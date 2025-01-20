У 80 танковому полку ЗС РФ б’ють солдатів які повернулися з госпіталя: "А зачем п#зды получаешь?". ВIДЕО

У 80-му гвардійському танковому полку ЗС РФ вчергове зафіксовано випадки фізичного насильства та знущань над російськими солдатами, які повернулися до підрозділу після лікування у госпіталях. Росіян били ногами та дерев'яними дошками. Під час цих екзекуцій жертвам навіть не пояснили причин насильства.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Діалог між росіянами був наступний: "А ты откуда такой?", - "Из госпиталя", - "А чего накосячил?", - "Ничего не косячил", - "А зачем п#зды получаешь?"

