11 Відповісти
20.01.2025 23:37 Відповісти
Хочеш жити в російській федерації?
20.01.2025 23:57 Відповісти
наш суспільний устрій з кожним днем все більше нагадує російську федерацію.

Чи може в українському суспільстві залишились противаги одноосібному правлінню ?
21.01.2025 00:12 Відповісти
Все вирішує народ.
21.01.2025 00:15 Відповісти
дай тобі Боже, щоб коли тобі знадобиться лікар, то шоб тобі народ вирішив, шо твоїм хірургом буде смішний чувак без медицинської освіти і без досвіду роботи в медицині.

хоч поржош перед смертю
21.01.2025 00:18 Відповісти
Тобто ти на вибори не ходиш, бо вважаєш себе дурним.
21.01.2025 00:20 Відповісти
звідки таке припущення, що я не хожу на вибори ?

ти це десь у мене в тексті прочитав чи вважаєш, шо на вибори ходять голосувати тільки за Зеленського ?
21.01.2025 09:07 Відповісти
Все вирішує народ.

Де і як цей народ може зараз шось вирішити ?
показати весь коментар
А як тоді вирішив?
показати весь коментар
Тоді пасіонарії були не виведені за межі суспільного життя. От вони і вирішували.

Зараз їх повбивали і залишки сидять десь далеко від Києва.
21.01.2025 00:26 Відповісти
Тебе теж вбили?...
21.01.2025 00:27 Відповісти
я живий, але я не пасіонарій - за мною люди пачками не підуть.

ти з могили спитав ?
21.01.2025 00:29 Відповісти
Ні. Коли буду у могилі, то обов'язково про це повідомлю.
21.01.2025 00:32 Відповісти
так а **** ти з мене про "Тебе теж вбили ?" питаєш ?
21.01.2025 00:35 Відповісти
Бо ти панікуєш, як школярка у ліфті.
21.01.2025 01:28 Відповісти
От станут на коліна і забунтують назрєн!
20.01.2025 23:40 Відповісти
ну, в принципі, в Україні також нема інших можливостей вплинути на правителя.
21.01.2025 00:14 Відповісти
У 2005 були, у 2014 були, а зараз нема?
21.01.2025 00:17 Відповісти
а як зараз ?

Ти підеш скидати чинну владу чи хто піде ?
21.01.2025 00:21 Відповісти
А ти у 2005 та 2014 був на Майдані?
21.01.2025 00:24 Відповісти
я був у 2004
21.01.2025 00:27 Відповісти
Можжа закуканить, еси не успеет убижать. 🤣🤣🤣
21.01.2025 00:18 Відповісти
а можно даже не пить и не писать херню, но єто трудно
21.01.2025 00:23 Відповісти
Я уже дозу принял, а ты... 🤣🤣🤣
21.01.2025 00:27 Відповісти
нє бєзгрєшен
21.01.2025 00:28 Відповісти
В нас є Тиса. Це не у морі лаптєвих курськ шукати)
21.01.2025 00:36 Відповісти
Курськ втонув у Баренцевому морі (я там служив), а от в Ізраїлі ніякої Тиси немає.

В Ізраїлі люди вільно перетинають кордон, вибирають під час воєнного стану і саджають президентів і прем'єрів.
21.01.2025 00:39 Відповісти
"Тиса" як і "Рубікон" є всюди.
Вибір в Ізраїлі це вибір між.. Знаєте, хто і що вибрав 85 років тому...
А про "курсцьк".... Лаптєва з братом від Барєнца трохи розрізняю... Ну і "втонув".... Ага - втопився...
21.01.2025 00:54 Відповісти
мало бьють - треба забити і забути.
20.01.2025 23:42 Відповісти
в нас мабудь такого не може бути
20.01.2025 23:52 Відповісти
не українці на на кацапнялово напали,
кацапорогі на українців - давайте навчимося відрізняти мух від котлет.
20.01.2025 23:57 Відповісти
У нас такого быть не может. В конце видео ясно, так борются с наркозависимостью в кацапской армии. Подобное лечение отдельные командиры пытались у нас наладить. Но были строго наказаны. А пациенты поощрены
21.01.2025 00:02 Відповісти
Я не думаю, что поциенты были поощрены, это твое больное воображение, но командиры такие точно наху. не нужны.
21.01.2025 00:07 Відповісти
Во во. И при обсуждении так решили. Поциенты рассказали что их наказывали не за синьку (а ты меня поил?), а деньги поборами выбивали. А наши командиры должны были воспитывать. Где беседы о вреде? Где общественные наставники? Где, я вас спрашиваю, полковой клуб анонимных алкоголиков? Короче. Командир под арест, синяки в госпиталь на курс реабилитации
21.01.2025 00:29 Відповісти
уявляєте, що вони з нашими роблять коли самі себе так *******?
20.01.2025 23:51 Відповісти
не надо ничего представлять. в сети есть достаточно видео, где кацапские ******** избивают и калечат пленных солдат ВСУ.
21.01.2025 00:05 Відповісти
саме це і мав на увазі.
21.01.2025 00:07 Відповісти
А ще й голови відрізають...
21.01.2025 00:56 Відповісти
Tak a что здесь плохого? Теперь есть шанс, что кто-то из троих ****** ночью возьмет автомат и посчитается за свои 3.14здюлины.
21.01.2025 00:04 Відповісти
На пітьмі тривога!!!: троє північнокорейських дезертирів навічно приспали п'ятьох рашистів та подались у біга.

