Розвідники 63-ї бригади оголосили збір на мавіки. ВIДЕО

Воїни батареї управління та артилерійської розвідки 63-ї окремої механізованої бригади звертаються до українців за допомогою у придбанні двох квадрокоптерів.

Захисники зазначають: "Ми тримаємо оборону на Лиманському напрямку. Активність ворога тут значно посилилась в останній час. Для ведення якісної розвідки нам потрібні денний та нічний коптери".

Українські солдати наголошують, що протягом минулого року спільнота читачів Цензор.НЕТ неодноразово допомагала закривати важливі збори. Вони вірять, що і цього разу необхідні кошти будуть зібрані.

Реквізити для допомоги

Монобанка

Номер картки банки

4441 1111 2138 4741

PayPal: [email protected]

