Окупант дарма біжить із дроном наввипередки та отримує удар нижче спини. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупант намагався утекти від удару, утім, марно - дрон влучив йому нижче спини.

"На Покровському напрямку росіянин намагався з усіх сил втекти, але ваш дрон виявився швидшим. Baltic group 59 ОМПБр поцілили росіянину у центр прийняття рішень", - йдеться у коментарі до відео.

