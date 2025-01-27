Підстрелений росіянами український безпілотник не втрачає контроль над курсом і нищить ворожу ціль. ВIДЕО
"Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади продемонстрували надзвичайний приклад ефективності української ударної техніки. Палаючий FPV-дрон був підстрелений ворогом під час наближення до цілі, що спричинило загоряння корпусу. Проте, охоплений вогнем безпілотник, не втратив контроль над курсом і знищив ворожу ціль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис влучної атаки опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+11 Luk Viktor #596152
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+9 Яр Холодний
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+4 Oleg K #589544
показати весь коментар27.01.2025 23:09 Посилання
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