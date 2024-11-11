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Оккупанты посадили 62-летнего товарища на семь дней голым в яму за потерянную рацию: "Выживет - за#бись, не выживет - ну, и х#й с ним". ВИДЕО

Оккупанты посадили на семь дней голым в яму своего 62-летнего товарища, который потерял рацию во время боевых маневров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой голый мужчина топчется в яме. Автор видео рассказывает, что россиянин уже три дня отбывает наказание, которое ему назначил, вероятно, офицер армии РФ с позывным Дикий.

Автор публикации отмечает в заметке, что наказанный испытывал еще и другие унижения.

"На видео - 62-летний дурак. Он голый и мокрый, так как много раз обоссан друзьями-однополчанами, которые справляют в яму малую нужду. В яму этот орк попал за мелкую провинность и уже провел в ней трое суток при температуре +6+8. (По ночам +2.) Фронтовые товарищи ржут, обсцыкают его и удивляются живучести старого дурака. И, разумеется, делают видосики", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (19210) издевательство (149)


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Топ комментарии
+47
Це на замітку ждунам, які думають що з ними та їхніми родичами будуть поводитись краще ніж з цим орком, у разі приходу братушек
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11.11.2024 09:51
+27
треба показувати це у світових змі, тих, які відчувають хворобливу прив'язаність до кацапів.... або в них теж не все гаразд з психікою...
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11.11.2024 09:54
+27
Яке відношення може бути до українських полонених, якщо вони до своїх так ставляться. Оркопідори не інакше
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11.11.2024 09:55
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Це на замітку ждунам, які думають що з ними та їхніми родичами будуть поводитись краще ніж з цим орком, у разі приходу братушек
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11.11.2024 09:51 Ответить
Дбли русняві , дідові потрібно було перед ямою кості перетрощити ,щоб не тупцював .
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11.11.2024 10:04 Ответить
влучно сказано
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11.11.2024 10:29 Ответить
А вони думають що вони будуть тими керувати бідолагами що виживуть.А по факту підуть на фарш,тільки розуміють вони тільки коли їх вже кидають на передок
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11.11.2024 12:10 Ответить
У ждунів відсутнє критичне мислення, вони подумають що це фейк, або "произошла чудовищная ошибка"
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11.11.2024 17:00 Ответить
треба показувати це у світових змі, тих, які відчувають хворобливу прив'язаність до кацапів.... або в них теж не все гаразд з психікою...
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11.11.2024 09:54 Ответить
Братскій (*********) народ.
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11.11.2024 09:54 Ответить
Яке відношення може бути до українських полонених, якщо вони до своїх так ставляться. Оркопідори не інакше
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11.11.2024 09:55 Ответить
Прикольно!
Кожен здохлий орк це добре для України!
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11.11.2024 10:05 Ответить
Це 62-річний придурок прожив життя, а розуму так і не нажив. Хоча про що я? Де розум і де кацап?...
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11.11.2024 10:05 Ответить
Хоча і с голой дупой, але сдохне за путлєра, за сталіна.
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11.11.2024 10:10 Ответить
Ну, ставлення казлорилих в загальному до такого поняття як "життя" ми всі знаємо. Скільки було вже відео, де і наші знаходили на відбитих позиціях замордованих кацапів кацапами. Скільки вони самі викладають матеріалів в мережу от такого характеру як цей. Доречі, як вже писали вище, це відеоурок для наших ватних ждунів, саме те, що вас ******** чекає у разі приходу "мишебратьєв". Важко уявити, що коється на окупованих територіях.
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11.11.2024 10:19 Ответить
Тільки одне питання - якого хера там опинився дід в такому віці? Мені теж 62, поки ще дихаю, трохи фізкультури, ще працюю вчителем... Однак при всьому тому, що автомат у руках утримаю, вояк з мене, я к з лайна куля, чесно... хребет, коліна, тиск.... звичайний комплект діда. А чого цьому кретину не сиділося на пічці? Пічки, напевно, немає, зла бабка випхала на шабашку... що за кретини...
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11.11.2024 10:28 Ответить
Я ні краплі не сумніваюся в тому, що кацапи - напівдикі істоти. Але ж ми, в основній масі, начебто адекватні. При вказаній температурі молода, здорова людина помре від переохолодження менш ніж за добу, а що вже казати за діда.
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11.11.2024 10:37 Ответить
Вони поливають "тєплєнькой" 🟨🟨🟨🟨🟨🟡🟡🟡
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11.11.2024 10:38 Ответить
Нехай би їх усіх гарячою смолою поливало!
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11.11.2024 13:30 Ответить
При ночной температуре в +2, я думаю, и за несколько часов умрёт человек. Так что 3и сутки - это ложь .
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11.11.2024 14:18 Ответить
Прекрасна агітація для ждунів, срунів і наївних ЛОХів[зе] які думають що якшо нічого не робити, то "воно само розсосеться"...
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11.11.2024 10:37 Ответить
Ай да, зае.ца. А мули.
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11.11.2024 10:44 Ответить
Морж?
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11.11.2024 11:02 Ответить
Або "Морж х@йовий", або "Х@й моржовий"
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11.11.2024 12:48 Ответить
Вже пройшло чотири дні. Що з дідом?
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11.11.2024 11:18 Ответить
Шо-шо, з чахликом невмирущим... Краще кажiть , що з Юлькою. Мовчить , шо риба об кригу, наче Трампа й не вибрали. Чи вана обпеклася на клоунi, тепер бiльш виважена в своiх заявах?
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11.11.2024 11:53 Ответить
Юля казала перед виборами, що Зеленський - велика біда для України, гнида ти продажна
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11.11.2024 12:01 Ответить
Ніякої продажності , Баб Юля спочатку всі ракети ботоксному передала , щоб було чим українцям насипати , хіхікала з ботоксним про те , що Ющ мовляв у неї хотів літака свиснути , на якому вона свою дупу транспортувала на болота до х#йла на гостину , а Зеленого вона вітала з переконливою перемогою . 2:20 https://www.youtube.com/watch?v=WyUpZmLpzk4
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11.11.2024 13:13 Ответить
От ти дурило! Ракети пішли до Раші за Кучми, іпанько. Подруге прем'єр не впливає на продаж зброї. Перша підпис президента і міноборони після експертної оцінки. Прем'єр тільки ознакомлюється з цим рішенням і теж ставить свою

