УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6718 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 245 77

Заковані попарно у кайданки окупанти їдуть на бойове завдання. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські штурмовики заковані попарно у кайданки, їдуть на штурм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько десятка окупантів. Двоє із них намагаються розстебнути кайданки.

Дивіться: Двоє окупантів на милицях у складі штурмової групи йдуть на бойове завдання поблизу Кремінної. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) русский мир (462)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Адін нароТ, мля...
показати весь коментар
27.01.2025 10:08
+14
Чогось вспомнилось як Трамп, Маск і Фрідман розказували що Ху_йло дуже любить свій народ і свою країну. Покажіть тим дебілам як він любить свяй народ чи як рашисти ******** своїх же на Курщині щоб не було свідків
показати весь коментар
27.01.2025 10:30
+12
Оди пасивний і один активний )
показати весь коментар
27.01.2025 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оди пасивний і один активний )
показати весь коментар
27.01.2025 10:05 Відповісти
Треба підсказати оркам, що є двухсторонні ділдо.
показати весь коментар
27.01.2025 11:37 Відповісти
Ну хіба ж так роблять? Треба було ліву руку з лівою, праву - з правою. І хай би так і йшли в атаку))).
показати весь коментар
27.01.2025 10:07 Відповісти
Праву руку за ліву ногу...
показати весь коментар
27.01.2025 10:14 Відповісти
Ліва рука-права нога...
показати весь коментар
27.01.2025 10:16 Відповісти
Адін нароТ, мля...
показати весь коментар
27.01.2025 10:08 Відповісти
не економно. Треба заковувати разом на десятиметровий ланцюг по десять штук.
показати весь коментар
27.01.2025 10:11 Відповісти
Вони ще не кайданки для шиї не випускають?
показати весь коментар
27.01.2025 10:15 Відповісти
Раби на галерах.😏
показати весь коментар
27.01.2025 11:03 Відповісти
Нагадало бурлаков на волґє))добровільні раби)
показати весь коментар
27.01.2025 10:15 Відповісти
Раби не можуть когось звільнити, тільки поневолити.
показати весь коментар
27.01.2025 10:15 Відповісти
наутилус помпилус какойта
показати весь коментар
27.01.2025 10:17 Відповісти
Зате якщо одного грохнуть або затрьохсотять, то буде гарантована евакуація. Кумедна картина буде, коли один захоче здатись, а другий податись в біга на мордор.
показати весь коментар
27.01.2025 10:18 Відповісти
та воно руку в1дгризе, падлО)
показати весь коментар
27.01.2025 19:36 Відповісти
Перед атакою кайданки не знімати, нехай так йдуть.
А взагалі чекаю на "логічноє об'яснєніє, что ето совсєм нє то, что ви подумалі".
Наприклад, це військових злочинців у ВПС везуть, або то така традиція "нєрушімих уз" військова. Ну або "БЗ" - це зовсім не "боєвоє заданіє".
Ну, давай, русня, здивуй мене. Ти можеш, я знаю.
показати весь коментар
27.01.2025 10:19 Відповісти
Якби були "злочинці" - у них-би вилучили телефони. Скоріш всього - "Штрафбат -2,0". Дід розказував: штрафників приводили на лінію фронту беззбройними. Туди приїжджала "полуторка". В кузові - гвинтівки, патрони, гранати і спирт. Роздавали зброю, спирт, і гнали в атаку. Те саме буде й з ними...
показати весь коментар
27.01.2025 11:53 Відповісти
