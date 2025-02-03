На Харківщині затримали військового за незаконне полювання. ВIДЕО

Неподалік Харкова, на околиці села Березівка, єгерська служба ТОВ "Мисливець ЛТД" затримала браконьєрів, які вночі незаконно полювали на кабанів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері 28 січня на території мисливських угідь пролунали автоматні черги. Ми виїхали на місце та побачили автомобіль BMW X3 на європейських номерах. Усередині були тепловізійний бінокль та автоматні магазини. За допомогою тепловізора на відстані 300 метрів ми помітили двох осіб, які щось тягнули. Викликали поліцію.

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Невдовзі один із чоловіків підійшов до нас. Він був у військовій формі та заявив, що є заступником командира роти, але не зміг пояснити, що робить у лісі. Казав, що шукають СЗЧ", - розповів заступник директора мисливського господарства Олексій Кириченко.

До прибуття поліції єгері знайшли вбитого кабана та засідку на дереві, з якої, ймовірно, велося незаконне полювання.

"Приїхала поліція. Виявилося, що затриманий - Колінько Сергій Олексійович, дійсно заступник командира роти. Його напарник втік. Затриманого доставили до районного відділу поліції у Краснограді.

Це ганьба! Люди збирають кошти на тепловізори та автомобілі для фронту, а такі особи використовують техніку для браконьєрства. Ми вимагаємо об’єктивного розслідування та притягнення винних до відповідальності", - вважає Кириченко.

ТОВ "Мисливець ЛТД" подало заяву про злочин та надало необхідні докази.

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Попередньо встановлено, що один із браконьєрів може бути військовослужбовцем 633-го окремого зенітно-кулеметного батальйону.

Юристи вбачають у діях затриманих ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 248 КК України - незаконне полювання, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

ТОВ "Мисливець ЛТД" закликає правоохоронців провести об’єктивне розслідування та притягнути винних до відповідальності.

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