Бійці підрозділу ППО 3-ї штурмової бригади збили перший "Шахед", новий БПЛА-розвідник та ще 20 ворожих безпілотників. ВIДЕО
За декілька тижнів нового року сили ППО Третьої штурмової бригади знищили вже 22 російських БПЛА в українському небі на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед них новенький БПЛА-розвідник "СКАТ 350М". А ще "Shahed-136", він же "Герань-2". Баражуючий боєприпас "ZALA Lancet". Крила "Орлан-10", "ZALA-Z16", "Supercam-S350", "Mavic".
"Кожна збита ціль - наша врятована гармата і піхотинці на передових позиціях, які продовжать нищити під#рів, автомобіль з екіпажем або машина евакуації, яка вивозить поранених", - зазначають бійці у коментарі до відео.
