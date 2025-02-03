На Харківщині затримали військового за незаконне полювання. ВIДЕО
Неподалік Харкова, на околиці села Березівка, єгерська служба ТОВ "Мисливець ЛТД" затримала браконьєрів, які вночі незаконно полювали на кабанів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пізно ввечері 28 січня на території мисливських угідь пролунали автоматні черги. Ми виїхали на місце та побачили автомобіль BMW X3 на європейських номерах. Усередині були тепловізійний бінокль та автоматні магазини. За допомогою тепловізора на відстані 300 метрів ми помітили двох осіб, які щось тягнули. Викликали поліцію.
Невдовзі один із чоловіків підійшов до нас. Він був у військовій формі та заявив, що є заступником командира роти, але не зміг пояснити, що робить у лісі. Казав, що шукають СЗЧ", - розповів заступник директора мисливського господарства Олексій Кириченко.
До прибуття поліції єгері знайшли вбитого кабана та засідку на дереві, з якої, ймовірно, велося незаконне полювання.
"Приїхала поліція. Виявилося, що затриманий - Колінько Сергій Олексійович, дійсно заступник командира роти. Його напарник втік. Затриманого доставили до районного відділу поліції у Краснограді.
Це ганьба! Люди збирають кошти на тепловізори та автомобілі для фронту, а такі особи використовують техніку для браконьєрства. Ми вимагаємо об’єктивного розслідування та притягнення винних до відповідальності", - вважає Кириченко.
ТОВ "Мисливець ЛТД" подало заяву про злочин та надало необхідні докази.
Попередньо встановлено, що один із браконьєрів може бути військовослужбовцем 633-го окремого зенітно-кулеметного батальйону.
Юристи вбачають у діях затриманих ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 248 КК України - незаконне полювання, вчинене групою осіб за попередньою змовою.
ТОВ "Мисливець ЛТД" закликає правоохоронців провести об’єктивне розслідування та притягнути винних до відповідальності.
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Їстивний ланцюг. Кацапи внизу. Собачки, котики, кабанчики посередні. А зенитники захотіли на горі бути. Але єгеря не сплять - бережуть цінну худобу для поважних мисливців. Прокурорів та депутатів ОПЗЖ.
ви тільки вдумайтесь у ці слова:
якісь бики з приватної компанії затримують військових.
нєнє!
егерь він же заброньований. йому чиїхось кабанів треба охороняти.
програма єрмачини по дискредитації армії на повному ходу.
тепер кожного дня будемо отримувати інфу про "злочинців" у формі.
більша частина цивільних молиться за ЗСУ, шанує і поважає захисників - і тут якесь жлобйо, мабуть недоїдає, та мабуть і стибзити-списати тепловізори-зброю у них "нє дрогнєт рука".. сором і ганьба..
чи за таку можливість бєспрєдєла у тилу б'ються і гинуть справжні Українці?
Що за...?
Я особисто їздив за тепловізорами та машинами для хлопців, які купувались за волонтерські кошти. З задоволенням,повагою та гордістю це робимо. Але використовувати їх "по приколу" це вже занадто.
Соромно.
"єгерів в даному випадку -- рилом в грунт" ? Так хай в АТБ склад винесуть і охоронника теж рилом в грунт. Таке вже...
Щодо єгеря - це людина, яка виконує свою роботу, так само як і будь-який інший працівник охорони. Він діє в межах своїх обов'язків. Тут питання не у «жлобстві» чи якихось особистих амбіціях, а у дотриманні правових норм. Якщо військові справді отримали наказ займатися відстрілом тварин, то це зовсім інше питання, яке потребує окремого обговорення. Але якщо ні, то чи справді збройні сили мають право займатися подібною діяльністю?