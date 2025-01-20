Двоє тувинських росгвардійців за допомогою електрошокера та палиці "виховують" двох відмовників: "Че, бл#дь, штурмовики #баные! Снимай штаны - #бать буду". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє росгвардійців із Тиви б'ють палицею та електрошокером двох чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах зазначають, що особливо активний росгвардієць має прізвисько Бєшений, а б'є він двох бійців 55-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, які відмовилися йти у м'ясний штурм.

Увага! Ненормативна лексика!

