Двое тувинских росгвардейцев с помощью электрошокера и палки "воспитывают" двух отказников: "Че, бл#дь, штурмовики #баные! Снимай штаны - #бать буду". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое росгвардейцев из Тывы избивают палкой и электрошокером двух мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях отмечают, что особо активный росгвардеец имеет прозвище Бешеный, а бьет он двух бойцов 55-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которые отказались идти в мясной штурм.

Смотрите также: Российский командир избивает своих подчиненных: "У#бки! Вставай! Х#ли ты вывалилось! Х#й бычий ты!". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты жалуются на своего комбата, планирующего их "обнулить": "Прошу разобраться с этим п#даром с позывным Атлас". ВИДЕО

армия РФ (20375) война (1442) Шойгу Сергей (718) издевательство (168) русский мир (644)
+39
Рузьськіє чи узький, як вас там, ви навіть для цього гівна людства - тувінців, сміття з помийки, ви нішо.
20.01.2025 10:11 Ответить
+35
Це потрібно показувати ждунам які думають що краще здатися Сосії і настане мир.
20.01.2025 10:26 Ответить
+23
В этом садизме их сила. Если они оккупируют Украину, они такими методами всех какаяразниц загонят на войну с кем угодно: Молдова, Грузия, Польша, Армения, Литва...
20.01.2025 10:31 Ответить
20.01.2025 10:11 Ответить
Не хочуть пабєдітємі марширувать до Ліссабона? Жаль росьгвардєйцєв, горло зривають для пабєди.
20.01.2025 10:20 Ответить
і не один з цих ідіотів не візьме автомат і не розстріляє цих чучмеків,терпіли
20.01.2025 13:51 Ответить
Мало руснявим свинособакам дали по рилам , мало !!!
20.01.2025 14:02 Ответить
В цьому відео все просто чудово !!! І русофобія і права людини і вокальні здатності пацієнтів. Просто Бінго !
20.01.2025 10:57 Ответить
А срєпи, скрєпи забув
20.01.2025 11:13 Ответить
Двоє тувинських росгвардійців вже, само по собі цікаво.

