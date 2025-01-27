Поранений російський солдат покінчив життя самогубством пострілом у голову з автомата. ВIДЕО

Оператор дрона зафільмував чергове самогубство російського солдата. Відтак, на Донеччині, поранений окупант застрелився з автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережі, видно, що окупант пустив собі кулю у голову.

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