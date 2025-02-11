Розвідники 63-ї бригади оголосили збір на мавіки. ВIДЕО
Воїни батареї управління та артилерійської розвідки 63-ї окремої механізованої бригади звертаються до українців за допомогою у придбанні двох квадрокоптерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Захисники зазначають: "Ми тримаємо оборону на Лиманському напрямку. Активність ворога тут значно посилилась в останній час. Для ведення якісної розвідки нам потрібні денний та нічний коптери".
Українські солдати наголошують, що протягом минулого року спільнота читачів Цензор.НЕТ неодноразово допомагала закривати важливі збори. Вони вірять, що і цього разу необхідні кошти будуть зібрані.
Реквізити для допомоги
Номер картки банки
4441 1111 2138 4741
PayPal: [email protected]
Топ коментарі
+8 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар10.02.2025 14:55 Відповісти Посилання
+4 Hanka Panyanka
показати весь коментар11.02.2025 10:55 Відповісти Посилання
+4 Степан Лукашёв
показати весь коментар11.02.2025 10:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а він один з небагатьох, з такими статками та можливостями, воює.
і пацани про него, нічого поганого не кажуть.
почекайте, пацани...
у МО *****, реформа
вони готують лінію дронів, поки у Вас нема дронів.
а ще, у суддів пенсія 4 мавіка найменьша.
а найбільша. 17 мавіків ***, на місяць.
Ляшко заробляє політичний капітал. Ні про якійсь там інший мотив не йдеться.
Якщо ти цього досі не зрозумів, то хто тобі дохтур?
А які "посони" про нього що будуть казати???
Підлеглі? Ха-ха-ха.
Начальники? Ха-ха-ха три рази.
Він що, у окопі на ЛБЗ?
Кров мішками проливає?
він на війні, піариться
ти хузнаде, обсираєш його
тому запитання.
хто пі....р? він чи ти???
подумай і дай відповідь. хахаха
У країні Відчизняна Війна, мова про виживання українського народу, а дибілам-ігоркам, які для себе війну вже закінчили, муляє якийсь політичний капітал у когось.
Я же знаю, що ти лише диван проперджуєш, воєвака.
армія це фактично зріз суспільства. тобто якщо в суспільстві 50% криворуких рагулів то і в армії теж 50% криворуких рагулів. Солдатам видають деяку кількість
лайнамайна для виконання обов'язків. При правильному використанні дронів, автівок, ребу, етс хватає. Але дурні все рівно про@обують. Коли керівництву це надоїдає вони ставлять умови - нема стріму - винен пілот, злетів коли включено реб - винен пілот. Машину видають не на відділення, а особисто водієві, якщо не залив масло - винен водій, віддав комусь покатаця, а той розбив машину - винен водій. Тобто приходиться ліквідувати факап за свої кошти. Або звернутись до волонтерів...