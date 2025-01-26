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Будівля із окупантами злітає у повітря після атаки дрона-камікадзе бійців 3 ОШБр. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили ворожі квадроцикли, вантажівки та міномети загарбників. Воїни влучно відпрацювали по особовому складу ворога.  Злетіла у повітря будівля з російськими солдатами після атаки дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) знищення (7483) 3 Окрема штурмова бригада (453) Харківська область (1042)


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стєрхи..
як і хвуйло
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26.01.2025 16:56 Відповісти
Оце красавчики,тютінька в тютіньку.
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26.01.2025 17:47 Відповісти
Білецький, на відміну від гідранта та його 0Півських гівняків, на своєму місці! Дякуємо і донатимо! Героям Слава!
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26.01.2025 18:33 Відповісти
Поки що знищуються наші будівлі...
Ну у орків трохи там, іноді каби власні роняють...
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27.01.2025 00:49 Відповісти
 
 