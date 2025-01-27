Російський солдат показує середній палець оператору нашого дрона, після чого його швидко ліквідують. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту російський загарбник невдало натрапив на колючий дріт, який міцно утримав його. Замість того, щоб скористатися шансом і здатися в полон, росіянин обрав провокаційну поведінку та показав середній палець.

Бійці батальйону безпілотних систем "Небесна лють" 67-ї окремої механізованої бригади швидко зреагували на це та ліквідували загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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