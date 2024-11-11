Окупанти посадили 62-річного поплічника на сім днів голим у яму за втрачену рацію: "Выживет - за#бись, не выживет - ну, и х#й с ним". ВIДЕО
Окупанти посадили на сім днів голим у яму свого 62-річного поплічника, який втратив рацію під час бойових маневрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому голий чоловік тупцює у ямі. Автор відео розповідає, що росіянин вже три дні відбуває покарання, яке йому призначив, ймовірно, офіцер армії РФ із позивним Дикий.
Авто публікації зазначає у дописі, що покараний зазнавав ще й інших принижень.
"На відео - 62-річний дурень. Він голий і мокрий, так як багато разів обісцяний друзями-однополчанами, які справляють у яму малу потребу. До ями цей орк потрапив за дрібну провину і вже провів у ній три доби при температурі +6+8. (Ночами +2.) Фронтові товариші іржуть, обсцикають його і дивуються живучості старого дурня. І, зрозуміло, роблять відосики", - зазначаєть у коментарі до відео.
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Кожен здохлий орк це добре для України!
підпис, або йде у відставку.
доживдожила потвора, а розуму не набралася. Ну і х.. з ним.
Те саме, літера-влітеру - про всю хомо-фауну п*дерації...
ПІДТРИМУЮ!!!
Ну, впрочем и это, если местные партизаны узнают точное местопребывание, не поможет...