Російський солдат показує середній палець оператору нашого дрона, після чого його швидко ліквідують. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту російський загарбник невдало натрапив на колючий дріт, який міцно утримав його. Замість того, щоб скористатися шансом і здатися в полон, росіянин обрав провокаційну поведінку та показав середній палець.
Бійці батальйону безпілотних систем "Небесна лють" 67-ї окремої механізованої бригади швидко зреагували на це та ліквідували загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+19 zloj pens #595924
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+17 Алекс Мышкевич
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+12 Алекс Мышкевич
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"більше колючки в ЗСУ !"
спросіть в Регат Лєонідича, він відгрузить
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фортифікація + дрони !
ЗЄля, де це?
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за цей рік ми втратили десятки тисяч Українських Воїнів та 3 600 кВ. км. Української землі !
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Идет колонна - молодец замполит. Стала колонна - пи..ас зампотех.
Или у нас Херсон освобождал Залужный, а контрнаступ проваливал Зеленский.
Кстати. Виктора Федоровича сняли за пару дней до сдачи Бахмута, умышленно повесив это на Сырского
ні пощади !
прийшов "мужик" на українську землю - то хоч благай, хоч хрестись, все одно здохнеш !
молодці пілоти дронів !
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кінчай пити !
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в срані Господні через забрало узрів достойного ворога...
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достойнозагарбники не вмирають, вони нелюдами стали, коли прийшли в Україну нас убивати
- Возьми и покажи этому дрону от локтя, если рука занята хоть палец.
- Показал? Вот теперь пи....ец.
- Патамуша паслал на х..
бандеравский дрон)