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Сили оборони знищили засоби зв’язку, камеру відеоспостереження, РЕБ, пункти спостереження, укриття окупантів. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Шквал" знищили засоби зв'язку, камеру відеоспостереження, РЕБ, пункти спостереження, укриття окупантів та фортифікаційні споруди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Російський солдат показує середній палець оператору нашого дрона, після чого його швидко ліквідують. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) Держприкордонслужба ДПСУ (6116) знищення (7488)


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27.01.2025 23:45 Відповісти
Вправно літають!)
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28.01.2025 14:07 Відповісти
 
 