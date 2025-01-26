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В ОСУВ "Хортиця" заперечили втрату Великої Новосілки: бої тривають, ситуація динамічна

ОСУВ

Ситуація у Великій Новосілці Донецької області наразі досить динамічна і бої за неї тривають. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає "Армія.Inform", інформує Цензор.НЕТ.

Трегубов спростував інформацію, що нібито російські окупанти захопили Велику Новосілку.

За його словами, ситуація у Великій Новосілці наразі досить динамічна і бої за неї тривають.

Він також додав, що українські військові там досі присутні і продовжують нищити росіян та їхню техніку.

"Уточнювати, де саме вони знаходяться і де росіяни намагаються маневрувати, я зараз не можу просто тому, що це поставить під загрозу саму операцію", - заявив військовий.

Читайте також: Бої у Великій Новосілці тривають, загрози оточення наших підрозділів немає, - 110 ОМБр

Трегубов додав, що згідно з його інформацією, українські війська в оточенні не перебувають.

"Українські війська в оточенні не перебувають, цьому вдалося запобігти", - додав речник.

Нагадаємо, що в ніч на 26 січня проєкт DeepState повідомляв, що росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини, зокрема, Великій Новосілці.

Читайте також: У Великій Новосілці росіяни дійшли до стадіону "Колос", - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Донецька область (8744) бойові дії (4020) Волноваський район (266) Велика Новосілка (59) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+15
Слово "телемарафон" викликає лише ненависть. Навіть роздратування не залишилось. Принаймі у мене.
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26.01.2025 20:22
+15
і ганчірку свою вивісили
правду кажуть - брехня на всіх рівнях, командування ще думає що курахово і велика новосілка "тривають бої" - кому треба ця брехня?
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26.01.2025 20:23
+7
Усім "споживачам" телевізору. Це бабусі, жіночки середнього віку, яким зейло дуже довподоби, купи недалеких держслужбовців та інших громадян, у яких дома телевізор з марафоном - основне джерело інформації.
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26.01.2025 20:26
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Кацапи вже відео з нашими вбитими та полоненими виклали.
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26.01.2025 20:17 Відповісти
і ганчірку свою вивісили
правду кажуть - брехня на всіх рівнях, командування ще думає що курахово і велика новосілка "тривають бої" - кому треба ця брехня?
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26.01.2025 20:23 Відповісти
Усім "споживачам" телевізору. Це бабусі, жіночки середнього віку, яким зейло дуже довподоби, купи недалеких держслужбовців та інших громадян, у яких дома телевізор з марафоном - основне джерело інформації.
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26.01.2025 20:26 Відповісти
От неправда, не всім бабусям зеля до вподоби.
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26.01.2025 23:03 Відповісти
Слово "телемарафон" викликає лише ненависть. Навіть роздратування не залишилось. Принаймі у мене.
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26.01.2025 20:22 Відповісти
В мене тільки на кухні немає ТВ-бокса для ютуба, там дійсно телемарафон. Але його теж можна використувати з користю. Там постійно йдуть збори на ЗСУ - можна задонатити.
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26.01.2025 20:41 Відповісти
я не знаю що таке "ТВ-бокс" але нехай.
донатити. було б непогано. якби було що.
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26.01.2025 20:56 Відповісти
Що таке "тв-бокс" і "донатити"? Чому не українською? Ми в якій країні живемо?
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26.01.2025 22:27 Відповісти
Динамічна ситуація - по всій лінії фронту: обстановку на ключових напрямках прокоментував Братчук

Опубліковано: 8 Гру / 2024, минуло півтора місяця, й ми на тих же позиціях чи відтиснили ворога? У чому динаміка?
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26.01.2025 20:45 Відповісти
Ну как всегда после потери как минимум пару недель окраины ещё будут оборонять
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26.01.2025 21:35 Відповісти
Это моя родина. До сих пор посещаю чат "Великая Новоселка". К сожалению кацапы полностью заняли н.п.
Тоталитарная власть может не отвечать на вопросы своего населения. Демократической приходится врать.
В.Н последний н.п на юго-западе Донецкой области.
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26.01.2025 21:45 Відповісти
https://t.me/ombr_110/428 @ ⚔️Щодо перспектив противника. Продовжувати наступ з Великої Новосілки в орків вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи неважливі. Річка «Мокрі Яли», яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами."

https://t.me/ombr_110/428
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26.01.2025 21:55 Відповісти
Где то я это уже слышал.Ага вспомнил когда орки Карловку взяли про карловское водохранилище тоже так говорили
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26.01.2025 22:11 Відповісти
В хуjok а не в мішок! Снарядів катьма, а у орків на порядки більше!
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27.01.2025 00:46 Відповісти
Як колись зачитав з суфлера Найвеличніший "Україна нічого не втратила, все забрали загарбники".
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26.01.2025 22:17 Відповісти
https://x.com/JaWernulsa

JaWernulsaHerWam



https://x.com/JaWernulsa

@JaWernulsa


Российское минобороны официально заявило о захвате Великой Новоселки в Донецкой области. Ранее о том, что стратегически важный поселок почти потерян, сообщал Deep State. При этом https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE?src=hashtag_click #Зелино МО полный захват Великой Новселки не подтверждали.
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26.01.2025 23:06 Відповісти
Ждунів там уже фільтрують по-повній, діждалися "сваїх " мальчікофф
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27.01.2025 00:20 Відповісти
Фіксікі напишуть "ворог фіксується". Слово "захопив" тепер табу. Смарагдовий новояз
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27.01.2025 00:44 Відповісти
 
 