Оккупанты посадили 62-летнего товарища на семь дней голым в яму за потерянную рацию: "Выживет - за#бись, не выживет - ну, и х#й с ним". ВИДЕО
Оккупанты посадили на семь дней голым в яму своего 62-летнего товарища, который потерял рацию во время боевых маневров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой голый мужчина топчется в яме. Автор видео рассказывает, что россиянин уже три дня отбывает наказание, которое ему назначил, вероятно, офицер армии РФ с позывным Дикий.
Автор публикации отмечает в заметке, что наказанный испытывал еще и другие унижения.
"На видео - 62-летний дурак. Он голый и мокрый, так как много раз обоссан друзьями-однополчанами, которые справляют в яму малую нужду. В яму этот орк попал за мелкую провинность и уже провел в ней трое суток при температуре +6+8. (По ночам +2.) Фронтовые товарищи ржут, обсцыкают его и удивляются живучести старого дурака. И, разумеется, делают видосики", - отмечается в комментарии к видео.
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Кожен здохлий орк це добре для України!
підпис, або йде у відставку.
доживдожила потвора, а розуму не набралася. Ну і х.. з ним.
Те саме, літера-влітеру - про всю хомо-фауну п*дерації...
ПІДТРИМУЮ!!!
Ну, впрочем и это, если местные партизаны узнают точное местопребывание, не поможет...