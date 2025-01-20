Двое тувинских росгвардейцев с помощью электрошокера и палки "воспитывают" двух отказников: "Че, бл#дь, штурмовики #баные! Снимай штаны - #бать буду". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое росгвардейцев из Тывы избивают палкой и электрошокером двух мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях отмечают, что особо активный росгвардеец имеет прозвище Бешеный, а бьет он двух бойцов 55-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которые отказались идти в мясной штурм.

Внимание! Ненормативная лексика!

