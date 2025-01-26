Російський загарбник після довгої дороги посадкою, сів на землю та з п’ятого разу застрелився. ВIДЕО

Російський загарбник крався дорогою у посадці, поки за ним стежили наші пілоти аеророзвідки 1-го механізованого батальйону 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура". Як раптом окупант сів на землю та аж з п'ятої спроби застрелився у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самогубства російського солдата зафільмований нашими бійцями та опублікований у соцмережі.

"Що спонукало ворога до самознищення? Це загадка навіть для наших пілотів. Мабуть, вирішив зекономити наш боєприпас. Радимо й іншим ворогам перейняти досвід свого "товариша", - повідомили бійці.

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