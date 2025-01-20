Двое тувинских росгвардейцев с помощью электрошокера и палки "воспитывают" двух отказников: "Че, бл#дь, штурмовики #баные! Снимай штаны - #бать буду". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое росгвардейцев из Тывы избивают палкой и электрошокером двух мужчин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях отмечают, что особо активный росгвардеец имеет прозвище Бешеный, а бьет он двух бойцов 55-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которые отказались идти в мясной штурм.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+39 Старый зольдат
показать весь комментарий20.01.2025 10:11 Ответить Ссылка
+35 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий20.01.2025 10:26 Ответить Ссылка
+23 Maksym Drozd #596793
показать весь комментарий20.01.2025 10:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
обожнюю, коли кацапи катують кацапів. електрошокер в дупі, мабуть незабутні враження.
жити в гімні та бути пізженим кожного дня.
удари треба наносити по макітрі цим ї@бланам, які спокусилися за гроші вбивати Українців
при цьому контрольні ногами та шокером по тестикулам - чим довше
все закономерно.
и не оскорбляйте животных, порівнюючі з цими істотами.
Але ще, впевнений, що такі місцеві зрадойоби-провокатори типу "дєніса войцеховського" та "ан мура" - це гарантовано "не помітять" і в черговий раз під цією новиною висруться в стилі "їх там трульйон-трульярд, ідуть за гроші добровільно, всі молоді-здорові, а за Уралом готується квадрільйон новеньких танкових армій на <арматах>!!!!".