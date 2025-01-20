УКР
Двоє тувинських росгвардійців за допомогою електрошокера та палиці "виховують" двох відмовників: "Че, бл#дь, штурмовики #баные! Снимай штаны - #бать буду". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє росгвардійців із Тиви б'ють палицею та електрошокером двох чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах зазначають, що особливо активний росгвардієць має прізвисько Бєшений, а б'є він двох бійців 55-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, які відмовилися йти у м'ясний штурм.

знущання в армії рф

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський офіцер б’є гумовим кийком мобілізованих, які начебто покинули позицію: "Козлы #банные! П#дары трусливые!". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти посадили 62-річного поплічника на сім днів голим у яму за втрачену рацію: "Выживет - за#бись, не выживет - ну, и х#й с ним". ВIДЕО

+39
Рузьськіє чи узький, як вас там, ви навіть для цього гівна людства - тувінців, сміття з помийки, ви нішо.
показати весь коментар
20.01.2025 10:11 Відповісти
+35
Це потрібно показувати ждунам які думають що краще здатися Сосії і настане мир.
показати весь коментар
20.01.2025 10:26 Відповісти
+23
В этом садизме их сила. Если они оккупируют Украину, они такими методами всех какаяразниц загонят на войну с кем угодно: Молдова, Грузия, Польша, Армения, Литва...
показати весь коментар
20.01.2025 10:31 Відповісти
Не хочуть пабєдітємі марширувать до Ліссабона? Жаль росьгвардєйцєв, горло зривають для пабєди.
показати весь коментар
20.01.2025 10:20 Відповісти
і не один з цих ідіотів не візьме автомат і не розстріляє цих чучмеків,терпіли
показати весь коментар
20.01.2025 13:51 Відповісти
Мало руснявим свинособакам дали по рилам , мало !!!
показати весь коментар
20.01.2025 14:02 Відповісти
В цьому відео все просто чудово !!! І русофобія і права людини і вокальні здатності пацієнтів. Просто Бінго !
показати весь коментар
20.01.2025 10:57 Відповісти
А срєпи, скрєпи забув
показати весь коментар
20.01.2025 11:13 Відповісти
Двоє тувинських росгвардійців вже, само по собі цікаво.

