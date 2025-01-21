УКР
Бійці підрозділу ППО 3-ї штурмової бригади збили перший "Шахед", новий БПЛА-розвідник та ще 20 ворожих безпілотників. ВIДЕО

За декілька тижнів нового року сили ППО Третьої штурмової бригади знищили вже 22 російських БПЛА в українському небі на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед них новенький БПЛА-розвідник "СКАТ 350М". А ще "Shahed-136", він же "Герань-2". Баражуючий боєприпас "ZALA Lancet". Крила "Орлан-10", "ZALA-Z16", "Supercam-S350", "Mavic".

"Кожна збита ціль - наша врятована гармата і піхотинці на передових позиціях, які продовжать нищити під#рів, автомобіль з екіпажем або машина евакуації, яка вивозить поранених", - зазначають бійці у коментарі до відео.

армія рф (18535) ППО (3489) знищення (8065) 3 Окрема штурмова бригада (490)
Підсилюйте ППО на фронті. На кордоні. Тоді не треба буде ганятись за Шахедами та іншим по всій Україні. Це так просто дотямити до цього.
21.01.2025 11:05 Відповісти
gr1959 раніше писав у Спортлото, тепер у Цензорі
21.01.2025 11:55 Відповісти
А що це Спортлото ? Можливо й напишу, якщо поясниш. І як туди ти попав, не підкажеш ?
21.01.2025 12:04 Відповісти
Так він тебе правильно "підколов"... Бо, перед тим, як писать подібне, треба враховувать протяжність лінії фронту... Є у ППО дві ключові речі: "щільність" та "ешелонованість"... "Щільнсть ППО означає кількість одиниць систем ППО на ширину лінії, що може буть прикрита цими засобами. "Ешелонованість" - висоти, на яких можуть діять засоби ППО в своїй системі. Якщо систем ППО - обмежена кількість (що у нас зараз і є), то вигідніше та ефективніше прикривать окремі важливі об"єкти, а не всю територію. Що ми зараз і робимо...
21.01.2025 12:36 Відповісти
 
 