Все-таки хотілось би почути русню. Вони насправді майстри вигадувати красиві "відмазки". Ну просто цікаво, як оце перекрутять.
показати весь коментар
27.01.2025 11:55 Відповісти
ХЗ... Я виклав, на мій погляд, найбільш вірогідну версію...
Як у тебе з акаунтом? Бо у мене вже більше місяця - "чортопхайка" з виходом на сайт. А на днях щез "нік. На заміну вилізло щось "буквенно-цифрове". Стрічка активності діє, можу людям "лайкнуть". А от відправить коментар неможливо. Включив інший комп. Там повернувся старий акаунт. Але реєстрація - з 25.01. 2025-го. Всю пам"ять відбило. Ні підписників, нічого. Але смішніше всього те, що виплив мій старий нік, який щез ще в 2018-му! Тоді я його не зміг відновить - тому взяв новий - "Яр Холодний". І, саме цікаве - старий акаунт не тільки повернувся! Він став ще й діючим!
показати весь коментар
27.01.2025 12:12 Відповісти
Приблизно не ж саме.
Реєстрація: 25.01.2025
Ім'я підтягнуло з gmail, бо при реєстрації неправильне на пошті було, виправляв вже після.
Якісь у них там нелади з БД, і досі виправити не можуть.
показати весь коментар
27.01.2025 12:15 Відповісти
Ну то почнемо "відновлюваться" потроху... А то "гімноклюї" уже "кип"ятком пісяють" , на форумі, від радості, що ми тепер - "новореги"... Ти у мене - "перевірений", почну з тебе.....
показати весь коментар
27.01.2025 12:24 Відповісти
Дата реєстрації - то таке. Головне - що тюбик вичавлює. Бо нерідко траплялись 2014-го, які несли махрову русняву наративщину. svd, наприклад.
показати весь коментар
27.01.2025 12:30 Відповісти
Це - "консерви"... Кацапня готувалася до анексії України, задовго до 2014-го. І не тільки у військовому плані. Вони наробили купу акаунтів ще в 2014-му. А потім, час від часу, пускали їх у хід. Те саме було зроблено і "блазенятами" - у 2019-му та після 24.02.2022... Все це робилося з одною метою - захоплення форуму під їх контроль та проштовхування тут своїх наративів... Саме тому вони такі агресивні стосовно нас - бо ми їм "пельку затикаємо"...
показати весь коментар
27.01.2025 12:40 Відповісти
Тут всяка звірина бігає, іноді досить велика.
Але у порівнянні з жителями інших платформ, типу Твіттера або ********.айті, чи Думської.нет, більшість місцевих русліків - ще ті няшки.
Та тут все ж більше хитрих, ніж злобних. Це добре, так цікавіше.
показати весь коментар
27.01.2025 15:13 Відповісти
Тут "інша атмосфера"... Найбільш "злостиві" та паскудні тут не "виживають"... Бо такі, як я, їх "вичищають". Треба ж комусь і "асенізацією", з "дератизацією", займаться...
показати весь коментар
27.01.2025 15:21 Відповісти
Добре, що є кому.
Погано, що немає кому сайт до ладу привести.
Таке враження, що сисадміни зникли, залишились лише кореспонденти і модератори.
Майже нічого написати не можна. Гірше, ніж учора.
показати весь коментар
27.01.2025 16:01 Відповісти
То "три - п'ятнадцять" пред'являв? Так він з чарки не злазить
показати весь коментар
27.01.2025 12:40 Відповісти
Не тільки він. (До речі, ""Діскавері" - теж він). Колись був нормальною людиною. Був одним з найактивніших моїх читачів. Змусив мене створить авторську тему "Ватра"... А потім із розряду "любителів "зеленого змія" перейшов у розряд "професіоналів"... Почав п"яним приходить на форум та молоть дурниці. На пропозиції заспокоїться, реагував агресивно. І ми "побили горщики"...
