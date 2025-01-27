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Новини Відео Війна
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Російський солдат показує середній палець оператору нашого дрона, після чого його швидко ліквідують. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту російський загарбник невдало натрапив на колючий дріт, який міцно утримав його. Замість того, щоб скористатися шансом і здатися в полон, росіянин обрав провокаційну поведінку та показав середній палець.

Бійці батальйону безпілотних систем "Небесна лють" 67-ї окремої механізованої бригади швидко зреагували на це та ліквідували загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: В Серебрянському лісі від влучного скиду боєприпасу російському загарбнику розірвало дупу. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) ліквідація (4050) 67 ОМБр (19)


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Топ коментарі
+19
100 тисяч мульонів лайків!!!За музичку окремо!
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27.01.2025 20:26
+17
рецепт безконтактної війни та Перемоги:

фортифікація + дрони !

ЗЄля, де це?

.
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27.01.2025 20:31
+12
писав та пишу:

"більше колючки в ЗСУ !"

спросіть в Регат Лєонідича, він відгрузить

.
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27.01.2025 20:27
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100 тисяч мульонів лайків!!!За музичку окремо!
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27.01.2025 20:26 Відповісти
кацап заплутався у показаніях і не витримав
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27.01.2025 23:32 Відповісти
писав та пишу:

"більше колючки в ЗСУ !"

спросіть в Регат Лєонідича, він відгрузить

.
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27.01.2025 20:27 Відповісти
рецепт безконтактної війни та Перемоги:

фортифікація + дрони !

ЗЄля, де це?

.
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27.01.2025 20:31 Відповісти
Залужний пропонував те ж саме ще рік тому.

за цей рік ми втратили десятки тисяч Українських Воїнів та 3 600 кВ. км. Української землі !

.
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27.01.2025 20:41 Відповісти
Он стал таким умным после того как отхватил п ..... лей в направлении Токмака.
Идет колонна - молодец замполит. Стала колонна - пи..ас зампотех.
Или у нас Херсон освобождал Залужный, а контрнаступ проваливал Зеленский.
Кстати. Виктора Федоровича сняли за пару дней до сдачи Бахмута, умышленно повесив это на Сырского
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27.01.2025 23:37 Відповісти
Як учасник того славнозвісного контрнаступу підтверджую там вже ми підарів трупами закидали. Щоб забрати Роботино, а через півроку його повністю прої..ати....
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28.01.2025 07:26 Відповісти
з Вашого виступу винні всі всі всі , окрім ботоксного деда, окрім йо@аной руZні, винні інши, а не ті хто скидає каби на Харків, пускає ракети на теплостанції ..... кураторы Па рашы Вам аплодируют стоя.
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28.01.2025 11:03 Відповісти
Земля все перетравить.... Всіх москалів!
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27.01.2025 20:29 Відповісти
Дрон допоміг виплутати орка, та є нюанси ...
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27.01.2025 20:30 Відповісти
Це дрон-визволитель! Як вам, «асвабадітєлі»? Подобається?
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27.01.2025 21:28 Відповісти
"Немає нi*уя - сама сира земля..." Нема чого добавити 😁
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27.01.2025 20:31 Відповісти
Гарне відео.Пісня то шедевр.Гурт "Пирятин", пісня "Арта",2018рік.Служив в арті і дуже то мені запало.
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27.01.2025 20:39 Відповісти
Ну... Мужик. Помер без скигління.
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27.01.2025 20:42 Відповісти
ні жалю !
ні пощади !

прийшов "мужик" на українську землю - то хоч благай, хоч хрестись, все одно здохнеш !

молодці пілоти дронів !

.
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27.01.2025 20:46 Відповісти
Повагу заслужив. Жалю ні, але помер як чоловік.
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27.01.2025 20:52 Відповісти
кацап чоловік ?

кінчай пити !

.
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27.01.2025 20:55 Відповісти
Ворог. Котрий помер достойно. Не ображайся, але не тиловим щурам тут судити.
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27.01.2025 20:58 Відповісти
а ти і в діванному окопі спиш у лицарських латах ?

в срані Господні через забрало узрів достойного ворога...

.
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27.01.2025 21:43 Відповісти
Був і в окопах, і в погребах.
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27.01.2025 21:44 Відповісти
Порохобандерівець, достойно загарбники не вмирають, вони нелюдами стали, коли прийшли в Україну нас убивати
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27.01.2025 23:38 Відповісти
Я вбивав. І бачив як вбивають моїх.
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28.01.2025 00:21 Відповісти
хоч мужик, хоч баба - не має значення стать ворога
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27.01.2025 23:34 Відповісти
Мужик увидев дрон сразу понял что ему пи...ец. Но голос оттуда (с неба) сообщил что это не писец, а украинские казаки уважают смелых войнов.
- Возьми и покажи этому дрону от локтя, если рука занята хоть палец.
- Показал? Вот теперь пи....ец.
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27.01.2025 23:43 Відповісти
Сдох.
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28.01.2025 16:51 Відповісти
Він би може і хотів показати щось примиряюче. Але ж більш нічого не навчений!
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27.01.2025 20:48 Відповісти
Дрон не ' розуміє ' мови жестів
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27.01.2025 21:00 Відповісти
Пальцю нема...
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27.01.2025 21:03 Відповісти
Народився, потерпів, показав буржуйський тлєтворний жест і здох - весь цикл життя свинособаки.
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27.01.2025 21:17 Відповісти
Та заспокойся... Він просто показав, що у нього - "оттакенький, маленький і тоненький"... Тоді навіщо жить?
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27.01.2025 21:33 Відповісти
- Пачему падох Мирон ?
- Патамуша паслал на х..
бандеравский дрон)
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27.01.2025 21:54 Відповісти
Лучшая армия в мире это украинская, в ней каждый воин герой!
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28.01.2025 08:49 Відповісти
у мене одного в кульмінаційний момнет промайнула думка "на, на#уй!"
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28.01.2025 09:52 Відповісти
 
 