21.01.2025 00:05 Відповісти
на бамажці іпальники не кндр-овські ,а типові кацапи-алкаші. Чучхеїсти не бухають скоріш за все.
21.01.2025 00:13 Відповісти
Писали росіяни, що на новий рік корейці набралися до падіння тимчасово мертвими на землю.
21.01.2025 00:18 Відповісти
Був у мене в технікумі монголець - півпива і мертвий...
21.01.2025 00:38 Відповісти
Все карейцы бухают как мардва, проверено.
21.01.2025 00:20 Відповісти
просто їм на батьківщині не давали розгорнутися з цією грою - бухати... а так - по тому, що чув про корейців 50-х.... жруть і п'ють усе
21.01.2025 16:48 Відповісти
Ну, так рисова горілка зі змією з тих країв.
21.01.2025 18:09 Відповісти
так это же родные брать - близнецы карл маркс,фридрих энгельс и роза люксембург.
21.01.2025 07:22 Відповісти
Алкашня ******* торчків. Вболіваю за обидві команди.
21.01.2025 00:08 Відповісти
путінноїдів все меньше ...а це случайні пасажири
21.01.2025 00:16 Відповісти
Але ж це дійсно боляче і думаю принизливо для тих людей хоч і вони росіяни. Надіюся хоч хтось з них знайде в собі залишки гідності і забаранить своїх кривдників.
21.01.2025 00:16 Відповісти
А як у 79-му?
21.01.2025 00:18 Відповісти
предсказуемо
21.01.2025 00:24 Відповісти
+
21.01.2025 00:36 Відповісти
Так все просто: отримав 3.14зди - в госпіталь, вернувся з госпіталя - отримав 3.14зди...
21.01.2025 01:27 Відповісти
долбоебы!
страна *********!
21.01.2025 03:05 Відповісти
ІШАКИ.. КАДИРІВЦІ ЇХ Є..УТЬ СВОЇ СВОЇХ.... ДВІЖУХА....ЕВОЛЮЦІЯ ПО КА..АПСЬКІ. НІЧОГО НЕ МІНЯЄТЬСЯ З ЧАСІВ РАД.АРМІЇ
21.01.2025 05:25 Відповісти
Це канібалізм сарани.
21.01.2025 05:34 Відповісти
Візьміть відео з Білої Церкви де малолітні уроди б'ють свою однокласницю і знайдіть відмінності.
Нажаль наше суспільство також деградує 🤬
21.01.2025 05:38 Відповісти
Писали тут вчора, що Біла Церква - специфічне місто, в яке, свого часу, за "совка" завезли до біса колишніх зеків та іншого зброду з немитої, щоб працювали на шинному та інших підприємствах. У Кривому Розі - та ж сама жуйня.
21.01.2025 18:15 Відповісти
Братушкі прідут парядак навєдут
21.01.2025 06:07 Відповісти
так вот оно какое чувство локтя товарища в бою !!! я за такое иначе бы они и не продвигались вперед !!! иногда хочется тоже разорвать свого побратима за то что доххххх умничает , и задача остается невыполненна !!! в сов. армии также воспитывали , чтоб был коллектив ,а не лебедь рак и щука !!!
21.01.2025 06:22 Відповісти
gut, sehr gut
21.01.2025 07:57 Відповісти
Сьогодні КАЦАПНЯ відмовилася від лобових атак на укріплені райони ЗСУ, перейшла на "широке прикриття з флангів". Цей стиль став «візитною карткою» московских фашистiв- послідовників Путлера, ймовірно, після взяття Авдіївки, де кацапы били в лоб і тупо ВТРАТИЛИ БАГАТО СОЛДАТІВ.
21.01.2025 08:36 Відповісти
Ха! Ви нічого не розумієте.
"Бьет - значит любит!!!!" А кацапи в цьому спеціалісти. Даже на ЦН була стаття з доданим відео де чотири кацапські військові "любили" п'ятого на камеру.
21.01.2025 08:50 Відповісти
шкода що не вбивають
21.01.2025 09:31 Відповісти
Для чого писати оце ? Всім відомо, що піхота кацапів - це зеки, яким дали зброю. Ми воюємо проти звичайної кацапської тюрми. А не еліти армії. За оцим військом йдуть підрозділи другої армії світу. Тому розбірки зеків нашому українцю ДЛЯ ЧОГО ?
21.01.2025 10:10 Відповісти
Аватары это отдельная нация)
21.01.2025 12:25 Відповісти
типа душари пришли
21.01.2025 13:41 Відповісти
припущений від народження лапоть навіть тут не може нічого відповісти... автомат і чергу по іпалах тих, хто тебе пи-ть.... ні. воно на 99 % вже не живе, а все ссить... таке воно - кацапоїд
21.01.2025 16:46 Відповісти
рад за рашистов. И не доской, кувалдой давайте. Поеажите всему миру какое вы говно и нелюди.
21.01.2025 18:41 Відповісти
А в Україні є ще ті хто на 34 році Незалежності говорить їзиком цих рабів-окупантів...
21.01.2025 21:50 Відповісти
 
 