Будівля із окупантами злітає у повітря після атаки дрона-камікадзе бійців 3 ОШБр. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили ворожі квадроцикли, вантажівки та міномети загарбників. Воїни влучно відпрацювали по особовому складу ворога. Злетіла у повітря будівля з російськими солдатами після атаки дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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як і хвуйло
Ну у орків трохи там, іноді каби власні роняють...