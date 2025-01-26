Ліквідовано командира роти спецназу КНДР: було знайдено документи та особистий щоденник північнокорейця. ВIДЕО 18+
На Курщині, поблизу села Мала Локня, українські захисники зупинили атаку північнокорейських спецпризначенців, які діяли на боці російської армії. Під час бою було ліквідовано командира роти спецназу КНДР.
Після бою вдалося "розпакувати" унікальні матеріали, які проливають світло на специфіку діяльності північнокорейських військових. Знайдені документи прикриття, засоби зв'язку, зброю та інше спорядження. Серед найбільш цінних знахідок – особистий щоденник підполковника КНДР. Це унікальний доказ, який підтверджує пряме залучення спецназу КНДР до війни проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, Юрій Бутусов з'ясував у чому різниця між північнокорейським спецназом та звичайними російськими піхотинцями.
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отой, що з кірзача кашу варить на тиждень?
отой, що в два рази більше ридав від радості, коли біг за зілом з ким чен ином, у кузові?
а ви кажете.....
там кісток греблю гати.
лопатою назбирай скільки тобі треба.
Ну ,як вам ?
Навіщо чучхеїстам цифрові рації-їх і так ніхто не розуміє.
- Нет!
- И я нет! А он есть!
Задолбали уже с этими северокорейцами. Есть они там, нет их - какая вам разница ? ))
Убогі раби, як і на московщині...оті сруськаі...
Північна Корея - проксі Китаю.
по факту- ІІІ світова.