показати весь коментар
27.01.2025 12:47 Відповісти
Зрозуміло... Жаль...
показати весь коментар
27.01.2025 12:50 Відповісти
Жаль... Але нічого не поробиш... Йому насильно ніхто горлянку не розкриває та спиртне туди не заливає... Сам господар свого майбутнього...
показати весь коментар
27.01.2025 12:52 Відповісти
Вони й в автозаках посміхаються.
показати весь коментар
27.01.2025 10:27 Відповісти
Та автозаки товкають, щоб бистрiше попасти в полiцейськiй "притулок".😁
показати весь коментар
27.01.2025 11:06 Відповісти
Уколотися і забутися ..... А думати тільки про приємне....біли лади
показати весь коментар
27.01.2025 10:48 Відповісти
Чому на росії, у якої ж немає жодних проблем з мотивованим добровільним ОС, таке ВЖЕ є?
показати весь коментар
27.01.2025 10:26 Відповісти
Ета лапатнікі скрєпльонниє скрєпамі...
показати весь коментар
27.01.2025 10:27 Відповісти
Чогось вспомнилось як Трамп, Маск і Фрідман розказували що Ху_йло дуже любить свій народ і свою країну. Покажіть тим дебілам як він любить свяй народ чи як рашисти ******** своїх же на Курщині щоб не було свідків
показати весь коментар
27.01.2025 10:30 Відповісти
розумію, але не співчуваю
показати весь коментар
27.01.2025 10:31 Відповісти
"Скованные одной цепью, связанные одной целью.." старий шлягер
показати весь коментар
27.01.2025 10:37 Відповісти
Хм... Интересная практика. Судя по веселости еще и вмазанные.
Тайные сталинские технологии уже в ход идут. Желание дохнуть за пуйло видимо падает в пропорции от дома до линии фронта.
показати весь коментар
27.01.2025 10:39 Відповісти
Це щоб гранати зря не витрачали, да і одна пуля на двох, як в інструкції. Економія. І ще питання, а зброю кому дають
показати весь коментар
27.01.2025 10:44 Відповісти
Скрепы однако..
показати весь коментар
27.01.2025 10:46 Відповісти
Взагалі то ця практика виловлювати "ухилянтів" різними незрозумілими воєнізованими формуваннями типу "тцк" прийшла з расії. Зараз там теж ловлять хлопців в основному на Північному Кавказі, є багато роліків в телеграмі. - Дагестан, Чечня..
показати весь коментар
27.01.2025 10:48 Відповісти
За те ухилянти із ждунами думають що кацапи їм в сраку заглядатимуть.
показати весь коментар
27.01.2025 10:48 Відповісти
Как-то не смешно, если честно. То на костылях их покажут, то в наручниках, то стреляются с пятого раза. Но ДипСтейт каждый день пририсовывает им территории.
показати весь коментар
27.01.2025 10:50 Відповісти
Так для таких і показують. шо хоть поржем
показати весь коментар
27.01.2025 11:01 Відповісти
Нацисти Німеччини просувались набагато швидше перші 3 роки , але це їм не допомогло. Нацистам - рашистам просування 100м в день за рахунок м'ясних штурмів теж навряд допоможе.
показати весь коментар
27.01.2025 11:21 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 14:40 Відповісти
стріляються, взриваються, але їх всеодно дофіга, поки що і отакі відео, якщо їх таки на штурм везуть підтверджують, що це ненадовго, що ресурс вичерпується, а от коли почнуть мобіків з великих міст от тоді, можливо, кацапня про щось здогадається.
показати весь коментар
27.01.2025 12:44 Відповісти
а тепер поміркуємо яке виття піднялось би якщо б наших воїнів отак везли!

