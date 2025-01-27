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Зеленський зустрівся з Макроном: обговорили подальшу підтримку та формати гарантій безпеки для України. ВIДЕО

У понеділок, 27 січня, у Польщі президент Володимир Зеленський провів зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це йдеться в повідомленні глави держави в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили подальшу підтримку України", - розповів Зеленський.

Окрему увагу лідери держав приділили безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи.

"Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС", - наголосив очільник держави.

Наостанок Зеленський подякував Франції "за постійну та незмінну підтримку України на шляху до справедливого й тривалого миру".

У пресслужбі президента додали, що з початку повномасштабного російського вторгнення Франція надала Україні оборонної підтримки на 6 млрд євро.

Читайте також: Війна в Україні не закінчиться ані завтра, ані післязавтра, - Макрон

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) підтримка (625) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+15
Щось усі геть забули десятки нещодавно підписаних потужних безпекових угод Боневтіка... А також потужних саміту миру та формулу миру.
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27.01.2025 23:14
+13
Треба кінчати цю трагікомедію і виконувати Конституцію у частині перебування на посаді. Термін вийшов і це за рішенням Конституційного суду!!!
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27.01.2025 23:06
+6
Ці угоди вже використали в клозетах
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27.01.2025 23:15
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Треба кінчати цю трагікомедію і виконувати Конституцію у частині перебування на посаді. Термін вийшов і це за рішенням Конституційного суду!!!
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27.01.2025 23:06 Відповісти
Якак комедія - вони вже Єрмака замуралили а тепер треба ще конституційно виборами відмити
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27.01.2025 23:23 Відповісти
Ві ще досі не паржалі?
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27.01.2025 23:36 Відповісти
Французи будуть палити московію? Не забули як ....?
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27.01.2025 23:07 Відповісти
Французский Москву ніколи не палили. У 1812-му її спалили руськи.
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28.01.2025 09:52 Відповісти
Щось усі геть забули десятки нещодавно підписаних потужних безпекових угод Боневтіка... А також потужних саміту миру та формулу миру.
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27.01.2025 23:14 Відповісти
Ці угоди вже використали в клозетах
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27.01.2025 23:15 Відповісти
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28.01.2025 00:01 Відповісти
З пустого в порожне.
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28.01.2025 00:02 Відповісти
Макрон, вводи війська.
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28.01.2025 00:11 Відповісти
Три роки війни,а вони як говорили.так і продовжують говорити.правда за цей час Україна похоронила сотні тисяч українців...Вони говорили,,,
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28.01.2025 00:49 Відповісти
Макрон вроде обещал в этом месяце Миражи дать Украине. Надо сдерживать свое слово президент!
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28.01.2025 02:50 Відповісти
За дотримання слова почнить з простроченого брехливого крадія зеленського, а не з чуждого президента Франції..
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28.01.2025 04:26 Відповісти
Франція теж підписант будапештського меморандуму
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28.01.2025 05:10 Відповісти
Та ви ШО!? От так таки Франція і подписант отого папірця?
Я мабуть шось пропустив. Чи було ДВА меморандума?
А може Франція підписала ТРЕТІЙ будаештский меморандум? Разом з Зімбабве та Гондурасом?
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28.01.2025 05:16 Відповісти
**** неголена по закордонах раскатує замість того шоб виконувати с.103 Конституції
України. Тупі ЗЕскоти, це ви навибирали у 2019 роц. Мама рима нарожала папа саша наспускав а ви, стадо, навибирали.
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28.01.2025 04:25 Відповісти
З макентошем треба зустрітись вова з макентошем і трьома метрами землі
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28.01.2025 05:01 Відповісти
Криворукі кацапи, які шукають все, розробляють новий танк, по спіралі крокують у бік розвитку своєї бронетехніки в зоні НВО. Американці дали назву цій супер-броні - Т-100.
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28.01.2025 09:42 Відповісти
Надо бы спросить нашему президенту у этого Макрона ,о чем это он разговаривал с путиным 08.02.2022 в Москве и что Франция делала накануне большой агрессии. А то ничего не ясно. Туман в голове.
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28.01.2025 09:50 Відповісти
26 вересня президент США Джо Байден оголосив, що вирішив передати Україні планерувальні авіабомби JSOW, "щоб посилити українські можливості в завданні далекобійних ударів.AGM-154 JSOW - це тактична планерувальна керована авіаційна бомба (інтегрована з F-16, які нещодавно отримала Україна), виконана за технологією "стелс". Її розроблення почали наприкінці 80-х - на початку 90-х років. 1998-го армія США вперше застосувала бомбу під час операції "Лис пустелі" в Іраку
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28.01.2025 09:53 Відповісти
 
 