підпис, або йде у відставку.
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11.11.2024 14:18 Ответить
ти дурачок ?
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11.11.2024 15:22 Ответить
Що я сказав не так, іпанько
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11.11.2024 15:32 Ответить
Пропала ерекція
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11.11.2024 13:38 Ответить
зверье. у кацапів немає нічого людського. це ракова пухлина на тілі нашої планети.
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11.11.2024 11:30 Ответить
Именно так!
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11.11.2024 14:19 Ответить
Це ж маніакальний фашизм. Невже його звідти ніхто не витягне?
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11.11.2024 11:32 Ответить
Ну да, это форменный фашизм, как явление тока для внутри страны употребления, как и задумывал Муссолини , мол, низшая каста не высовывается в высшую, типо, если ты сапожник, то в инженеры не суйся. Все по-писаному, мол, БОГУ - БОГОВО, КЕСАРЮ - КЕСАРЕВО.
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11.11.2024 11:58 Ответить
Такі відео треба розповсюджувати по всьому світу, щоб ту людину звідти витягли хоча б Червоний хрест. Я розумію, що він не кращий за інших, але це всеодно людина.
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11.11.2024 12:52 Ответить
А ви не задавалися думкою, з якими "добрими" намірами той милий дідусь завітав в Україну і чи не Господь Бог сподобив його втрапити в ту чудову та запашну місцину? Це спокута його смертних гріхів. (І це написав я, типу атеїст?!)
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11.11.2024 13:35 Ответить
Я не погоджуюся з Вашим підходом. В такі "Умови" потрапляють величезна кількість невинних людей, в тому числі дітей і це не означає, що вони спокутують свої смертні гріхи. Це означає, що маніакальний фашизм захлеснув мізки великої частини антилюдей.
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11.11.2024 14:40 Ответить
Дика худоба- це дуже мʼяко що можна сказати про лаптерилих.
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11.11.2024 11:33 Ответить
Саихнибрасаем
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11.11.2024 11:54 Ответить
Кріотерапія по кацапські.
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11.11.2024 12:05 Ответить
Що ми ще не знали про...???
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11.11.2024 12:08 Ответить
Русня, що з *****?
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11.11.2024 12:09 Ответить
До 60 років дожив дожила потвора, а розуму не набралася. Ну і х.. з ним.
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11.11.2024 12:10 Ответить
Більшість потвор доживають до гробової дошки і розуму не набираються
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11.11.2024 13:37 Ответить
"Выживет - за#бись, не выживет - ну, и х#й с ним".
Те саме, літера-влітеру - про всю хомо-фауну п*дерації...
ПІДТРИМУЮ!!!
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11.11.2024 12:17 Ответить
Фронтові товариші іржуть, обсцикають його і дивуються живучості старого дурня.
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11.11.2024 13:03 Ответить
Синематографический трюк. Камера наезжает на объект в большой комнате. На самом деле ширина ванной комнаты 1,5 метров. Там умывальник в противоположную стену упирается
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11.11.2024 15:18 Ответить
Смысл не в трюке, а в "тёпленькая пошла".
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11.11.2024 18:04 Ответить
А дед мог бы так же "отстреливаться", когда его сверху поливают божьей росой!
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11.11.2024 13:45 Ответить
Тут пару дней назад был коммент, что вроде подох отморозок нацик Милюков(или как там его, который в детстве собакам головы резал), но больше нигде про это не было.
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11.11.2024 17:44 Ответить
то була деза, ошивається живий-здоровий у лєнінградській області.
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11.11.2024 22:36 Ответить
Вообще он вроде зарегистрирован в СПб по Галерной ул. Видимо в город не рискует приезжать, наверно понимает, что может быть рискованно появляться по адресу, вот и сидит где-то в области.
Ну, впрочем и это, если местные партизаны узнают точное местопребывание, не поможет...
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11.11.2024 23:03 Ответить
він з располаги "русіча" один не вилазить.
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11.11.2024 23:13 Ответить
а потом рос пропаганда с этого обосцаного "александра матросова" сделает героя
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23.01.2025 20:43 Ответить
 
 