а я вам так скажу - дивіться уважно і розумійте - це причина чому ми програємо.

потім прийде московитське ТЦК і отак вкраїнчиків повезе берлін штурманути
показати весь коментар
27.01.2025 10:51 Відповісти
Ну так. Вони мовчки за будь-яких умов уперед, а тут всякі "права чєловєка".
Інакше ніяк. Навіть хитрі та розумні євреї через це програли.
показати весь коментар
27.01.2025 10:56 Відповісти
Розумнику...Їм виплатили 30кусків баксів а тепер женуть як скот,,Їх купили зрозумів... А не впіймали на вулиці
показати весь коментар
27.01.2025 11:04 Відповісти
у серпні 22 їх виловлювали на вулиці під радісні вигуки вкраїнчиків на цензорі
і без всяких виплат і навіть без тижня підготовки кидали на обнулєніє просто щоб закрити діри на фронті який у них тріщав.
і цілком успішно

а тепер ми в такій самій ситуації цілковито безпорадні
показати весь коментар
27.01.2025 11:22 Відповісти
І нащо мертвому гроші?
показати весь коментар
27.01.2025 11:31 Відповісти
Ну ти ж не продажний, тому і ловлять.
показати весь коментар
27.01.2025 11:43 Відповісти
не факт, що не впіймали, не впійманих як худобу не возять
показати весь коментар
27.01.2025 12:45 Відповісти
як народились так і згодились
показати весь коментар
27.01.2025 10:55 Відповісти
Почему Кремль не платит ЗСУ по 30К американских долларов за утилизацию этих отбросов ? А платит отбросам ,но их все равно утилизирует ЗСУ ..
показати весь коментар
27.01.2025 10:58 Відповісти
Краще - по 10шт
показати весь коментар
27.01.2025 10:59 Відповісти
Ну так кацап 3,5 млн..рубчиків взяв як підписав контракт ? Тепер відробляй
показати весь коментар
27.01.2025 11:00 Відповісти
Якщо взяв. Бо багато кацапів кажуть що "кілалово" - дають частину а решту тіпа "потім" а потім не настає.....
показати весь коментар
27.01.2025 11:23 Відповісти
о, побачить зе-сирський і теж засотсують таку тактику
показати весь коментар
27.01.2025 11:07 Відповісти
З цього відео не скажеш, що вони йдуть на штурм але в принципі це можливо. В країні рабів це може бути реальністю. А в цьому є проблема для нас, бо навіть коли скінчиться зброя, вони підуть на нас з вилами. Захід цього не розуміє і також не розуміє простого факту, що після нас вони так само підуть на них. Росія вже не може зупинитися. Мене просто смішать всі ці потуги Трампа та західних ліваків зупинить війну домовившись з путіним. Це тотальне нерозуміння росії. Ні на які перемовини путін не піде. І це навіть не бажання самого путіна а російського народу. Лише повна капітуляця спочатку України а потім Європи може тимчасово задовольнить путіна. Так само було з гітлером. Лише тотальне знищення путінського режиму в росії і поділ її на менші держави може врятувати світ. Але це лише мої фантазії. Скоріше всього путін переможе не дякуючи своїй силі, а тотальній слабкості Заходу.
показати весь коментар
27.01.2025 11:16 Відповісти
Не переможе путин *****.
показати весь коментар
27.01.2025 11:25 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 14:45 Відповісти
навіть коли скінчиться зброя, вони підуть на нас з вилами
Ні. Вони не релігійні фанатики. Інакше б ***** достатньо було крикнути "за вєру православную!" - і ніяких грошей не треба, щоб закривати ВСІ потреби ЗС РФ у особовому складі.
показати весь коментар
27.01.2025 11:35 Відповісти
Преступления гитлеровцев поблекли на фоне преступлений, которые творят рашисты.

Если бы человечество сохранило разум, честь и совесть, то после этого ни один уважающий себя

человек не подал бы руки представителю этой недостраны с этими недолюдьми, но..

Я не вижу тех принципов, на которых человечество могло бы сохраниться и жить в будущем, их

просто нет!
показати весь коментар
27.01.2025 11:18 Відповісти
Сімєйні пари? Ой, як всьо скрєпно у федерастов на росії !
показати весь коментар
27.01.2025 11:26 Відповісти
А оті двоє хочуть розлучитися. У них шлюборозлучний процес.
показати весь коментар
27.01.2025 12:18 Відповісти
Нагадало:
"Скованные одной цепью
Связанные одной целью..."
показати весь коментар
27.01.2025 11:57 Відповісти
Це ті хто зазіхнув на гроші від ху..ла, але відпрацьовувати їх не хочуть.Невдовзі ЗСУ всіх утилізує
показати весь коментар
27.01.2025 12:30 Відповісти
Здається що це зеків в кайданки закрили, щоби до фронту довезти.
показати весь коментар
27.01.2025 14:25 Відповісти
Что то ли сильно радостные. Точно на штурм едут или их домой, на зону везут?
показати весь коментар
27.01.2025 15:31 Відповісти
це щоб тікали з БЗ парами?)))
показати весь коментар
27.01.2025 15:55 Відповісти
іпатєчнікі )
показати весь коментар
27.01.2025 15:56 Відповісти
Рашисти всеж таки люди - а могли повісити імпульсні кайданки - от тоді булу б хріново - а так падлюки сміються.
показати весь коментар
27.01.2025 17:09 Відповісти
попорно
показати весь коментар
27.01.2025 17:33 Відповісти
 
 