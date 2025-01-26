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Новости Война
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Ликвидирован командир роты спецназа КНДР: были найдены документы и личный дневник северокорейца. ВИДЕО 18+

На Курщине, вблизи села Малая Локня, украинские защитники остановили атаку северокорейских спецназовцев, которые действовали на стороне российской армии. Во время боя был ликвидирован командир роты спецназа КНДР.

После боя удалось "распаковать" уникальные материалы, которые проливают свет на специфику деятельности северокорейских военных. Найдены документы прикрытия, средства связи, оружие и другое снаряжение. Среди наиболее ценных находок - личный дневник подполковника КНДР. Это уникальное доказательство, подтверждающее прямое привлечение спецназа КНДР к войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, Юрий Бутусов выяснил в чем разница между северокорейским спецназом и обычными российскими пехотинцами.

Также смотрите: "Птахи Мадяра" уничтожили с десяток единиц бронетехники оккупантов и ликвидировали живую силу врага. ВИДЕО

Автор: 

война (1400) Бутусов Юрий (4381)


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Топ комментарии
+45
Бутусов не тягни резину. Котик вже їсти хоче.
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26.01.2025 14:00
+19
Слава ЗСУ!
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26.01.2025 14:58
+18
Щоденник він писав для корейського КГБ щоб вони знали що він вірний ідеям Чучхе
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26.01.2025 14:04
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Правила форума Совет форумчан
це отой, що підшипник перетравлює за годину?
отой, що з кірзача кашу варить на тиждень?
отой, що в два рази більше ридав від радості, коли біг за зілом з ким чен ином, у кузові?
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26.01.2025 13:55 Ответить
Взагалі-то, товариш Кім Ір Сен умів літати - чув цю інфу за радянських часів у північнокорейському фільмі (а там брехати не будуть). Мабуть, вміння літати не передалося потомкам.
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26.01.2025 14:13 Ответить
я бачив кусочок фільму, де танк т-34 збиває дулом, різко повернувши, американський клятий літак.
а ви кажете.....
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26.01.2025 14:16 Ответить
Усім далеко до епізоду, описаному у Походження бравого вояки Швейка: бійцю відірвало голову, але безголове тіло прицілилось та збило з рушниці ворожий літак, і лише після цього дозволило собі впасти.
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26.01.2025 15:46 Ответить
Це той, шо експертиза написала, шо тєло прожгло диван
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27.01.2025 02:02 Ответить
Бутусов не тягни резину. Котик вже їсти хоче.
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26.01.2025 14:00 Ответить
Да ні , котик його ще й не їстиме . Воно ж псіною воняє
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26.01.2025 16:06 Ответить
Та не корейця котик їсти хотів, він чекав, щоби Бутусаов пригостив його молочком або ковбаскою. Чому ви такої поганої думки про котика, що він буде їсти всяку падаль?
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26.01.2025 19:43 Ответить
Щоденник він писав для корейського КГБ щоб вони знали що він вірний ідеям Чучхе
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26.01.2025 14:04 Ответить
труп где???
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26.01.2025 14:14 Ответить
собача помста, переслідує будь де, навіки!
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26.01.2025 14:18 Ответить
кости -покажи...
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26.01.2025 14:23 Ответить
тююю...
там кісток греблю гати.
лопатою назбирай скільки тобі треба.
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26.01.2025 14:30 Ответить
А лежит что, голограмма?
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26.01.2025 14:54 Ответить
https://x.com/i/status/1883705844988010808
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27.01.2025 08:54 Ответить
Наче в наших зимових Талан.Чи тільки схожі?Лежить граната РГО.Совдепівське барахло.Наші їх брать не хотіли.Кажуть підривач ненадійний.Спрацьовує 50/50.
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26.01.2025 14:20 Ответить
у нас вистачає і рго, і ргн. Викидуємо білий пластмасовий запал нах, через адаптер (волонтери підганяють) вкручуємо УЗРГМ-2. Тоді норм.
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26.01.2025 18:30 Ответить
І що у тому щоденнику? Запевнення у відданості ховрашку (для опера)?
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26.01.2025 14:24 Ответить
наступні імпортні будуть без щоденників
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26.01.2025 14:27 Ответить
Хвостатий асистен. як же без нього.
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26.01.2025 14:30 Ответить
І дальше будете розповідати про, вони собак їдять ,та ми їх одною лівою...хє..хє..хє...це ж корейці вони воювали ,ще у 50-х роках...хє..хє..хє...
Ну ,як вам ?
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26.01.2025 14:31 Ответить
І ще кажуть тут, що наявність корейців, це ознака слабкості російських збройних сил. Виходить так, що чим більше корейців на фронті, тим слабший путлер.
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26.01.2025 16:23 Ответить
своїх не вистачає, мабуть, собакоїдами компенсує, але жирний кон чен ин теж багато своїх не дасть, як не як дохнуть і не повертаються, і за свою безпеку він більше переживає.
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26.01.2025 18:52 Ответить
Слава ЗСУ!
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26.01.2025 14:58 Ответить
Обережно! А якщо він оживе ?
Навіщо чучхеїстам цифрові рації-їх і так ніхто не розуміє.
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26.01.2025 15:21 Ответить
метод подачі інформації може не сподобатися 😆 нашим партнерам, які ще не вступили у війну і перебувають поки що у стані «рожевих окулярів»
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26.01.2025 15:43 Ответить
Вопрос почти по теме - чухчеподданные там уже всех в курской области собачек то поели?
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26.01.2025 15:56 Ответить
В Курській обл. гастрономічні "бої" між чучхеїстами і собачками не виявили нічиєї переваги, десь 50/50. Чучхеїсти ловлять собачок, а собачки збирають дохлих чучхеїстів.
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26.01.2025 16:04 Ответить
А яким боком там Бутусов?
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26.01.2025 16:46 Ответить
Стоїть поруч з трупом, здається лівим боком.
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26.01.2025 23:15 Ответить
Кіма жалієш, хочеш бути поруч?
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27.01.2025 06:43 Ответить
Котик вже поруч та готовий помститися ворогу за собак кндр.
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26.01.2025 17:42 Ответить
- Ты суслика видишь ?
- Нет!
- И я нет! А он есть!

