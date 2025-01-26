В ОСУВ "Хортиця" заперечили втрату Великої Новосілки: бої тривають, ситуація динамічна

Ситуація у Великій Новосілці Донецької області наразі досить динамічна і бої за неї тривають.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає "Армія.Inform", інформує Цензор.НЕТ.

Трегубов спростував інформацію, що нібито російські окупанти захопили Велику Новосілку.

За його словами, ситуація у Великій Новосілці наразі досить динамічна і бої за неї тривають.

Він також додав, що українські військові там досі присутні і продовжують нищити росіян та їхню техніку.

"Уточнювати, де саме вони знаходяться і де росіяни намагаються маневрувати, я зараз не можу просто тому, що це поставить під загрозу саму операцію", - заявив військовий.

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Трегубов додав, що згідно з його інформацією, українські війська в оточенні не перебувають.

"Українські війська в оточенні не перебувають, цьому вдалося запобігти", - додав речник.

Нагадаємо, що в ніч на 26 січня проєкт DeepState повідомляв, що росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини, зокрема, Великій Новосілці.

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