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Поранений російський солдат покінчив життя самогубством пострілом у голову з автомата. ВIДЕО

Оператор дрона зафільмував чергове самогубство російського солдата. Відтак, на Донеччині, поранений окупант застрелився з автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережі, видно, що окупант пустив собі кулю у голову.

Також дивіться: Детонація боєкомплекту російського танку, який окупанти заховали у сараї. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) самогубство (645) Донецька область (8744)


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Топ коментарі
+7
Жив як лайно і здох у лайні. І це правильно.
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27.01.2025 17:03
+7
От якби ***** так само зробив
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27.01.2025 17:04
+3
Гниди, які посилають інших людей на смерть - переважно, самі - найбільш бздикливі... І за життя триматимуться до останнього...
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27.01.2025 17:09
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Жив як лайно і здох у лайні. І це правильно.
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27.01.2025 17:03 Відповісти
русня -свинособаки
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28.01.2025 11:38 Відповісти
От якби ***** так само зробив
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27.01.2025 17:04 Відповісти
Гниди, які посилають інших людей на смерть - переважно, самі - найбільш бздикливі... І за життя триматимуться до останнього...
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27.01.2025 17:09 Відповісти
100 % здох
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27.01.2025 17:07 Відповісти
Самогубство кацапа це добре. "Премія Дарвіна". Сподіваємось що "премійований" потомства не лишив...
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27.01.2025 17:09 Відповісти
Іпотєку застрелив...
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27.01.2025 17:11 Відповісти
Кацапи застрягли десь у 1941-1942-му році.

Хоча навіть у 41-му здавалися у полон сотнями тисяч.
А потім вже кірдик. Підеш у полон - родина поїде у ГУЛАГ. Простіше кулю собі у довбешку пустити.
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27.01.2025 17:11 Відповісти
Принимаю всё. Огонек, Литературку и Самиздат. Солженицына. Шаламова и Коротича. Ну подскажите, где почитать что Підеш у полон - родина поїде у ГУЛАГ.
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27.01.2025 19:12 Відповісти
Тобі можу підказати хибащо адресу СБУ. Там про Солженіцина розповіси своєю рідною мовою.
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27.01.2025 19:15 Відповісти
Если в теме, я с 14-го на сайте СБУ зарегистрирован. До ковида СБУ мне каждые пол года перепустки продлевала
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27.01.2025 20:59 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/28474443.html Радянські військовополонені Другої світової війни: поміж нацистським і сталінським полоном.
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27.01.2025 19:26 Відповісти
Підеш у полон - родина поїде у ГУЛАГ.
Чому бабка Віктории Яременко не поїхала у табір?
Чекаю (даремно?) від тебе доказів?
Герхард, ну пи.данул, и с более умными бывает
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27.01.2025 20:55 Відповісти
Молодці кацапи. Такими темпами увесь інформаційний ряд на Цензорі складатиметься тільки з таких приємних відосиків. Я - ЗА !!!
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27.01.2025 17:18 Відповісти
пал... в неравном бою с нацизмом....
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27.01.2025 17:27 Відповісти
Якщо вони просто так себе вбивають, то якже ці амеби катують наших полонених, які потрапляють до їх рук.
Вже минув майже рік, як на позиції "Зеніт", під Авдіїївкою', де "щиросердна" мамаша наказувала сину здатися у полон, зайшли орки, відібрали телефони і вбили і її сина та ще 4 важкопоранених, і нібито одного здорового, що за ними "доглядав", а тепер вже знаємо про сотні захоплених пі-дарами вбитих наших військополонених.
Нехай орки стріляються, менше ця навала відчуватиметься, а Кабаєвських офіцерів, захоплених в Україні, треба одразу розстрілювати, це ж вони віддають накази розстрілювати українців, на обмін полоненими залишати лише м'ясо.
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27.01.2025 17:50 Відповісти
..... а вот этой трубкой , да по КУМПОЛУ !!!(((
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27.01.2025 19:41 Відповісти
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27.01.2025 20:58 Відповісти
Я вам кажу, їм просто подобається це робити.
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27.01.2025 23:53 Відповісти
 
 