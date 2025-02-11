УКР
10 155 27

Пілоти вертольотів Мі-24 збивають російські дрони-камікадзе "Shahed". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілотів 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські пілоти збивають російські ударні дрони "Shahed".

"Краса у небі: російсько-іранські важкі дрони-камікадзе "Shahed" розлітаються на друзки внаслідок вогню з Мі-24 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: "Шахеди" атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки в Кропивницькому районі. ФОТО

+10
юридично, неможливо воювати робочими коли в тилу військових півляма, силовиків, мвс сбу і тд, півляма,
юридично не можливо перевернути конституцію з ніг на голову, як зробив зе.
а фізично, під Одесою тієї весни, успішно збили дрон з спортивного літака і зробили це легко...
чому РНБО не взяло це до уваги??
а хрен їх знає.
ціна бв літака 200-350к баксів і палива бере як позашляховик
ціна гелікоптера в десятки раз дорожча а паливо та т.о. в сотні раз дорожче.
тож висновок: не хочуть.....
11.02.2025 10:52
+8
12,7мм 4-х ствольний кулемет ЯкБ в умілих руках пілотів - грізна зброя!!!
11.02.2025 09:58
+7
👍
11.02.2025 09:57
👍
11.02.2025 09:57
12,7мм 4-х ствольний кулемет ЯкБ в умілих руках пілотів - грізна зброя!!!
11.02.2025 09:58
11.02.2025 10:01
я вже три роки довбаю що для збиття шахедів потрібно задіювати спортивну та легку, приватну авіацію.
це в рази дешевше та ефективніше.
але це мабудь не вигідно владі.
11.02.2025 10:35
юридично це неможливо, від слова "зовсім"....
11.02.2025 10:39
Це таке заключення від "юриста" Портнова чи юриста В. Зеленського???
11.02.2025 10:54
Якщо створити структуру щось на кшталт "ТрО", тільки повітряне - можливо щось і вдалося би організувати! Але із нашими тугодумами вверху це тільки мрії....
11.02.2025 11:02
І як та авіація буде здійснювати ураження цілей вночі та/або в туман?
11.02.2025 10:56
Тепловізори вночі бачать... а взагалі кращі моделі тепловізорів можуть і через туман тепловий слід виявити...
Мобільні групи також не ефективні зараз в низьку хмарність ...
11.02.2025 15:58
Чкм эффективнее? Из кабины дробовиком дроны валить?
11.02.2025 18:17
Ну дивіться, для такого треба літак і досить швидкий, який може жарити 400 км/год, бо шахед летить 170 км/год в середньому. І то 400 км/год це повільно і наздоганяти швидко не вийде. Також треба навчений пілот + людина для ведення вогню. А ще аеродромів дрібних кругом.

А ще знизу є люди і по балістичній траекторії можна поубивати людей знизу і треба добре дивитися куди стріляти.

Чи не простіше розробити дешеві ракети навідні і роздати їх. Ясне діло з ракетою все на порядки і простіше і легше, але ракети такі треба розробити і мати для цього інженерів.

Маючи ПЗРК, вийшов, навів, натиснув на кнопочку і нема чортольота і в безпечному місці десь над полями, зручно і просто, але це технологія і розробка.

Але проблема в тому, що інженера не наловиш, а інженерів треба вчити і давати їм можливість для життя і розвитку. Перед ковідом тсн хвалилися я багато людей поїхали на заробітки і переслали 10 млрд баксів, це ж як добре для бюджету України. А тепер нема кому розробити і проектувати установки.

У німців інженер це універ + приблизно 10 років роботи по спеціальності в проектному відділі на реальних проектах.

Будували новобудови пачками, а інженерів по світу пустили, от і результат. Нажаль.
11.02.2025 19:42
Отой дядька у вантажівці, мабуть штани міняв )
11.02.2025 10:43
Повір, після весни 2022 року, коли літунів засрашинців збивали чи не по всій Україні і реально люди боялись бомбардувань, зараз в тилу кожен літальний апарат над головою, коли ти на дорозі чи в городі - тільки позитивні емоції викликає. Бо усвідомлення того, що якщо в ЗСУ є авіація - хєра зо два Україну переможуть - є в людей.

PS: особисто я літав на мі-8, бачив реакцію людей в селах та полі. Ніякого страху. Тільки вітання.
11.02.2025 21:19
Згоден на 100% але там трохи інша ситуация, він же не бачив хто там летить позаду ш що збиває.
13.02.2025 11:36
11.02.2025 10:52
Є проблема в тому що при взриві Шахеда, він має легкий корпус і дрібні уламки залишаються в повітрі, легкомоторник збиває переважно в хвіст і це небезпека для літака та пілотів...

Вертоліт може зависати і збивати під любим кутом...

