Двоє окупантів на милицях у складі штурмової групи йдуть на бойове завдання поблизу Кремінної. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів на милицях у складі штурмової групи йдуть на бойове завдання поблизу Кремінної.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив один із поплічників російських штурмовиків із 20-ї армії ЗС РФ.
"А так поранених російських військовослужбовців уже відправляють на забій без проходження ВЛК. "Елітним" російським бійцям 20-ї армії ЗС РФ, деякі з яких на милицях, дають три дні відпочинку, після чого відправляють на "м'ясний штурм" під Кремінною. В одного зі "спецназівців" навіть стався епілептичний напад", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Від "а у нас чьто, лучшє?" до "но оні-то всьо равно ідут вперьод, а ми отступаєм".
чи НЕ так, "мудрий ЗЄльоний наріте" ?
.
Слона-то я і нє прімєтіл.
Виправляю помилку.
Ну, чекаю на колекцію коментарів.
Від "а у нас чьто, лучшє?" до "но оні-то всьо равно ідут вперьод, а ми отступаєм".
Неодмінно будуть згадані слова "ТЦК " і "бусифікація".
Так і знав, що наші тцу почнуть колупати
.
із государственного там только пріказ вперед
базарБЗ пошли" БЗ - это же видимо боевое задание? Я не военный, но подозреваю, что так.
Мовляв, ці інваліди на милицях йдуть в атаку, аби прийняти на себе удар від ЗСУ -- вони лягуть, а здорові пройдуть...
І ще в кацапів є метОда: перші ряди наступаючих зброю мають, але не стріляють -- вони загинуть, а їхню зброю/боєзапас підберуть ті, хто буде штурмувати наступними...
"Гуманісти"...
Если Россия победит, в этой армии будет служить миллион украинцев минимум.
хатЄлі павфтарр-іть? - можетє і павтаріть.. Сралін робив те саме у війну і після війни.. нєма тєла - нема дєла..
реально зомбонуті ці тупорилі, сцикливі кацапи, холопи по-жизні..
https://donpress.com/news/20-01-2025-pablik-rf-opublikoval-obraschenie-********-rf-kotorogo-otpravlyayut-na-shturm-vsu
https://x.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1880640552267567546