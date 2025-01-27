Зеленський зустрівся з Макроном: обговорили подальшу підтримку та формати гарантій безпеки для України. ВIДЕО

У понеділок, 27 січня, у Польщі президент Володимир Зеленський провів зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це йдеться в повідомленні глави держави в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили подальшу підтримку України", - розповів Зеленський.

Окрему увагу лідери держав приділили безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи.

"Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС", - наголосив очільник держави.

Наостанок Зеленський подякував Франції "за постійну та незмінну підтримку України на шляху до справедливого й тривалого миру".

У пресслужбі президента додали, що з початку повномасштабного російського вторгнення Франція надала Україні оборонної підтримки на 6 млрд євро.

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