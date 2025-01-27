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Новини Відео Війна
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В Серебрянському лісі від влучного скиду боєприпасу російському загарбнику розірвало дупу. ВIДЕО 18+

Пілоти 107-го батальйону 63-ої окремої механізованої бригади в Серебрянському лісі ліквідували 10 російських загарбників. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) ліквідація (4050) 63 ОМБр (105)


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Топ коментарі
+19
То не дупа - то "цєнтр прінятія рєшєній"
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27.01.2025 19:53
+16
Слава ЗСУ! Кацапам - СМЕРТЬ!!!!
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27.01.2025 19:49
+10
Більше дронів ЗСУ !

це збережені життя наших Воїнів !

геть вовіну тисячу і інші скажені витрати НЕ на оборону !

.
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27.01.2025 19:57
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Слава ЗСУ! Кацапам - СМЕРТЬ!!!!
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27.01.2025 19:49 Відповісти
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28.01.2025 11:46 Відповісти
То не дупа - то "цєнтр прінятія рєшєній"
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27.01.2025 19:53 Відповісти
кацапус анус павіанус
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27.01.2025 23:20 Відповісти
Більше дронів ЗСУ !

це збережені життя наших Воїнів !

геть вовіну тисячу і інші скажені витрати НЕ на оборону !

.
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27.01.2025 19:57 Відповісти
Дупло розірвало на радянську зірку.
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27.01.2025 20:04 Відповісти
більш схоже на британський флаг
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27.01.2025 23:22 Відповісти
Мозок слабенько витікає...
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27.01.2025 20:05 Відповісти
Був би мозок сидів би дома та ріпу парену їв би з Варварою і бражкою запивав.
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27.01.2025 20:09 Відповісти
Офігенно! Дякую хлопцям! Це за мого сина!
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27.01.2025 20:06 Відповісти
Фраза - "порвать жо*у на немецкий крест" - заграла новими фарбами !
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27.01.2025 20:24 Відповісти
Нічого було гузном перед дроном крутить, краще сидів би собі на болотах, хлябав баярку то й дупа ціла була би.
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27.01.2025 20:31 Відповісти
Чим думало - у те й попали...
Тепер не пляшкою, тепер відром зможе себе самовдовольняти...
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27.01.2025 20:33 Відповісти
Укріплює псіхіку
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27.01.2025 20:37 Відповісти
Подяка операторам
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27.01.2025 20:41 Відповісти
Та то москаль так пернув зі страху.
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27.01.2025 20:51 Відповісти
Та ну його все в дупу, подумав кідар, і бажання миттєво здійснили Воїни ЗСУ.
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27.01.2025 20:54 Відповісти
Як же він тепер з кадирівцями женихатись буде?
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27.01.2025 20:57 Відповісти
Фото с дупой очень фотогенично.
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27.01.2025 21:30 Відповісти
*******, новини, яких ми заслужили. Ви там на приколі, чи що? На хріна цим лайном стрічку забиваєте?
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27.01.2025 21:35 Відповісти
Ой любо хлопці любо!
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27.01.2025 21:36 Відповісти
І як цьому путлеровцю у такому вигляді тепер на канцерт к кабздону йти?
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27.01.2025 22:06 Відповісти
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27.01.2025 22:10 Відповісти
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27.01.2025 23:07 Відповісти
Не пойму почему психическим нельзя смотреть? По моему наоборот, видео вызывает терапевтический эффект.
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27.01.2025 23:11 Відповісти
Чим йому тепер думу думати?
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28.01.2025 09:37 Відповісти
Знайшов пригоду на свою сраку.
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28.01.2025 17:28 Відповісти
Вбивають їх вбивають, а зомбаки все лізуть і лізуть..
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28.01.2025 22:59 Відповісти
 
 