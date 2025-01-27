Детонація боєкомплекту російського танку, який окупанти заховали у сараї. ВIДЕО

Воїни 59-ої окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка виявили російський танк, який окупанти ховали у сараї. Дрон-камікадзе залетів у будівлю та знищив ворожу бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки та вибуху після детонації боєкомплекту опублікований у соцмережі.

Дивіться: Російський загарбник після довгої дороги посадкою, сів на землю та з п’ятого разу застрелився. ВIДЕО