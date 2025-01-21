УКР
Двоє окупантів на милицях у складі штурмової групи йдуть на бойове завдання поблизу Кремінної. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів на милицях у складі штурмової групи йдуть на бойове завдання поблизу Кремінної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив один із поплічників російських штурмовиків із 20-ї армії ЗС РФ.

"А так поранених російських військовослужбовців уже відправляють на забій без проходження ВЛК. "Елітним" російським бійцям 20-ї армії ЗС РФ, деякі з яких на милицях, дають три дні відпочинку, після чого відправляють на "м'ясний штурм" під Кремінною. В одного зі "спецназівців" навіть стався епілептичний напад", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє тувинських росгвардійців за допомогою електрошокера та палиці "виховують" двох відмовників: "Че, бл#дь, штурмовики #баные! Снимай штаны - #бать буду". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) війна (1472) Донбас (22364) русский мир (482) Луганська область (4927) Сіверськодонецький район (21) Кремінна (6)
Топ коментарі
+10
Ну, чекаю на колекцію коментарів.
Від "а у нас чьто, лучшє?" до "но оні-то всьо равно ідут вперьод, а ми отступаєм".
21.01.2025 14:46
+10
Задача таких одноразок не просування, а витрата ресурсу на їх утилізацію.
21.01.2025 15:09
+9
Так сказать хрєсний ход 😅😅😅
21.01.2025 14:47
21.01.2025 14:46
то вони ще знають що таке українська "бусифікація" ТЦК

чи НЕ так, "мудрий ЗЄльоний наріте" ?

.
21.01.2025 15:16
"бусифікація" ТЦК
Слона-то я і нє прімєтіл.
Виправляю помилку.

21.01.2025 15:19
В нас не "чьто лучше", в нас на жаль скоро може бути гірше. І твій стьоб ніяк цьому не завадить.
21.01.2025 15:53
Ставлячим лайки? Невже Ви не розумієте, що автор цього поста, якраз це і стверджує. Не будьмо корисними ідіотами. Зверніть увагу, що він тут постійно, 24 години. Йому за це платять 30 срібників.
21.01.2025 16:05
Так сказать хрєсний ход 😅😅😅
21.01.2025 14:47
скрєпний ход
21.01.2025 14:52
21.01.2025 14:57
Хєровий приклад для нашого тцк!
21.01.2025 14:51
О !
Так і знав, що наші тцу почнуть колупати

.
21.01.2025 15:18
Іншої ТЦК в нас немає і є за що.
21.01.2025 16:09
То пздц! Марнотратство! милиці - то матеріальні цінності! Чому не реквізовані? Чомк не замінені на хворостини? Хто це буде збирати на полях і у лісопосадках? А як зсушник підбере, хто відповідатиме?
21.01.2025 14:51
кастилі купленіе валантерамі - не трожь святое
із государственного там только пріказ вперед
21.01.2025 15:55
Тепер наше ТЦК буде знати кого можна бусифікувати!
21.01.2025 14:54
Тебе 🤡
21.01.2025 15:07
Як вони на милицях просуваються по 2 км в день на всіх напрямках.
21.01.2025 14:57
Впевнений, що ті, хто "контракт" підписав, зовсім не на оце розраховували.
21.01.2025 15:02
А лiкарняний?😏😁
21.01.2025 16:42
Задача таких одноразок не просування, а витрата ресурсу на їх утилізацію.
21.01.2025 15:09
Англійські пірати на милицях кораблі захоплювали.
21.01.2025 15:11
На одній милиці, та й то за умови, що ампутація нижче коліна.
21.01.2025 15:32
То вже нюанси.
21.01.2025 15:39
Дуже важливий нюанс, від якого все і залежить.
21.01.2025 15:40
Рашка бідна країна, багата посилала б на штурм на інвалідних візках!
21.01.2025 15:11
Гойда!
21.01.2025 15:12
панфиловци, *****.
21.01.2025 15:13
ЛАДЫ КАЛины милицями не пахнуть
21.01.2025 15:14
Вже якось і не зітхається з полегшенням і думкою "у нас таке, слава Богу, неможливо, у нас до воїнів ставляться інакше"...
21.01.2025 15:17
Родина наказала, біли лади дуже бажає отримати
21.01.2025 15:25
коты БАЗИЛИО на б/з )))) шикуйсь !!!)))
21.01.2025 15:29
Дика країна бо мобілізують навіть прокурорів-інвалідів
21.01.2025 15:41
А где блюдо на Жигули ?
21.01.2025 15:47
"Увага! Ненормативна лексика!" - я був дуже уважний...
21.01.2025 15:51
😁😂
21.01.2025 16:43
Як там в дідів: "Кто хоть аднажди відєл ето, то нє забудєт нікагда..."
21.01.2025 15:52
По перше, нехай они все здохнуть. По друге, только слепой не видит, что эта толпа выродков идет не на штурм, а на эвакуацию. Зачем толкать фуфло?
21.01.2025 15:59
А милиці, певно, на "нулі" одразу після поранення видають.
21.01.2025 16:27
Первые секунды: "Вот так на базар БЗ пошли" БЗ - это же видимо боевое задание? Я не военный, но подозреваю, что так.
21.01.2025 21:06
Підписавши контрак і отримавши пару трійку мільйонів рублів за підписання, по іншому бути не може. Кожен з них знає що продає себе і використовувати його будуть пока він не здохне.
21.01.2025 16:06
На якомусь фм-радіо нещодавно розповідали про це...
Мовляв, ці інваліди на милицях йдуть в атаку, аби прийняти на себе удар від ЗСУ -- вони лягуть, а здорові пройдуть...
І ще в кацапів є метОда: перші ряди наступаючих зброю мають, але не стріляють -- вони загинуть, а їхню зброю/боєзапас підберуть ті, хто буде штурмувати наступними...
"Гуманісти"...
21.01.2025 16:25
Военная машина РФ - дисциплинированная. Справедливость и мораль - это второй вопрос, к военной силе РФ не имеющей отношения.

Если Россия победит, в этой армии будет служить миллион украинцев минимум.
21.01.2025 16:35
"вторая армія Світу" тупо скидує баласт аби багато років не утримувати інвалідів..
хатЄлі павфтарр-іть? - можетє і павтаріть.. Сралін робив те саме у війну і після війни.. нєма тєла - нема дєла..
реально зомбонуті ці тупорилі, сцикливі кацапи, холопи по-жизні..
21.01.2025 16:35
Відео -- Психіатр Семен Глузман пояснює, звідки береться ненависть у ворогів - https://www.youtube.com/shorts/xg8oVj0oucE
21.01.2025 17:23
то не милиці , а секретний елемент кац-екзоскелета ...
21.01.2025 17:31
😄
https://donpress.com/news/20-01-2025-pablik-rf-opublikoval-obraschenie-********-rf-kotorogo-otpravlyayut-na-shturm-vsu

https://x.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1880640552267567546
21.01.2025 21:22
Не розумію, чому нема черг до рекрутінгових центрів з бажаючих постріляти кацапських бомжів? ЗСУ воює з бомжами та каліками, тому перемога буде за нами.
22.01.2025 02:26
Каждому мужику по костилю! Каждой бабе по белой ладе!
27.01.2025 10:33
Сюжет для картины Босха
19.02.2025 13:00 Відповісти
 
 