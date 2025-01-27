Прикордонники знищили 2 танки, 3 гаубиці, 1 БМ-21 "Град", САУ, 2 броньовика та вантажівку окупантів. ВIДЕО
Прикордонники спільно з іншими підрозділами Сил оборони нищать ворога на одному з найгарячіших ділянок фронту, - на Покровському напрямку. Воїни відзвітували, що протягом певного періоду, було знищено 2 танки, 3 гаубиці, 1 БМ-21 "Град", САУ, 2 броньовика та вантажівку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Luk Viktor #596152
показати весь коментар27.01.2025 18:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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