Двоє тувинських росгвардійців за допомогою електрошокера та палиці "виховують" двох відмовників: "Че, бл#дь, штурмовики #баные! Снимай штаны - #бать буду". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє росгвардійців із Тиви б'ють палицею та електрошокером двох чоловіків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах зазначають, що особливо активний росгвардієць має прізвисько Бєшений, а б'є він двох бійців 55-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, які відмовилися йти у м'ясний штурм.
Увага! Ненормативна лексика!
обожнюю, коли кацапи катують кацапів. електрошокер в дупі, мабуть незабутні враження.
жити в гімні та бути пізженим кожного дня.
удари треба наносити по макітрі цим ї@бланам, які спокусилися за гроші вбивати Українців
при цьому контрольні ногами та шокером по тестикулам - чим довше
все закономерно.
и не оскорбляйте животных, порівнюючі з цими істотами.
Але ще, впевнений, що такі місцеві зрадойоби-провокатори типу "дєніса войцеховського" та "ан мура" - це гарантовано "не помітять" і в черговий раз під цією новиною висруться в стилі "їх там трульйон-трульярд, ідуть за гроші добровільно, всі молоді-здорові, а за Уралом готується квадрільйон новеньких танкових армій на <арматах>!!!!".