Бійці 5-ї ОШБр знищили групу окупантів на мотоциклах під час спроби штурму на краматорському напрямку. ВIДЕО
Бійці 5-ї ОШБр відбили атаку окупантів, які рухалися на штурм на мотоциклах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами знищення ворожої штурмової групи опублікований у соцмережах.
"Безкоштовне вогняне шоу на Краматорському напрямку: російські мотоциклісти спалахнули яскравими факелами. Наші захисники з 5-ї ОШБр перетворили ворожий мотоштурм на видовищне феєрверк-шоу без права на повернення квитків", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+7 Urs
показати весь коментар27.01.2025 14:07 Посилання
+6 boris petrik
показати весь коментар27.01.2025 14:23 Посилання
+6 Владислав Сварчевський
показати весь коментар27.01.2025 14:46 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чому не використовують проти цих байкерів колючий дріт !
.
.
.