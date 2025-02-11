УКР
Розвідники 63-ї бригади оголосили збір на мавіки. ВIДЕО

Воїни батареї управління та артилерійської розвідки 63-ї окремої механізованої бригади звертаються до українців за допомогою у придбанні двох квадрокоптерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Захисники зазначають: "Ми тримаємо оборону на Лиманському напрямку. Активність ворога тут значно посилилась в останній час. Для ведення якісної розвідки нам потрібні денний та нічний коптери".

Українські солдати наголошують, що протягом минулого року спільнота читачів Цензор.НЕТ неодноразово допомагала закривати важливі збори. Вони вірять, що і цього разу необхідні кошти будуть зібрані.

Дивіться: В Серебрянському лісі від влучного скиду боєприпасу російському загарбнику розірвало дупу. ВIДЕО 18+

Реквізити для допомоги

Монобанка

Номер картки банки
4441 1111 2138 4741

PayPal: [email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники горять заживо в окопах на Лиманському напрямку. ВIДЕО

війна збір 63 ОМБр війна в Україні
ти так з іронією пишеш, наче маєш якусь претензію до Ляшка....
а він один з небагатьох, з такими статками та можливостями, воює.
і пацани про него, нічого поганого не кажуть.
10.02.2025 14:55 Відповісти
кинула, звичайно, але коли вже цей триндець нарешті зміниться..., коли вже можна буде звернутися просто в якійсь там відділ забезпечення, щоб дали снаряди, міни, мавікі-шмавікі, автомобілі, колеса, генератори й все таке інше...
11.02.2025 10:55 Відповісти
А влада запроданців завжди красиво звітує, що усього у вояків вдосталь.
11.02.2025 10:55 Відповісти
До Ляшка зверніться. Цей молодший лейтенант командиром батальйону БПЛА рулить. Допоможе . Мабуть. Завтра...
10.02.2025 14:51 Відповісти
буде звучати цинічно але я напишу..
почекайте, пацани...
у МО *****, реформа
вони готують лінію дронів, поки у Вас нема дронів.
а ще, у суддів пенсія 4 мавіка найменьша.
а найбільша. 17 мавіків ***, на місяць.
10.02.2025 14:52 Відповісти
Ти захисник Ляшка?
Ляшко заробляє політичний капітал. Ні про якійсь там інший мотив не йдеться.
Якщо ти цього досі не зрозумів, то хто тобі дохтур?
А які "посони" про нього що будуть казати???
Підлеглі? Ха-ха-ха.
Начальники? Ха-ха-ха три рази.
Він що, у окопі на ЛБЗ?
Кров мішками проливає?
10.02.2025 19:31 Відповісти
Дурненький Ви, дядю...
11.02.2025 10:48 Відповісти
не захисник, а кажу те що бачу.
він на війні, піариться
ти хузнаде, обсираєш його
тому запитання.
хто пі....р? він чи ти???
подумай і дай відповідь. хахаха
11.02.2025 11:23 Відповісти
Нехай ляшко заробляє що завгодно - доки він чесно воює на фронті, а ти - ні, ти не має морального права роззявати на нього свою пащу.
У країні Відчизняна Війна, мова про виживання українського народу, а дибілам-ігоркам, які для себе війну вже закінчили, муляє якийсь політичний капітал у когось.
11.02.2025 11:23 Відповісти
Такі, як ти, наївні дурачки-звєздуни "какаяразніца", побачивши картинку і не бачачи те, що за межами цієї картини, не маючи критичного мислення, приводять у владу злочинців.
11.02.2025 12:21 Відповісти
Ти впевнений, що я не на фронті?
Я же знаю, що ти лише диван проперджуєш, воєвака.
11.02.2025 12:25 Відповісти
+
11.02.2025 04:46 Відповісти
кинула, звичайно, але коли вже цей триндець нарешті зміниться..., коли вже можна буде звернутися просто в якійсь там відділ забезпечення, щоб дали снаряди, міни, мавікі-шмавікі, автомобілі, колеса, генератори й все таке інше...
11.02.2025 10:55 Відповісти
ви не розумієте як тут налагоджена робота.
армія це фактично зріз суспільства. тобто якщо в суспільстві 50% криворуких рагулів то і в армії теж 50% криворуких рагулів. Солдатам видають деяку кількість лайна майна для виконання обов'язків. При правильному використанні дронів, автівок, ребу, етс хватає. Але дурні все рівно про@обують. Коли керівництву це надоїдає вони ставлять умови - нема стріму - винен пілот, злетів коли включено реб - винен пілот. Машину видають не на відділення, а особисто водієві, якщо не залив масло - винен водій, віддав комусь покатаця, а той розбив машину - винен водій. Тобто приходиться ліквідувати факап за свої кошти. Або звернутись до волонтерів...
11.02.2025 13:53 Відповісти
на жаль, розумію, але моє розуміння нікому не заважає хоча б поступово налагоджувати якесь притомне постачання всього, що треба й виховувати підлеглих...
показати весь коментар
А влада запроданців завжди красиво звітує, що усього у вояків вдосталь.
11.02.2025 10:55 Відповісти
А що робить МО на чолі з ''горбоносим''? Гроші *издить!
11.02.2025 11:20 Відповісти
Більш непрфесійної, брехливої і злодійкуватої влади ще не було в нашій історії !
11.02.2025 12:32 Відповісти
шо, знову проїбали?
показати весь коментар
