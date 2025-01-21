УКР
Окупант дарма біжить із дроном наввипередки та отримує удар нижче спини. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупант намагався утекти від удару, утім, марно - дрон влучив йому нижче спини.

"На Покровському напрямку росіянин намагався з усіх сил втекти, але ваш дрон виявився швидшим. Baltic group 59 ОМПБр поцілили росіянину у центр прийняття рішень", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робот-сапер російського виробництва наїхав на свого оператора під час презентації: "Ух ты, бл#дь! Вот это да!". ВIДЕО

Автор: 

курйоз (583) Донецька область (9424) 59 окрема мотопіхотна бригада (134) дрони (5352) Покровськ (790) Покровський район (940)
Твої кошти наближають Перемогу!
Допомагай Силам оборони України!
21.01.2025 14:15 Відповісти
21.01.2025 14:15 Відповісти
небезпечні гілки
21.01.2025 14:14 Відповісти
21.01.2025 14:14 Відповісти
І шо йому дав отой біг? Помер втомленим.
21.01.2025 14:18 Відповісти
21.01.2025 14:18 Відповісти
Допомогли додатковим імпульсом пройти без черги на обнімашки з Кобздоном.
21.01.2025 14:13 Відповісти
21.01.2025 14:13 Відповісти
а міг би і плюнути... - не спецназ!
21.01.2025 14:13 Відповісти
21.01.2025 14:13 Відповісти
небезпечні гілки
21.01.2025 14:14 Відповісти
21.01.2025 14:14 Відповісти
Твої кошти наближають Перемогу!
Допомагай Силам оборони України!
21.01.2025 14:15 Відповісти
21.01.2025 14:15 Відповісти
Прикро здохнути з розірваною дупою.
21.01.2025 14:17 Відповісти
21.01.2025 14:17 Відповісти
І шо йому дав отой біг? Помер втомленим.
21.01.2025 14:18 Відповісти
21.01.2025 14:18 Відповісти
А счинно выпорожнити пряму кишку. Тобто кинути личину на ходу.
21.01.2025 14:32 Відповісти
21.01.2025 14:32 Відповісти
Теперь он у кабздона мечта любого овцейопа.
21.01.2025 14:18 Відповісти
21.01.2025 14:18 Відповісти
Одна нога тут, друга там
21.01.2025 14:22 Відповісти
21.01.2025 14:22 Відповісти
І для чого потрібні такі новини?
21.01.2025 14:26 Відповісти
21.01.2025 14:26 Відповісти
Я за то, шобы поступить с этим кацапом по-человечески: пусть его спасут рвачи.
21.01.2025 14:31 Відповісти
21.01.2025 14:31 Відповісти
С нелюдями по человечески поступать нельзя.
21.01.2025 15:03 Відповісти
21.01.2025 15:03 Відповісти
Вам (в) очко! 😂
21.01.2025 14:35 Відповісти
21.01.2025 14:35 Відповісти
орк отримує найращу вакцину від рашизму та відразу виліковується, бінго!
21.01.2025 14:44 Відповісти
21.01.2025 14:44 Відповісти
Пилот дрона просто Ас!!! Теперь этого рашиста даже на концерт кабздона не пустят, сидеть будет не на чем...
21.01.2025 14:49 Відповісти
21.01.2025 14:49 Відповісти
Снайперська точність, вражає.
21.01.2025 15:28 Відповісти
21.01.2025 15:28 Відповісти
А чем он теперь думать будет?!
21.01.2025 15:55 Відповісти
21.01.2025 15:55 Відповісти
 
 