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Новини
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Росіяни зайшли у значну частину Великої Новосілки, наші воїни утримують рубежі ближче до околиці, - ОСУВ "Хортиця"

Ворог практично захопив Велику Новосілку

Наразі українські військові утримують певні рубежі на околицях населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці.

"Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб вони (війська РФ, - Ред.) не пішли далі", - заявив Трегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають бої у Великій Новосілці та міській забудові Часового Яру і Торецька, - ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, що в ніч на 26 січня проєкт DeepState повідомляв, що росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини, зокрема, Великій Новосілці. В ОСУВ "Хортиця" заперечили втрату Великої Новосілки та заявили, що бої тривають, ситуація динамічна.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (423) Донецька область (8744) бойові дії (4020) Волноваський район (266) Велика Новосілка (59) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+7
Сир з зебілом все здають і здають території,все по оманському плану. Аби хоть котел не влаштували.
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27.01.2025 14:06
+6
Там не з зором, там з мізками проблеми були у 73%, які повірили, що клоун з кварталу зможе керувати країною у стані війни. Докерувався.
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27.01.2025 14:22
+5
Там вже потрібно відходити попередньо замінувавши всі погреба і підвали в яких рашисти можуть займати оборону і скупчення для подальшого наступу. І знищувати орків які бігають по купі цегли шукаючи нору, не давши їм окопатися
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27.01.2025 13:48
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Там вже потрібно відходити попередньо замінувавши всі погреба і підвали в яких рашисти можуть займати оборону і скупчення для подальшого наступу. І знищувати орків які бігають по купі цегли шукаючи нору, не давши їм окопатися
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27.01.2025 13:48 Відповісти
таки у них же арты в 8-9 раз больше. и боеприпасов на порядок. это они могут не напрягаясь тратить десяток выстрелов на пехотинца стреляя из коалиции с 40 км. твои желания не совпадают с возможностями...
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27.01.2025 18:19 Відповісти
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27.01.2025 13:51 Відповісти
Буданов, як Зоркий Глаз, нарешті побачив, що немає третьої стіни. А люди це вже з 23 року бачать.
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27.01.2025 13:53 Відповісти
А що у людей із зором було в 2019-му?
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27.01.2025 14:15 Відповісти
Там не з зором, там з мізками проблеми були у 73%, які повірили, що клоун з кварталу зможе керувати країною у стані війни. Докерувався.
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27.01.2025 14:22 Відповісти
Сир з зебілом все здають і здають території,все по оманському плану. Аби хоть котел не влаштували.
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27.01.2025 14:06 Відповісти
В кого ще такий глюк на цензорі? - Я зареєстрований ще з початку 2014 року, тепер пише - дата реєстрації сегодні )))
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27.01.2025 14:10 Відповісти
***** треба до 9 травня захопити чотири області, з трампом вони вже домовилися, і zeомвнський допомогає ***** в цьому як може...шкода тільки загиблих і покалічиних наших хлопців, яких відправляють на убій.
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27.01.2025 14:15 Відповісти
А звідки тобі це все відомо?
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27.01.2025 14:39 Відповісти
Всі вже чули легенду про Буданова і каву
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27.01.2025 14:46 Відповісти
І *** з ними. Хай хоч до Варшави дійдуть
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28.01.2025 01:24 Відповісти
 
 