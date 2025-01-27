Поранений російський солдат покінчив життя самогубством пострілом у голову з автомата. ВIДЕО
Оператор дрона зафільмував чергове самогубство російського солдата. Відтак, на Донеччині, поранений окупант застрелився з автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережі, видно, що окупант пустив собі кулю у голову.
Топ коментарі
+7 Randall Flag #387882
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+7 адвокат офіс
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+3 Яр Холодний
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Хоча навіть у 41-му здавалися у полон сотнями тисяч.
А потім вже кірдик. Підеш у полон - родина поїде у ГУЛАГ. Простіше кулю собі у довбешку пустити.
Чому бабка Віктории Яременко не поїхала у табір?
Чекаю (даремно?) від тебе доказів?
Герхард, ну пи.данул, и с более умными бывает
Вже минув майже рік, як на позиції "Зеніт", під Авдіїївкою', де "щиросердна" мамаша наказувала сину здатися у полон, зайшли орки, відібрали телефони і вбили і її сина та ще 4 важкопоранених, і нібито одного здорового, що за ними "доглядав", а тепер вже знаємо про сотні захоплених пі-дарами вбитих наших військополонених.
Нехай орки стріляються, менше ця навала відчуватиметься, а Кабаєвських офіцерів, захоплених в Україні, треба одразу розстрілювати, це ж вони віддають накази розстрілювати українців, на обмін полоненими залишати лише м'ясо.