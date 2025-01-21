Окупант дарма біжить із дроном наввипередки та отримує удар нижче спини. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував окупанта на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупант намагався утекти від удару, утім, марно - дрон влучив йому нижче спини.
"На Покровському напрямку росіянин намагався з усіх сил втекти, але ваш дрон виявився швидшим. Baltic group 59 ОМПБр поцілили росіянину у центр прийняття рішень", - йдеться у коментарі до відео.
Допомагай Силам оборони України!