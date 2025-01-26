Ликвидирован командир роты спецназа КНДР: были найдены документы и личный дневник северокорейца. ВИДЕО 18+

На Курщине, вблизи села Малая Локня, украинские защитники остановили атаку северокорейских спецназовцев, которые действовали на стороне российской армии. Во время боя был ликвидирован командир роты спецназа КНДР.

После боя удалось "распаковать" уникальные материалы, которые проливают свет на специфику деятельности северокорейских военных. Найдены документы прикрытия, средства связи, оружие и другое снаряжение. Среди наиболее ценных находок - личный дневник подполковника КНДР. Это уникальное доказательство, подтверждающее прямое привлечение спецназа КНДР к войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, Юрий Бутусов выяснил в чем разница между северокорейским спецназом и обычными российскими пехотинцами.

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