Ликвидирован командир роты спецназа КНДР: были найдены документы и личный дневник северокорейца. ВИДЕО 18+
На Курщине, вблизи села Малая Локня, украинские защитники остановили атаку северокорейских спецназовцев, которые действовали на стороне российской армии. Во время боя был ликвидирован командир роты спецназа КНДР.
После боя удалось "распаковать" уникальные материалы, которые проливают свет на специфику деятельности северокорейских военных. Найдены документы прикрытия, средства связи, оружие и другое снаряжение. Среди наиболее ценных находок - личный дневник подполковника КНДР. Это уникальное доказательство, подтверждающее прямое привлечение спецназа КНДР к войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, Юрий Бутусов выяснил в чем разница между северокорейским спецназом и обычными российскими пехотинцами.
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+45 ALEX SUROVV #593022
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+19 Usp Bu #595911
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+18 Юра Малко
показать весь комментарий26.01.2025 14:04 Ссылка
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отой, що з кірзача кашу варить на тиждень?
отой, що в два рази більше ридав від радості, коли біг за зілом з ким чен ином, у кузові?
а ви кажете.....
там кісток греблю гати.
лопатою назбирай скільки тобі треба.
Ну ,як вам ?
Навіщо чучхеїстам цифрові рації-їх і так ніхто не розуміє.
- Нет!
- И я нет! А он есть!
Задолбали уже с этими северокорейцами. Есть они там, нет их - какая вам разница ? ))
Убогі раби, як і на московщині...оті сруськаі...
Північна Корея - проксі Китаю.
по факту- ІІІ світова.