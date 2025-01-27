В Серебрянському лісі від влучного скиду боєприпасу російському загарбнику розірвало дупу. ВIДЕО 18+
Пілоти 107-го батальйону 63-ої окремої механізованої бригади в Серебрянському лісі ліквідували 10 російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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+19 Luk Viktor #596152
показати весь коментар27.01.2025 19:53 Посилання
+16 Luk Viktor #596152
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+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар27.01.2025 19:57 Посилання
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це збережені життя наших Воїнів !
геть вовіну тисячу і інші скажені витрати НЕ на оборону !
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Тепер не пляшкою, тепер відром зможе себе самовдовольняти...