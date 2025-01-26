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Російський загарбник після довгої дороги посадкою, сів на землю та з п’ятого разу застрелився. ВIДЕО

Російський загарбник крався дорогою у посадці, поки за ним стежили наші пілоти аеророзвідки 1-го механізованого батальйону 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура". Як раптом окупант сів на землю та аж з п'ятої спроби застрелився у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самогубства російського солдата зафільмований нашими бійцями та опублікований у соцмережі.

"Що спонукало ворога до самознищення? Це загадка навіть для наших пілотів. Мабуть, вирішив зекономити наш боєприпас. Радимо й іншим ворогам перейняти досвід свого "товариша", - повідомили бійці.

Також дивіться: Будівля із окупантами злітає у повітря після атаки дрона-камікадзе бійців 3 ОШБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) самогубство (645) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+42
Цю процедуру треба робити ще перед поїздкою в Україну.
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26.01.2025 18:48
+17
та тут питання не в слабкості, а в усвідомленні цінності життя. якщо ти не усвідомлюєш цінності свого життя, не кажучи вже про усвідомлення цінності життя когось іншого, то ти і не людина тоді, ти просто біосміття.
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26.01.2025 19:08
+15
Застрелитися це ніяке не геройство. Навпаки це втеча слабкої людини від реальності. А от застрелити того пана хто тебе довів до такого стану і хто тебе послав подихати нізащо оце геройство.
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26.01.2025 19:22
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Цю процедуру треба робити ще перед поїздкою в Україну.
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26.01.2025 18:48 Відповісти
в оркостані так само як і у нас, калашів з боєкомплектом на руки не видають.
тому воно їде до нас, ****....
а це відео взагалі схоже на садомоза....
враження що йому подобалося, як казав джумшут, самоубіваться...
але п,ятий раз промахнувся
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26.01.2025 20:32 Відповісти
їм точно якусь суїцідальну наркоту дають !

