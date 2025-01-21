Двоє окупантів на милицях у складі штурмової групи йдуть на бойове завдання поблизу Кремінної. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів на милицях у складі штурмової групи йдуть на бойове завдання поблизу Кремінної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив один із поплічників російських штурмовиків із 20-ї армії ЗС РФ.

"А так поранених російських військовослужбовців уже відправляють на забій без проходження ВЛК. "Елітним" російським бійцям 20-ї армії ЗС РФ, деякі з яких на милицях, дають три дні відпочинку, після чого відправляють на "м'ясний штурм" під Кремінною. В одного зі "спецназівців" навіть стався епілептичний напад", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

