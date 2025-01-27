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Новини Відео Війна
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Підстрелений росіянами український безпілотник не втрачає контроль над курсом і нищить ворожу ціль. ВIДЕО

"Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади продемонстрували надзвичайний приклад ефективності української ударної техніки. Палаючий FPV-дрон був підстрелений ворогом під час наближення до цілі, що спричинило загоряння корпусу. Проте, охоплений вогнем безпілотник, не втратив контроль над курсом і знищив ворожу ціль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис влучної атаки опублікований у соцмережі.

Також дивіться: Сили оборони знищили засоби зв’язку, камеру відеоспостереження, РЕБ, пункти спостереження, укриття окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) знищення (7488) 68 окрема єгерська бригада (81)


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Топ коментарі
+11
Дрон "300-ий" - але зробив із 3.14дерів "200-тих"
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27.01.2025 22:56
+9
"Гастелло"...
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27.01.2025 22:40
+4
Дохла каzапня завжди добре.
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27.01.2025 23:09
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"Гастелло"...
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27.01.2025 22:40 Відповісти
"ани хатели павтарить...."

.
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27.01.2025 23:44 Відповісти
тепер до оператора приклеїться.
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27.01.2025 23:55 Відповісти
Кличка?
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27.01.2025 23:59 Відповісти
так. Бо позивний вже є.
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28.01.2025 00:11 Відповісти
Колупають...
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27.01.2025 22:43 Відповісти
Дрон "300-ий" - але зробив із 3.14дерів "200-тих"
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27.01.2025 22:56 Відповісти
Дохла каzапня завжди добре.
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27.01.2025 23:09 Відповісти
Получить, суки, Гастело!
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27.01.2025 23:25 Відповісти
Гастелло ніяких подвигів не скоїв. Його літа збили і він просто впав в чистому полі. "Подвиг" - чиста вигадка пропагандистів. З цього приводу є декілька розслідувань на ютюбі.
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28.01.2025 04:52 Відповісти
Ніхто нам не признається. Ніколи.
А на рахунок ютуба - там і Земля пласка, і космосу немає.
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28.01.2025 06:35 Відповісти
Та вже давно відомо, що в тому бою у колону техніки врізався літак старшого лейтенанта Маслова. Але слово "Гастелло" вжите було у "фігуральному" сенсі. Бо прізвище "Маслов" основній масі нічого не каже...
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28.01.2025 06:59 Відповісти
Вірно, про це писали під час Перестройки і гласності, коли совкове населення ще не знало про Інтернет.
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28.01.2025 08:59 Відповісти
Ціль - пустий відкритий УАЗік.
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28.01.2025 06:41 Відповісти
Цей пустий відкритий уазік може довезти як мінімум 4-х орків до якоїсь позиції та дати там закріпитися, допоки не підтягнеться ще більше орків. Саме так через цю повзучу сарану ми щодня втрачаємо населені пункти. А в когось ціль-аби щось обпаклюжити.
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28.01.2025 08:25 Відповісти
 
 