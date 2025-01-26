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Новини Війна
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Ліквідовано командира роти спецназу КНДР: було знайдено документи та особистий щоденник північнокорейця. ВIДЕО 18+

На Курщині, поблизу села Мала Локня, українські захисники зупинили атаку північнокорейських спецпризначенців, які діяли на боці російської армії. Під час бою було ліквідовано командира роти спецназу КНДР.

Після бою вдалося "розпакувати" унікальні матеріали, які проливають світло на специфіку діяльності північнокорейських військових. Знайдені документи прикриття, засоби зв'язку, зброю та інше спорядження. Серед найбільш цінних знахідок – особистий щоденник підполковника КНДР. Це унікальний доказ, який підтверджує пряме залучення спецназу КНДР до війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, Юрій Бутусов з'ясував у чому різниця між північнокорейським спецназом та звичайними російськими піхотинцями.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: "Птахи Мадяра" знищили з десяток одиниць бронетехніки окупантів та ліквідували живу силу ворога. ВIДЕО

Автор: 

війна (1427) Бутусов Юрій (3613)


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Топ коментарі
+45
Бутусов не тягни резину. Котик вже їсти хоче.
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26.01.2025 14:00
+19
Слава ЗСУ!
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26.01.2025 14:58
+18
Щоденник він писав для корейського КГБ щоб вони знали що він вірний ідеям Чучхе
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26.01.2025 14:04
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це отой, що підшипник перетравлює за годину?
отой, що з кірзача кашу варить на тиждень?
отой, що в два рази більше ридав від радості, коли біг за зілом з ким чен ином, у кузові?
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26.01.2025 13:55 Відповісти
Взагалі-то, товариш Кім Ір Сен умів літати - чув цю інфу за радянських часів у північнокорейському фільмі (а там брехати не будуть). Мабуть, вміння літати не передалося потомкам.
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26.01.2025 14:13 Відповісти
я бачив кусочок фільму, де танк т-34 збиває дулом, різко повернувши, американський клятий літак.
а ви кажете.....
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26.01.2025 14:16 Відповісти
Усім далеко до епізоду, описаному у Походження бравого вояки Швейка: бійцю відірвало голову, але безголове тіло прицілилось та збило з рушниці ворожий літак, і лише після цього дозволило собі впасти.
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26.01.2025 15:46 Відповісти
Це той, шо експертиза написала, шо тєло прожгло диван
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27.01.2025 02:02 Відповісти
Бутусов не тягни резину. Котик вже їсти хоче.
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26.01.2025 14:00 Відповісти
Да ні , котик його ще й не їстиме . Воно ж псіною воняє
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26.01.2025 16:06 Відповісти
Та не корейця котик їсти хотів, він чекав, щоби Бутусаов пригостив його молочком або ковбаскою. Чому ви такої поганої думки про котика, що він буде їсти всяку падаль?
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26.01.2025 19:43 Відповісти
Щоденник він писав для корейського КГБ щоб вони знали що він вірний ідеям Чучхе
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26.01.2025 14:04 Відповісти
труп где???
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26.01.2025 14:14 Відповісти
собача помста, переслідує будь де, навіки!
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26.01.2025 14:18 Відповісти
кости -покажи...
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26.01.2025 14:23 Відповісти
тююю...
там кісток греблю гати.
лопатою назбирай скільки тобі треба.
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26.01.2025 14:30 Відповісти
А лежит что, голограмма?
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26.01.2025 14:54 Відповісти
https://x.com/i/status/1883705844988010808
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27.01.2025 08:54 Відповісти
Наче в наших зимових Талан.Чи тільки схожі?Лежить граната РГО.Совдепівське барахло.Наші їх брать не хотіли.Кажуть підривач ненадійний.Спрацьовує 50/50.
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26.01.2025 14:20 Відповісти
у нас вистачає і рго, і ргн. Викидуємо білий пластмасовий запал нах, через адаптер (волонтери підганяють) вкручуємо УЗРГМ-2. Тоді норм.
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26.01.2025 18:30 Відповісти
І що у тому щоденнику? Запевнення у відданості ховрашку (для опера)?
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26.01.2025 14:24 Відповісти
наступні імпортні будуть без щоденників
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26.01.2025 14:27 Відповісти
Хвостатий асистен. як же без нього.
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26.01.2025 14:30 Відповісти
І дальше будете розповідати про, вони собак їдять ,та ми їх одною лівою...хє..хє..хє...це ж корейці вони воювали ,ще у 50-х роках...хє..хє..хє...
Ну ,як вам ?
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26.01.2025 14:31 Відповісти
І ще кажуть тут, що наявність корейців, це ознака слабкості російських збройних сил. Виходить так, що чим більше корейців на фронті, тим слабший путлер.
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26.01.2025 16:23 Відповісти
своїх не вистачає, мабуть, собакоїдами компенсує, але жирний кон чен ин теж багато своїх не дасть, як не як дохнуть і не повертаються, і за свою безпеку він більше переживає.
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26.01.2025 18:52 Відповісти
Слава ЗСУ!
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26.01.2025 14:58 Відповісти
Обережно! А якщо він оживе ?
Навіщо чучхеїстам цифрові рації-їх і так ніхто не розуміє.
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26.01.2025 15:21 Відповісти
метод подачі інформації може не сподобатися 😆 нашим партнерам, які ще не вступили у війну і перебувають поки що у стані «рожевих окулярів»
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26.01.2025 15:43 Відповісти
Вопрос почти по теме - чухчеподданные там уже всех в курской области собачек то поели?
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26.01.2025 15:56 Відповісти
В Курській обл. гастрономічні "бої" між чучхеїстами і собачками не виявили нічиєї переваги, десь 50/50. Чучхеїсти ловлять собачок, а собачки збирають дохлих чучхеїстів.
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26.01.2025 16:04 Відповісти
А яким боком там Бутусов?
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26.01.2025 16:46 Відповісти
Стоїть поруч з трупом, здається лівим боком.
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26.01.2025 23:15 Відповісти
Кіма жалієш, хочеш бути поруч?
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27.01.2025 06:43 Відповісти
Котик вже поруч та готовий помститися ворогу за собак кндр.
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26.01.2025 17:42 Відповісти
- Ты суслика видишь ?
- Нет!
- И я нет! А он есть!

