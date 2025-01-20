У 80 танковому полку ЗС РФ б’ють солдатів які повернулися з госпіталя: "А зачем п#зды получаешь?". ВIДЕО
У 80-му гвардійському танковому полку ЗС РФ вчергове зафіксовано випадки фізичного насильства та знущань над російськими солдатами, які повернулися до підрозділу після лікування у госпіталях. Росіян били ногами та дерев'яними дошками. Під час цих екзекуцій жертвам навіть не пояснили причин насильства.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.
Діалог між росіянами був наступний: "А ты откуда такой?", - "Из госпиталя", - "А чего накосячил?", - "Ничего не косячил", - "А зачем п#зды получаешь?"
Чи може в українському суспільстві залишились противаги одноосібному правлінню ?
хоч поржош перед смертю
ти це десь у мене в тексті прочитав чи вважаєш, шо на вибори ходять голосувати тільки за Зеленського ?
Де і як цей народ може зараз шось вирішити ?
Зараз їх повбивали і залишки сидять десь далеко від Києва.
ти з могили спитав ?
Ти підеш скидати чинну владу чи хто піде ?
В Ізраїлі люди вільно перетинають кордон, вибирають під час воєнного стану і саджають президентів і прем'єрів.
Вибір в Ізраїлі це вибір між.. Знаєте, хто і що вибрав 85 років тому...
А про "курсцьк".... Лаптєва з братом від Барєнца трохи розрізняю... Ну і "втонув".... Ага - втопився...
кацапорогі на українців - давайте навчимося відрізняти мух від котлет.
страна *********!
Нажаль наше суспільство також деградує 🤬
"Бьет - значит любит!!!!" А кацапи в цьому спеціалісти. Даже на ЦН була стаття з доданим відео де чотири кацапські військові "любили" п'ятого на камеру.