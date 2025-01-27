Заковані попарно у кайданки окупанти їдуть на бойове завдання. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські штурмовики заковані попарно у кайданки, їдуть на штурм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько десятка окупантів. Двоє із них намагаються розстебнути кайданки.

Дивіться: Двоє окупантів на милицях у складі штурмової групи йдуть на бойове завдання поблизу Кремінної. ВIДЕО