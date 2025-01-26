В ОСУВ "Хортиця" заперечили втрату Великої Новосілки: бої тривають, ситуація динамічна
Ситуація у Великій Новосілці Донецької області наразі досить динамічна і бої за неї тривають.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає "Армія.Inform", інформує Цензор.НЕТ.
Трегубов спростував інформацію, що нібито російські окупанти захопили Велику Новосілку.
За його словами, ситуація у Великій Новосілці наразі досить динамічна і бої за неї тривають.
Він також додав, що українські військові там досі присутні і продовжують нищити росіян та їхню техніку.
"Уточнювати, де саме вони знаходяться і де росіяни намагаються маневрувати, я зараз не можу просто тому, що це поставить під загрозу саму операцію", - заявив військовий.
Трегубов додав, що згідно з його інформацією, українські війська в оточенні не перебувають.
"Українські війська в оточенні не перебувають, цьому вдалося запобігти", - додав речник.
Нагадаємо, що в ніч на 26 січня проєкт DeepState повідомляв, що росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини, зокрема, Великій Новосілці.
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правду кажуть - брехня на всіх рівнях, командування ще думає що курахово і велика новосілка "тривають бої" - кому треба ця брехня?
донатити. було б непогано. якби було що.
Опубліковано: 8 Гру / 2024, минуло півтора місяця, й ми на тих же позиціях чи відтиснили ворога? У чому динаміка?
Тоталитарная власть может не отвечать на вопросы своего населения. Демократической приходится врать.
В.Н последний н.п на юго-западе Донецкой области.
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JaWernulsaHerWam
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@JaWernulsa
Российское минобороны официально заявило о захвате Великой Новоселки в Донецкой области. Ранее о том, что стратегически важный поселок почти потерян, сообщал Deep State. При этом https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE?src=hashtag_click #Зелино МО полный захват Великой Новселки не подтверждали.