обожнюю, коли кацапи катують кацапів. електрошокер в дупі, мабуть незабутні враження.
20.01.2025 10:15 Ответить
Виробляють їм мотивацію. Потім таких кинуть "на амбразури" без можливості відступити. Вироблену мотивацію вони добре запам'ятають. Тому у них буде два варіанти, будь якою ціною або захопити позиції, або ж здохнути. Причому, якщо навіть такий організм в бою не здохне, він себе самоліквідує, оскільке буде розуміти, що електрошокер та дубінка в дупі, це найменше, що його чекаю у своїх.
20.01.2025 10:37 Ответить
У нас за це відкривють кримінальни справи, а на кацапії нагороджують. А з тцк у нормальних людей, взагалі, жодних проблем не виникає. Ось так кацапчік. Чі ти просто п...рас?
20.01.2025 11:18 Ответить
узкій іді до конца
20.01.2025 10:15 Ответить
а ще потім дехто дивується, чому вони так легко стріляються.
20.01.2025 10:17 Ответить
саме це і двино, вже б зі злоби вгатив по цих тувінця чергою.... хочаб за дял майбутніх... ні, скрєпи вЄЛЯТ терпіти. Це не худоба навіть
28.03.2025 11:57 Ответить
животное
20.01.2025 10:19 Ответить
Нічого доброго - бо наелектризовані кацапи навіть з ножами підуть в атаку
20.01.2025 10:21 Ответить
А до цього не ходили?
20.01.2025 10:23 Ответить
Автомати ж були в руках а після електрошокера можуть геть з ножами ломанутись
20.01.2025 10:27 Ответить
Валя, перевір на собі - приклади електрошокера до дупи п'яток разів, а потім пробіжи з автоматом 10-15 кілометрів "на штурм", взимку. Отоді будеш нам всім розповідати про "навіть з ножами підуть в атаку". Зрозумій - саме з таких переважно і складається щоденна статистика ГШ. Це не бійці, це вже реально "м'ясо", навіть без "м'ясної" атаки. Вони вже мертві.
20.01.2025 13:58 Ответить
20.01.2025 10:22 Ответить
Все набагато банальніше, самиці тувінців менш привабливі, ніж "отказнікі".
20.01.2025 10:52 Ответить
coś mi się zdaje, że niedługo spotka go dziwna przygoda, po której raczej się już nie podniesie.
20.01.2025 10:22 Ответить
Mam przeczucie, że jeśli Ukraina przegra tę wojnę, to samo spotka Polaków, Niemców i Francuzów.
20.01.2025 11:23 Ответить
20.01.2025 10:26 Ответить
За те в ждунів ТЦК це гестапо та хфошизди, а тувінці з бурятами братушкі
20.01.2025 10:39 Ответить
Ні. Тоді вже хай наші краще просто ногами б'ють.
20.01.2025 11:22 Ответить
20.01.2025 10:31 Ответить
Как міла Для розуміння, це їхня "ваєнная паліция". Титульним рюзьге походу було сумно на зміні. От вони і розважаються, ну і напевно за кадром будуть пробувати розмножуватись. Доречі, нашим "уставшим ат вайни" та ждунам треба от такі відосики крутити, це те, що всіх чекає, якщо кацапи прийдуь. Ніхто панькатись та рекрутингові центри відкривати не буде.
20.01.2025 10:32 Ответить
уставші ат вайни та ждуни, чекають, саме на це. це ж їхній світ існування.
жити в гімні та бути пізженим кожного дня.
20.01.2025 10:44 Ответить
слабо та мало б'є, не рахується
удари треба наносити по макітрі цим ї@бланам, які спокусилися за гроші вбивати Українців
при цьому контрольні ногами та шокером по тестикулам - чим довше
20.01.2025 10:33 Ответить
А тролі кацапські налаштовують українців проти захисту України, мовляв, що тут захищати та від кого. От від ніх та від цього треба захищатись усім нам, від шкуродерів кацапських.
20.01.2025 10:35 Ответить
Під@ри і є під@ри...
20.01.2025 10:38 Ответить
Руськи свині... Вас треба загородити потрійним парканом від цівілізованого світу.
20.01.2025 10:38 Ответить
Це була коротка інструкція, як поводити себе з мацкалячою худобою
20.01.2025 10:42 Ответить
Воно не розмовляє - воно хрипить, гарчить, гавкає. Реально тварини...
20.01.2025 10:45 Ответить
None None 96ddec59 Кацапський троль- шо про ТЦК нема що вставити? Тема не та? Ти думаєш, що у всьому світі живуть такі живодери , як в лаптестані?
20.01.2025 10:59 Ответить
скрєпна,па дамашнєму-всьо как руzкіє любят...
20.01.2025 10:46 Ответить
Яке ж воно проти калік хоробре. Чимось беркут 2013-14 рр нагадує.
20.01.2025 10:48 Ответить
Головне шоб ми не скотились до цеї *****, бо здається шо почали.
20.01.2025 11:02 Ответить
не дарма на рассее говорят- бьет, значит любит.
все закономерно.
и не оскорбляйте животных, порівнюючі з цими істотами.
20.01.2025 11:35 Ответить
Я так розумію, що в засрашинській зграї мародерів та вишкребків все настільки погано з особовим складом, що для "вмовляння" йти в "м'ясні" штурми використовують "бєшених" з електрошокерами. А головне - вмовляють "бійців" явно похилого віку та таких, які без палички вже не пересуваються...

Але ще, впевнений, що такі місцеві зрадойоби-провокатори типу "дєніса войцеховського" та "ан мура" - це гарантовано "не помітять" і в черговий раз під цією новиною висруться в стилі "їх там трульйон-трульярд, ідуть за гроші добровільно, всі молоді-здорові, а за Уралом готується квадрільйон новеньких танкових армій на <арматах>!!!!".
20.01.2025 13:53 Ответить
"Страна рабов, страна господ..."
21.01.2025 10:39 Ответить
зараз розридаюся від жалю до цих вибялдків, хай поїдять один одного.... заробітчани *****.... слиз унітазний
28.03.2025 11:54 Ответить
 
 