Сили оборони знищили засоби зв’язку, камеру відеоспостереження, РЕБ, пункти спостереження, укриття окупантів. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Шквал" знищили засоби зв'язку, камеру відеоспостереження, РЕБ, пункти спостереження, укриття окупантів та фортифікаційні споруди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Ігор Смотренко
показати весь коментар27.01.2025 23:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар28.01.2025 14:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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