.
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26.01.2025 23:18 Відповісти
Каzап навіть нормально не може себе застрелити.
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26.01.2025 18:49 Відповісти
Так він себе і не застрелив ...після пострілів у притул лише якісь подряпини на віску ...
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26.01.2025 20:48 Відповісти
Це треба в кацапському "Єралаші" показувати.
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26.01.2025 18:53 Відповісти
Складається враження, що у них єдиний вихід з будь-якої ситуації - стрілятись! Як у цьому випадку - набридло грязюку місити - паф, і готово!
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26.01.2025 18:54 Відповісти
Тільки так заслуговується почесне звання "Хароший руский", а не так як там латиніна наляпає з подачі кремляді.
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26.01.2025 18:55 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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26.01.2025 19:53 Відповісти
Хороший окупант. А хорошого можна і похвалити
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26.01.2025 18:55 Відповісти
Та то фигня...
Вот у нашего генерала Кравченко
Получилось застрелиться со второго раза
Причем оба раза были в голову
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26.01.2025 18:56 Відповісти
А навіщо він це зробив?
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26.01.2025 18:57 Відповісти
А ви як гадаєте?
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26.01.2025 19:04 Відповісти
А навіщо Іуда повісився?
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26.01.2025 20:38 Відповісти
Не розумію кончених кацапів , які їдуть в нашу країну ,
щоби здохнути !!
Робіть це в своєму мухосранську , там хоть ваше лайно землею
засиплять , а тут дикі собаки вас тягають 😡
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26.01.2025 18:57 Відповісти
Та не приймає їх земля ...
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26.01.2025 19:54 Відповісти
раз машина проїде, два, проїде... і закатають в дорогу, тільки щелепи з зубами стирчатимуть..
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26.01.2025 19:00 Відповісти
Кацап не йди на землю нашу-
Стріляй себе в своїй параші...
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26.01.2025 19:00 Відповісти
Не ставлячи під сумнів того факу що кацапи - підараси, але потрібно визнати що у всіх тут коментуючих які вправляются у словоблудстві та дотепності, ніколи би в житті не вистачило духу застрелитися, а все тому що вони слабкі по своїй суті.
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26.01.2025 19:03 Відповісти
та тут питання не в слабкості, а в усвідомленні цінності життя. якщо ти не усвідомлюєш цінності свого життя, не кажучи вже про усвідомлення цінності життя когось іншого, то ти і не людина тоді, ти просто біосміття.
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26.01.2025 19:08 Відповісти
А если он жил в байкале, вот так -
https://www.facebook.com/reel/1096791362183400
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26.01.2025 19:43 Відповісти
Славное море, священный Байкал,
Славный корабль, омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал, -
Молодцу плыть недалечко.
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26.01.2025 21:16 Відповісти
Біосміття це жлоб який скупляється у супермаркеті та цінує свою сраку "понад усе". Бути воїном це означає вибрати смерть в ситуації "або або". Бо якщо ти вибереш життя тобто полон і тебе там змусять їсти лайно то навіть переживши ганебні тортури як ти зможеш жити з цим далі?
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26.01.2025 19:48 Відповісти
зовсім ні. біосміття - це той виродок, який застрелився на цьому відео. він міг просто не підписувати контракт і не їхати в чужу країну вбивати за гроші чи бути самому вбитому. а тут в даному випадку цей організм взагалі поїхав залишками своєї хромосоми і навіть не будучи пораненим просто сів на дорозі і застрелився.. звісно, добре що застрелився. проте міг би і на болотах у себе це зробити.. кінчені андрофаги.
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26.01.2025 20:37 Відповісти
Застрелитися це ніяке не геройство. Навпаки це втеча слабкої людини від реальності. А от застрелити того пана хто тебе довів до такого стану і хто тебе послав подихати нізащо оце геройство.
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26.01.2025 19:22 Відповісти
А Ви сильний , чи слабкий , вправляючись тут в ,,словоблудстві та дотепності" ?
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26.01.2025 19:32 Відповісти
Україна не росія
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26.01.2025 20:51 Відповісти
Ооооо!
Диви!
Дводенний нєдоносок "розчірікався"!
То покажи, як ти можеш, прояви силу по своїй "суті", кацапердло!
Вогонь!
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27.01.2025 09:53 Відповісти
Застрелити головного психопата чи психопатів в кремлі слабо.Самі себе так,ця біомаса не виліковна.
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26.01.2025 19:06 Відповісти
- А чому у неї (качки) горло перерізане? - Побачила, що я в неї цілюся - взяла й зарізалась
(с) Остап Вишня
Так і тут: побачив дрон - і вирішив сам, щоб не мучитись ))
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26.01.2025 19:06 Відповісти
А парєнь та нє промах!
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26.01.2025 19:08 Відповісти
Настырность и труд всё перетрут 😂
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26.01.2025 19:10 Відповісти
А на Сосії воно падло не знайшло місця застрелитися? Чи що ж їх в Україну так тягне сдохнути
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26.01.2025 19:19 Відповісти
Відстрілювався до останього набою...
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26.01.2025 19:21 Відповісти
Важко поцілити у ту лишню хромосому з першого пострілу...
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26.01.2025 19:21 Відповісти
Недавно був відосік, як отці-командіри ублюдків ********* одного свого ******* десь в бліндажі... Здається схожий на того... Дурник, міг би командирів перестріляти та якось в полон здатися...
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26.01.2025 19:24 Відповісти
Мізки витікли, а він ще щось дрига. Це говорить про те, що мізків там геть ніц.
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26.01.2025 19:54 Відповісти
це говорить про те, що zомбоящік в росії працює переконливо
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26.01.2025 19:59 Відповісти
кацапи - збіговисько кінчених рабів-зомбі..
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26.01.2025 20:49 Відповісти
..перерасход..- судити..
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26.01.2025 21:02 Відповісти
"Професор Плейшнер вде п'ятий раз викидався з третього поверху, а отрута все не діяла".
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26.01.2025 21:54 Відповісти
Правильний перехід кацапа із поганого стану в хороший. )
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27.01.2025 00:43 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1iargfm/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ 28-ма частина просвітницького проекту "13 ********".
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27.01.2025 00:52 Відповісти
Жило грішно, і здох смішно!
Побачив рашист, і Дніпро, і кручі...
Смерть рашистам!
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27.01.2025 01:48 Відповісти
СТАРАЯ ШЛЮХА РОССИЯ НАПЛОДИЛА СУЕЦИДНИКОВ !)
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27.01.2025 06:47 Відповісти
То у них СЗЧ таке.
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27.01.2025 08:15 Відповісти
😍
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27.01.2025 08:33 Відповісти
НЕОБХОДИМО ОРКАМ ПРЕДЛОЖИТЬ УБИЙСТВО УКОЛОМ КАК БЕСПЛАТНУЮ УСЛУГУ !)
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27.01.2025 11:21 Відповісти
А дома він не міг застрелитись чи повіситись. Це ж наскільки зручніше всім було би.
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27.01.2025 15:57 Відповісти
чудик
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27.01.2025 17:56 Відповісти
 
 