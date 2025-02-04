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$7 тис. за перетин кордону: на Одещині затримали ухилянтів та їхнього переправника, - ДПСУ. ВIДЕО

Оперативники Одеського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів затримали двох ухилянтів і їхнього переправника, які намагалися нелегально покинути Україну.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, двоє чоловіків призовного віку знайшли адміна телеграм-каналу, який запропонував їм виїзд за кордон поза пунктами пропуску. Вартість "квитка" становила 7 тисяч доларів, з яких 2 тисячі потрібно було внести авансом на криптогаманець.

Встановлено, що для реалізації схеми організатор залучив 26-річного жителя Одещини, який мав зустріти клієнтів в Одесі, доправити їх до кордону та передати надувний човен і весла для перетину Кучурганського лиману.

"Однак "веслувальний тур" так і не відбувся. Прикордонники затримали втікачів та їхнього перевізника ще до старту", - повідомляють в ДПСУ.

на Одещині затримали ухилянтів і їхнього переправника

На порушників складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання держкордону"), а матеріали передані до суду. Водночас щодо переправника правоохоронці відкрили провадження за ст. 332 КК України ("Незаконне переправлення осіб через держкордон").

Прикордонники продовжують встановлювати інших осіб, причетних до організації незаконного каналу втечі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $6 тис. на криптогаманець переправника: на Одещині затримано двох українців при спробі нелегального перетину кордону, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) ухилянти (995)


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Одне весло на 4х якось не сурйозно
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04.02.2025 15:58 Відповісти
За $7 тис. можна було б найняти людей і зробити халтурний літачок і перелетіти кордон - пару кілометрів.
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04.02.2025 16:01 Відповісти
Одне питання, а законно як перетнути кордон, розпорядження кабміну не сприймати, писулька.
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04.02.2025 16:27 Відповісти
Готові морські піхотинці.
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04.02.2025 16:37 Відповісти
 
 