Задолбали уже с этими северокорейцами. Есть они там, нет их - какая вам разница ? ))
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26.01.2025 18:33 Ответить
так не дивись. Чого ти розкукурікався тут??
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26.01.2025 21:27 Ответить
Разница очень большая,хрюсский длбб
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27.01.2025 09:32 Ответить
****** гидота вузькоглаза.. ЯКОГО ХЄРА ВИ ПРИПЕРЛИСЯ СЮДИ?!!
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26.01.2025 21:25 Ответить
рашка змогла залучити на своєму боці до воєнних дій північну корею. Чому на нашому боці не воює жодна країна. Та пообіцяйте іноземцям по 2 га землі і десяток полонених рашистів - рабів
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27.01.2025 00:12 Ответить
Рашистські тварі, таке славетне прізвище вкрали - Колодзінський. Так звали начальника штаба Карпатської Січі, який загинув за Україну у березні 1939-го в битві на Красному Полі на Закарпатті.
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27.01.2025 01:14 Ответить
Якщо до фізичної підготовки корейців додати ******** планшет і навчити ним користуватись, то ці азіати досить таки серйозна сила. Не знаю хто там у нас може так швидко бігати з 40 кг. оснастки. Хоча ... можливий прийом стимуляторів.
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27.01.2025 01:17 Ответить
Жило, оте чучхе в таборі, і здохло за табір!!
Убогі раби, як і на московщині...оті сруськаі...
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27.01.2025 01:43 Ответить
Як казали в Ссср: «Говорім кореец- подразумеваєм кітаец».
Північна Корея - проксі Китаю.
по факту- ІІІ світова.
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27.01.2025 06:51 Ответить
 
 