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Детонація боєкомплекту російського танку, який окупанти заховали у сараї. ВIДЕО

Воїни 59-ої окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка виявили російський танк, який окупанти ховали у сараї. Дрон-камікадзе залетів у будівлю та знищив ворожу бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки та вибуху після детонації боєкомплекту опублікований у соцмережі.

Дивіться: Російський загарбник після довгої дороги посадкою, сів на землю та з п’ятого разу застрелився. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) танк (2082) знищення (7488)


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"фарш-машін"... + ще і із скоринкою
Молекули не бачив - бо вони дуже мілкі....
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27.01.2025 16:29 Відповісти
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27.01.2025 16:50 Відповісти
кацапи ж написали "вход нє виполнєн"
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27.01.2025 16:57 Відповісти
Какие умницы, слава вам, героические украинские воины, вы самые лучшие в мире!
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27.01.2025 17:45 Відповісти
 
 