обожнюю, коли кацапи катують кацапів. електрошокер в дупі, мабуть незабутні враження.
показати весь коментар
20.01.2025 10:15 Відповісти
Виробляють їм мотивацію. Потім таких кинуть "на амбразури" без можливості відступити. Вироблену мотивацію вони добре запам'ятають. Тому у них буде два варіанти, будь якою ціною або захопити позиції, або ж здохнути. Причому, якщо навіть такий організм в бою не здохне, він себе самоліквідує, оскільке буде розуміти, що електрошокер та дубінка в дупі, це найменше, що його чекаю у своїх.
показати весь коментар
20.01.2025 10:37 Відповісти
У нас за це відкривють кримінальни справи, а на кацапії нагороджують. А з тцк у нормальних людей, взагалі, жодних проблем не виникає. Ось так кацапчік. Чі ти просто п...рас?
показати весь коментар
20.01.2025 11:18 Відповісти
узкій іді до конца
показати весь коментар
20.01.2025 10:15 Відповісти
а ще потім дехто дивується, чому вони так легко стріляються.
показати весь коментар
20.01.2025 10:17 Відповісти
саме це і двино, вже б зі злоби вгатив по цих тувінця чергою.... хочаб за дял майбутніх... ні, скрєпи вЄЛЯТ терпіти. Це не худоба навіть
показати весь коментар
28.03.2025 11:57 Відповісти
животное
показати весь коментар
20.01.2025 10:19 Відповісти
Нічого доброго - бо наелектризовані кацапи навіть з ножами підуть в атаку
показати весь коментар
20.01.2025 10:21 Відповісти
А до цього не ходили?
показати весь коментар
20.01.2025 10:23 Відповісти
Автомати ж були в руках а після електрошокера можуть геть з ножами ломанутись
показати весь коментар
20.01.2025 10:27 Відповісти
Валя, перевір на собі - приклади електрошокера до дупи п'яток разів, а потім пробіжи з автоматом 10-15 кілометрів "на штурм", взимку. Отоді будеш нам всім розповідати про "навіть з ножами підуть в атаку". Зрозумій - саме з таких переважно і складається щоденна статистика ГШ. Це не бійці, це вже реально "м'ясо", навіть без "м'ясної" атаки. Вони вже мертві.
показати весь коментар
20.01.2025 13:58 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 10:22 Відповісти
Все набагато банальніше, самиці тувінців менш привабливі, ніж "отказнікі".
показати весь коментар
20.01.2025 10:52 Відповісти
coś mi się zdaje, że niedługo spotka go dziwna przygoda, po której raczej się już nie podniesie.
показати весь коментар
20.01.2025 10:22 Відповісти
Mam przeczucie, że jeśli Ukraina przegra tę wojnę, to samo spotka Polaków, Niemców i Francuzów.
показати весь коментар
20.01.2025 11:23 Відповісти
За те в ждунів ТЦК це гестапо та хфошизди, а тувінці з бурятами братушкі
показати весь коментар
20.01.2025 10:39 Відповісти
Ні. Тоді вже хай наші краще просто ногами б'ють.
показати весь коментар
20.01.2025 11:22 Відповісти
Как міла Для розуміння, це їхня "ваєнная паліция". Титульним рюзьге походу було сумно на зміні. От вони і розважаються, ну і напевно за кадром будуть пробувати розмножуватись. Доречі, нашим "уставшим ат вайни" та ждунам треба от такі відосики крутити, це те, що всіх чекає, якщо кацапи прийдуь. Ніхто панькатись та рекрутингові центри відкривати не буде.
показати весь коментар
20.01.2025 10:32 Відповісти
уставші ат вайни та ждуни, чекають, саме на це. це ж їхній світ існування.
жити в гімні та бути пізженим кожного дня.
показати весь коментар
20.01.2025 10:44 Відповісти
слабо та мало б'є, не рахується
удари треба наносити по макітрі цим ї@бланам, які спокусилися за гроші вбивати Українців
при цьому контрольні ногами та шокером по тестикулам - чим довше
показати весь коментар
20.01.2025 10:33 Відповісти
А тролі кацапські налаштовують українців проти захисту України, мовляв, що тут захищати та від кого. От від ніх та від цього треба захищатись усім нам, від шкуродерів кацапських.
показати весь коментар
20.01.2025 10:35 Відповісти
Під@ри і є під@ри...
показати весь коментар
20.01.2025 10:38 Відповісти
Руськи свині... Вас треба загородити потрійним парканом від цівілізованого світу.
показати весь коментар
20.01.2025 10:38 Відповісти
Це була коротка інструкція, як поводити себе з мацкалячою худобою
показати весь коментар
20.01.2025 10:42 Відповісти
Воно не розмовляє - воно хрипить, гарчить, гавкає. Реально тварини...
показати весь коментар
20.01.2025 10:45 Відповісти
None None 96ddec59 Кацапський троль- шо про ТЦК нема що вставити? Тема не та? Ти думаєш, що у всьому світі живуть такі живодери , як в лаптестані?
показати весь коментар
20.01.2025 10:59 Відповісти
скрєпна,па дамашнєму-всьо как руzкіє любят...
показати весь коментар
20.01.2025 10:46 Відповісти
Яке ж воно проти калік хоробре. Чимось беркут 2013-14 рр нагадує.
показати весь коментар
20.01.2025 10:48 Відповісти
Головне шоб ми не скотились до цеї *****, бо здається шо почали.
показати весь коментар
20.01.2025 11:02 Відповісти
не дарма на рассее говорят- бьет, значит любит.
все закономерно.
и не оскорбляйте животных, порівнюючі з цими істотами.
показати весь коментар
20.01.2025 11:35 Відповісти
Я так розумію, що в засрашинській зграї мародерів та вишкребків все настільки погано з особовим складом, що для "вмовляння" йти в "м'ясні" штурми використовують "бєшених" з електрошокерами. А головне - вмовляють "бійців" явно похилого віку та таких, які без палички вже не пересуваються...

Але ще, впевнений, що такі місцеві зрадойоби-провокатори типу "дєніса войцеховського" та "ан мура" - це гарантовано "не помітять" і в черговий раз під цією новиною висруться в стилі "їх там трульйон-трульярд, ідуть за гроші добровільно, всі молоді-здорові, а за Уралом готується квадрільйон новеньких танкових армій на <арматах>!!!!".
показати весь коментар
20.01.2025 13:53 Відповісти
"Страна рабов, страна господ..."
показати весь коментар
21.01.2025 10:39 Відповісти
зараз розридаюся від жалю до цих вибялдків, хай поїдять один одного.... заробітчани *****.... слиз унітазний
показати весь коментар
28.03.2025 11:54 Відповісти
 
 