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Бійці 5-ї ОШБр знищили групу окупантів на мотоциклах під час спроби штурму на краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці 5-ї ОШБр відбили атаку окупантів, які рухалися на штурм на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами знищення ворожої штурмової групи опублікований у соцмережах.

"Безкоштовне вогняне шоу на Краматорському напрямку: російські мотоциклісти спалахнули яскравими факелами. Наші захисники з 5-ї ОШБр перетворили ворожий мотоштурм на видовищне феєрверк-шоу без права на повернення квитків", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) знищення (7488) Донецька область (8744) бойові дії (4020) 5 ОШБр (111)


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Топ коментарі
+7
Беріть філіжанку кави. https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1iargfm/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ 28-й випуск просвітницького проекту "13 ********".
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27.01.2025 14:07
+6
Це їм Герасім і му-му таку тактику прописав. Тепер в їх академіях будуть вивчати-двіжуха називається.
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27.01.2025 14:23
+6
П"ятій - 5!!! Щира дяка ВОЇНАМ!!!
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27.01.2025 14:46
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Беріть філіжанку кави. https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1iargfm/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ 28-й випуск просвітницького проекту "13 ********".
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27.01.2025 14:07 Відповісти
гарно !

чому не використовують проти цих байкерів колючий дріт !

.
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27.01.2025 14:12 Відповісти
дорого знищення кацапів обійшлось - кілька касетників по 8 тис. у. є. та безпілотників по 500 у.є. мінімум
.
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27.01.2025 14:42 Відповісти
Ну в кінці відео один дрон таки було зекономлено.
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27.01.2025 14:49 Відповісти
Яке чудове відео!
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27.01.2025 14:14 Відповісти
во .. последние кадры.. кацап спереди бибикает с заду черный выхлоп дает..
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27.01.2025 14:16 Відповісти
Байкери ночниє волки, пардон ночниє овци
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27.01.2025 14:16 Відповісти
самокати, велосипеди, мотоцикли, залишки баггі цих орків, я б влаштував розпродаж за копійки та поповнював рахунки ЗСУ.
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27.01.2025 14:16 Відповісти
піди позбирай, можеш навіть в брухт здати, бо розпродаж то довго, а кошти на ЗСУ,
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27.01.2025 18:41 Відповісти
Це їм Герасім і му-му таку тактику прописав. Тепер в їх академіях будуть вивчати-двіжуха називається.
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27.01.2025 14:23 Відповісти
Руханка, також зарядкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] - комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8 фізичних вправ, які виконують, як правило, вранці, з метою розминки м'язів і суглобів. Є обов'язковою процедурою в армії
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27.01.2025 14:36 Відповісти
без щільної оборони ця тактика дієва

.
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27.01.2025 14:43 Відповісти
П"ятій - 5!!! Щира дяка ВОЇНАМ!!!
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27.01.2025 14:46 Відповісти
пи....в крушат как в ТИРЕ , а они сунут и сунут !!!(((
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27.01.2025 16:57 Відповісти
один с пулеметом поставить на дороге и хххх кто проедет на велосипеде !!! ну так тоже хорошо , жизни нам надо беречь , война 21 века все таки !!! отлично !!! дайте ще !!!)))
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27.01.2025 16:59 Відповісти
 
 