Росіяни зайшли у значну частину Великої Новосілки, наші воїни утримують рубежі ближче до околиці, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі українські військові утримують певні рубежі на околицях населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці.

"Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб вони (війська РФ, - Ред.) не пішли далі", - заявив Трегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають бої у Великій Новосілці та міській забудові Часового Яру і Торецька, - ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, що в ніч на 26 січня проєкт DeepState повідомляв, що росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини, зокрема, Великій Новосілці. В ОСУВ "Хортиця" заперечили втрату Великої Новосілки та заявили, що бої тривають, ситуація динамічна.