Задолбали уже с этими северокорейцами. Есть они там, нет их - какая вам разница ? ))
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26.01.2025 18:33 Відповісти
так не дивись. Чого ти розкукурікався тут??
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26.01.2025 21:27 Відповісти
Разница очень большая,хрюсский длбб
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27.01.2025 09:32 Відповісти
****** гидота вузькоглаза.. ЯКОГО ХЄРА ВИ ПРИПЕРЛИСЯ СЮДИ?!!
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26.01.2025 21:25 Відповісти
рашка змогла залучити на своєму боці до воєнних дій північну корею. Чому на нашому боці не воює жодна країна. Та пообіцяйте іноземцям по 2 га землі і десяток полонених рашистів - рабів
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27.01.2025 00:12 Відповісти
Рашистські тварі, таке славетне прізвище вкрали - Колодзінський. Так звали начальника штаба Карпатської Січі, який загинув за Україну у березні 1939-го в битві на Красному Полі на Закарпатті.
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27.01.2025 01:14 Відповісти
Якщо до фізичної підготовки корейців додати ******** планшет і навчити ним користуватись, то ці азіати досить таки серйозна сила. Не знаю хто там у нас може так швидко бігати з 40 кг. оснастки. Хоча ... можливий прийом стимуляторів.
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27.01.2025 01:17 Відповісти
Жило, оте чучхе в таборі, і здохло за табір!!
Убогі раби, як і на московщині...оті сруськаі...
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27.01.2025 01:43 Відповісти
Як казали в Ссср: «Говорім кореец- подразумеваєм кітаец».
Північна Корея - проксі Китаю.
по факту- ІІІ світова.
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27.01.2025 06:51 Відповісти
 
 