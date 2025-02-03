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На Харківщині затримали військового за незаконне полювання. ВIДЕО

Неподалік Харкова, на околиці села Березівка, єгерська служба ТОВ "Мисливець ЛТД" затримала браконьєрів, які вночі незаконно полювали на кабанів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері 28 січня на території мисливських угідь пролунали автоматні черги. Ми виїхали на місце та побачили автомобіль BMW X3 на європейських номерах. Усередині були тепловізійний бінокль та автоматні магазини. За допомогою тепловізора на відстані 300 метрів ми помітили двох осіб, які щось тягнули. Викликали поліцію.

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Невдовзі один із чоловіків підійшов до нас. Він був у військовій формі та заявив, що є заступником командира роти, але не зміг пояснити, що робить у лісі. Казав, що шукають СЗЧ", - розповів заступник директора мисливського господарства Олексій Кириченко.

До прибуття поліції єгері знайшли вбитого кабана та засідку на дереві, з якої, ймовірно, велося незаконне полювання.

"Приїхала поліція. Виявилося, що затриманий - Колінько Сергій Олексійович, дійсно заступник командира роти. Його напарник втік. Затриманого доставили до районного відділу поліції у Краснограді.

Це ганьба! Люди збирають кошти на тепловізори та автомобілі для фронту, а такі особи використовують техніку для браконьєрства. Ми вимагаємо об’єктивного розслідування та притягнення винних до відповідальності", - вважає Кириченко.

ТОВ "Мисливець ЛТД" подало заяву про злочин та надало необхідні докази.

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Попередньо встановлено, що один із браконьєрів може бути військовослужбовцем 633-го окремого зенітно-кулеметного батальйону.

Юристи вбачають у діях затриманих ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 248 КК України - незаконне полювання, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

ТОВ "Мисливець ЛТД" закликає правоохоронців провести об’єктивне розслідування та притягнути винних до відповідальності.

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Автор: 

затримання (4355) полювання (41) військовослужбовці (4808) Харківська область (1098)


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Топ коментарі
+13
на кабанів у прифронтових областях зараз не можно полювати, бо нікому буде їсти трупи кацапів.
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03.02.2025 11:43 Відповісти
+9
Якось дивно все відбувається : військових - мисливців прізвища відразу оприлюднили , а шпигуна - диверсанта на залізниці приховують.Це як?
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03.02.2025 12:02 Відповісти
+7
Єгеря - суворі хлопці, не подивляться що кацап. Знайдуть і по-тихому прикопають супостата!
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03.02.2025 11:43 Відповісти
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там ще є єгеря ??? а коли снаряд кацапів кабана заб'є , кого тоді ловлять ?
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03.02.2025 11:41 Відповісти
Єгеря - суворі хлопці, не подивляться що кацап. Знайдуть і по-тихому прикопають супостата!
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03.02.2025 11:43 Відповісти
А якщо хлопцям не було чого поїсти? Або просто захотіли поїсти свіжини, то для них нічого не жалко. Мене, тільки одне засмучує, а що як той кабан жрав кацапів?
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03.02.2025 11:46 Відповісти
Круговорот кацапа в природі.
Їстивний ланцюг. Кацапи внизу. Собачки, котики, кабанчики посередні. А зенитники захотіли на горі бути. Але єгеря не сплять - бережуть цінну худобу для поважних мисливців. Прокурорів та депутатів ОПЗЖ.
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03.02.2025 12:15 Відповісти
Жарти в сторону. це підтверджує слова військових прогареми та недоторкане оточення командирів . якщовін вніч на полюванні то завтра він ***** не навчить підлеглих бо буде спати
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03.02.2025 20:20 Відповісти
"Казав, що шукають СЗЧ" - самі здійснюючи СЗЧ
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03.02.2025 11:41 Відповісти
Це як ухилянти ловлять ухилянтів?))
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03.02.2025 11:42 Відповісти
Ні. Кабан - то фамілія СЗЧ, який ухилявся від смаження на вогнищі. Все сходиться.
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03.02.2025 11:48 Відповісти
на кабанів у прифронтових областях зараз не можно полювати, бо нікому буде їсти трупи кацапів.
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03.02.2025 11:43 Відповісти
Чого кіпішуете, просто кабана мобілізувати хотіли на кухню зсу.
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03.02.2025 11:47 Відповісти
З випробувальним терміном...
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03.02.2025 11:56 Відповісти
как можно сейчас есть мясо кабана, они жрут федерастов ? фу-фу-фу
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03.02.2025 11:48 Відповісти
А в Херсоні раків не їсти?????
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03.02.2025 14:21 Відповісти
єгерська служба ТОВ "Мисливець ЛТД" затримала

