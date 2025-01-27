Заковані попарно у кайданки окупанти їдуть на бойове завдання. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російські штурмовики заковані попарно у кайданки, їдуть на штурм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько десятка окупантів. Двоє із них намагаються розстебнути кайданки.
Топ коментарі
+14 Грицько Злий
показати весь коментар27.01.2025 10:08 Посилання
+14 ALEX SUROVV #593022
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+12 Beta Human
показати весь коментар27.01.2025 10:05 Посилання
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А взагалі чекаю на "логічноє об'яснєніє, что ето совсєм нє то, что ви подумалі".
Наприклад, це військових злочинців у ВПС везуть, або то така традиція "нєрушімих уз" військова. Ну або "БЗ" - це зовсім не "боєвоє заданіє".
Ну, давай, русня, здивуй мене. Ти можеш, я знаю.
Як у тебе з акаунтом? Бо у мене вже більше місяця - "чортопхайка" з виходом на сайт. А на днях щез "нік. На заміну вилізло щось "буквенно-цифрове". Стрічка активності діє, можу людям "лайкнуть". А от відправить коментар неможливо. Включив інший комп. Там повернувся старий акаунт. Але реєстрація - з 25.01. 2025-го. Всю пам"ять відбило. Ні підписників, нічого. Але смішніше всього те, що виплив мій старий нік, який щез ще в 2018-му! Тоді я його не зміг відновить - тому взяв новий - "Яр Холодний". І, саме цікаве - старий акаунт не тільки повернувся! Він став ще й діючим!
Реєстрація: 25.01.2025
Ім'я підтягнуло з gmail, бо при реєстрації неправильне на пошті було, виправляв вже після.
Якісь у них там нелади з БД, і досі виправити не можуть.
Але у порівнянні з жителями інших платформ, типу Твіттера або ********.айті, чи Думської.нет, більшість місцевих русліків - ще ті няшки.
Та тут все ж більше хитрих, ніж злобних. Це добре, так цікавіше.
Погано, що немає кому сайт до ладу привести.
Таке враження, що сисадміни зникли, залишились лише кореспонденти і модератори.
Майже нічого написати не можна. Гірше, ніж учора.
Тайные сталинские технологии уже в ход идут. Желание дохнуть за пуйло видимо падает в пропорции от дома до линии фронта.
а я вам так скажу - дивіться уважно і розумійте - це причина чому ми програємо.
потім прийде московитське ТЦК і отак вкраїнчиків повезе берлін штурманути
Інакше ніяк. Навіть хитрі та розумні євреї через це програли.
і без всяких виплат і навіть без тижня підготовки кидали на обнулєніє просто щоб закрити діри на фронті який у них тріщав.
і цілком успішно
а тепер ми в такій самій ситуації цілковито безпорадні
путин*****.
Ні. Вони не релігійні фанатики. Інакше б ***** достатньо було крикнути "за вєру православную!" - і ніяких грошей не треба, щоб закривати ВСІ потреби ЗС РФ у особовому складі.
Если бы человечество сохранило разум, честь и совесть, то после этого ни один уважающий себя
человек не подал бы руки представителю этой недостраны с этими недолюдьми, но..
Я не вижу тех принципов, на которых человечество могло бы сохраниться и жить в будущем, их
просто нет!
"Скованные одной цепью
Связанные одной целью..."