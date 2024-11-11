Оккупанты посадили 62-летнего товарища на семь дней голым в яму за потерянную рацию: "Выживет - за#бись, не выживет - ну, и х#й с ним". ВИДЕО

Оккупанты посадили на семь дней голым в яму своего 62-летнего товарища, который потерял рацию во время боевых маневров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой голый мужчина топчется в яме. Автор видео рассказывает, что россиянин уже три дня отбывает наказание, которое ему назначил, вероятно, офицер армии РФ с позывным Дикий.

Автор публикации отмечает в заметке, что наказанный испытывал еще и другие унижения.

"На видео - 62-летний дурак. Он голый и мокрый, так как много раз обоссан друзьями-однополчанами, которые справляют в яму малую нужду. В яму этот орк попал за мелкую провинность и уже провел в ней трое суток при температуре +6+8. (По ночам +2.) Фронтовые товарищи ржут, обсцыкают его и удивляются живучести старого дурака. И, разумеется, делают видосики", - отмечается в комментарии к видео.

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