ви тільки вдумайтесь у ці слова:

якісь бики з приватної компанії затримують військових.
нєнє!
егерь він же заброньований. йому чиїхось кабанів треба охороняти.

програма єрмачини по дискредитації армії на повному ходу.
тепер кожного дня будемо отримувати інфу про "злочинців" у формі.
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03.02.2025 11:50 Відповісти
Якось дивно все відбувається : військових - мисливців прізвища відразу оприлюднили , а шпигуна - диверсанта на залізниці приховують.Це як?
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03.02.2025 12:02 Відповісти
Хлопці, це "зальот".
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03.02.2025 12:03 Відповісти
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03.02.2025 12:03 Відповісти
Правильна поза для єгерів в даному випадку -- рилом в грунт ,щоб не слідкували за військовими .
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03.02.2025 12:29 Відповісти
Тих кабанів зараз там розвелося, як щурів. Полювання ж бо заборонене. Знайшли до чого доколупатися.
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03.02.2025 13:47 Відповісти
От мені все одно, що хлопці вполювали того кабана. Під час війни, якісь типо "єгєря", з часної структури будуть розповідати військовим, що їм робити. Покласти би їх в тому лісочку.
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03.02.2025 13:37 Відповісти
виправдовуючи, покриваючи будь-які злочини скоєні військовими, підставляються усі Сили Оборони в цілому.. тупо і безвідповідально.. і дарунок кацапській пропаганді..
більша частина цивільних молиться за ЗСУ, шанує і поважає захисників - і тут якесь жлобйо, мабуть недоїдає, та мабуть і стибзити-списати тепловізори-зброю у них "нє дрогнєт рука".. сором і ганьба..
чи за таку можливість бєспрєдєла у тилу б'ються і гинуть справжні Українці?
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03.02.2025 13:55 Відповісти
Так може той кабан-СЗЧшник незаконно перетнув кордон та вторгся в Україну з Рохляндії?
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03.02.2025 14:06 Відповісти
..паскудний замкомвзвод...- зняти сержанта- на передок..))
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03.02.2025 15:38 Відповісти
А для кого кабанів охороняєте?
Що за...?
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03.02.2025 16:04 Відповісти
Не, ну реально? Їм їсти нічого? Що за дурниці?
Я особисто їздив за тепловізорами та машинами для хлопців, які купувались за волонтерські кошти. З задоволенням,повагою та гордістю це робимо. Але використовувати їх "по приколу" це вже занадто.
Соромно.

"єгерів в даному випадку -- рилом в грунт" ? Так хай в АТБ склад винесуть і охоронника теж рилом в грунт. Таке вже...
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03.02.2025 16:32 Відповісти
Погоджуюся. Усі хочуть жити в правовій державі, де закон однаковий для всіх, але, на жаль, часто згадують про це лише тоді, коли ситуація зачіпає їхні особисті інтереси - бізнес, сім'ю, друзів чи знайомих. Принципи законності та справедливості мають працювати завжди, а не лише у вигідних випадках.

Щодо єгеря - це людина, яка виконує свою роботу, так само як і будь-який інший працівник охорони. Він діє в межах своїх обов'язків. Тут питання не у «жлобстві» чи якихось особистих амбіціях, а у дотриманні правових норм. Якщо військові справді отримали наказ займатися відстрілом тварин, то це зовсім інше питання, яке потребує окремого обговорення. Але якщо ні, то чи справді збройні сили мають право займатися подібною діяльністю?
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03.02.2025 19:33 Відповісти
 
 