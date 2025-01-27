Бійці 5-ї ОШБр знищили групу окупантів на мотоциклах під час спроби штурму на краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці 5-ї ОШБр відбили атаку окупантів, які рухалися на штурм на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами знищення ворожої штурмової групи опублікований у соцмережах.

"Безкоштовне вогняне шоу на Краматорському напрямку: російські мотоциклісти спалахнули яскравими факелами. Наші захисники з 5-ї ОШБр перетворили ворожий мотоштурм на видовищне феєрверк-шоу без права на повернення квитків", - зазначає у коментарі автор публікації.

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