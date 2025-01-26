Російський загарбник після довгої дороги посадкою, сів на землю та з п’ятого разу застрелився. ВIДЕО
Російський загарбник крався дорогою у посадці, поки за ним стежили наші пілоти аеророзвідки 1-го механізованого батальйону 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура". Як раптом окупант сів на землю та аж з п'ятої спроби застрелився у голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самогубства російського солдата зафільмований нашими бійцями та опублікований у соцмережі.
"Що спонукало ворога до самознищення? Це загадка навіть для наших пілотів. Мабуть, вирішив зекономити наш боєприпас. Радимо й іншим ворогам перейняти досвід свого "товариша", - повідомили бійці.
Топ коментарі
+42 Ihor #596022
показати весь коментар26.01.2025 18:48 Посилання
+17 Rino Rino
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+15 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар26.01.2025 19:22 Посилання
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тому воно їде до нас, ****....
а це відео взагалі схоже на садомоза....
враження що йому подобалося, як казав джумшут, самоубіваться...
але п,ятий раз промахнувся
.
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Вот у нашего генерала Кравченко
Получилось застрелиться со второго раза
Причем оба раза были в голову
щоби здохнути !!
Робіть це в своєму мухосранську , там хоть ваше лайно землею
засиплять , а тут дикі собаки вас тягають 😡
Стріляй себе в своїй параші...
https://www.facebook.com/reel/1096791362183400
Славный корабль, омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал, -
Молодцу плыть недалечко.
Диви!
Дводенний нєдоносок "розчірікався"!
То покажи, як ти можеш, прояви силу по своїй "суті", кацапердло!
Вогонь!
(с) Остап Вишня
Так і тут: побачив дрон - і вирішив сам, щоб не мучитись ))
Побачив рашист, і Дніпро, і кручі...
Смерть рашистам!