Але найкращий варіант швидкісні дрони 100 таких на область, 3 базові станції на висотах для управління... Дрони можуть бути розкидані по області в режимі очікування, наприклад на дахах районних управлінь поліції, військових підрозділів... Швидкість шахеда 180 км/год, швидкість ******** дронів з вантажем 260-280 км/год, є на 360 але там тільки 500г корисної ваги, достатньо щоб атакувати Шахед...
11.02.2025 15:54
Ви бачите на відео..з якої дистанції працює Мі-24? Маючі прицільне обладнання.. та потужний кулемет. Що Ви поставите це на легкий літачок типу Цесни чи Як-18? Ні.. не поставите. Збивати чим ще Ви пропонуєте? З АК..чи мисливської рушниці? Так ефективність нульова з такої дистанції. А ближче... влучите..і разом з шахедом донизу. Під Одесою було випадкове влучання. Якби все було так легко..як Ви пишете... то вже під тією ж Одесою і далі б щось збили б... Але... тиша... бо це був випадок. БВ коштує від 30 до 100 тисяч зелених... По техстану... Були звернення до Бразилії стосовно можливості купити Embraer EMB 312 Tucano. Навіть розмовляти відмовилися. Тож висновок: неможливо.
11.02.2025 20:51
може ти щось чув про сіткомет для великих диких тварин???
летиш вище него, на 20930 м попереду.
вистрілюєш і він падає.
при контакті з землею вибух.
а до влади звертатися не потрібно.
вони там на аукціонах, як на еопарт в сша.
моя думка, не хочуть
а чому, не знаю
про те що це неможливо, навіть слухати не хлчу.
віру фактам,
пробували, не вийшло, або випробування показали такийто результат.
зе теж казав:
порушу закон, піду!! брехав
вже й конституцію порушив, і *******. каже чесно! і це факт.
11.02.2025 21:12
.. ну щось подібне чув про дрони... Тільки давайте подумайте... яку треба сітку.. щоб запеленати шахед. Я навіть не уявляю... як це можна зробити... Фантазувати можна... а от реальність...
12.02.2025 00:41
малі дрони ловлять сітками
питання в розмірі та товщині мотузки.
є сіткомети на великих тварин і навіть на лося.
4*4 5*5 метра, дальність пострілу 25+м.
тож я не бачу проблем.
треба пробувати та ловити їх над полями а не над містами
бо кожен день щось горить від уламків шахедів
12.02.2025 09:08
Все..що Ви описали ..робиться на землі. А... для виконання таких кульбітів у повітрі екіпаж повинен мати дуже високий рівень пілотування. З дверей сітку не викинеш... бо її моментяльно затягне у гвинт... Знімати створки люка ..та закидувати зверху... Екіпаж не бічить шахеда... Як на мене... багато років пролітавшого і знайомомго з можливостями застосування авіатехніки цей спосіб абсолютно непридатний для використання. Найпростіше.. це станція РЕБ на вертушці... наближення до шахеда і гасіння його навігаційних складових. Відео такої операції вже було. Але проблема у тому.. що кацапи не сплять теж... і використовують інерціальну систему на шахеді... А ту гидоту погасити неможливо... Але саме просте..це виколоти очі оператору шахеда ..загасивши його супутникові сигнали. Але все це добре...колишахедів пара..трійка.. А їх по сотні летить.. Тому всі наші намагання.. це дуже малий відсоток потрібного. Мобільні групи... винищувачі... вертушки... це комплекс. А сітки... видумані кулемети у носі Мі-8... використання малих літаків..це фантазії людей... дуже далеких від реальності.
12.02.2025 20:42
Я спілкувався з літунами мі8/24. Відповідь на "прицільне обладнання та потужний кулемет" наступна: ДУЖЕ ВАЖКО влучити взагалі в щось. Настільки важко і незручно, що на всіх мі-8 ті кулемети взагалі до повномасштабки демонтували. Зараз - знов встановили і навчаються. І витрачають дуже обмежений ресурс гвинтокрилів. Бо шахеди - то боляче для України.
11.02.2025 21:23
На Мі-24 стоїть кулемет та прицільне обладнання з автоматичним супроводом цілі. Нема ніякого ДУЖЕ ВАЖКОГО влучити. ДУЖЕ ВАЖКО взагалі знайти шахелда..який летить. Тут ТЯЖКІСТЬ у наведенні вертольота на ракету... Знайти його і чи перехопити..чи наздогнати. У вертольота Мі-24 НЕМА радіолокаційного приціла.
На вертольоті Мі-8 старих модифікацій носовий кулемет..який керував бортмеханік демонтували ще у кінці 80-х років. ..як малоефективного навіть при роботі по наземним цілям. На тих вертольотах були бортові двері тільки ЗЛІВА!!..Де і ставили на станину кулемет. І літав стрілець. З середини 80-х вертольоти пішли з двома дверима..зліва..та справа... де ставили 2 кулемета. Випускали і з тільки лівими дверями теж..але без носового кулемета. Носового кулемета вже давно там ніхто не ставить і навіть НЕ НАМАГАЄТЬСЯ це робити.. бо там зовсім інша приборна панель... і нема куди ставити. Мі-8 ..це машина , у якої основне завдання перевезення... а допоміжна... використання ..як вертоліт вогневої підтримки. Зараз у ВПС достатня кількість Мі-17.. А там у носі стоїть РЛС... То куди Ви там всунете щось? І останне! У всій нашій авіатехніці військовій поняттня РЕСУРС не використовується..так ..як Ви думаєте. . Сьогодні наша техніка експлуатується ПО СТАНУ ..бо нового нема і не буде поки. Справна машина... вичерпаний календарний..чи часовий ресурс планера... двигуна... чогось іншого... але може літати... добавляють години..календарний час... і вперед літати. Зробили регламент.. тріщин нема.. іржі нема..все працює... добавили час..і вперед!! Так літає військова і військово-транспортна авіація У ВСЬОМУ СВІТІ. Тому у нас і літають Ан-26... яким по 40 років... Мі-24..яким по 45 років.. У американців С-130..та КС-135...яким по 50-60 років...не кажу вже про В-52. Кацапи теж свої Ту-95МС так експлуатують...
Так що не видумуйте! Ніхто нікуди ніяких носових кулеметів не встановлює. Наберіть у інтернеті фото Мі-8 і Ви побачите і старезні Мі з носовим кулеметом... і нові.. з чорт зна коли..знятим. А саме просте. Зараз на Мі-8,17 ставлять станції глушіння супутникових навігаційних сигналів . Вертушка наближається до шахеда на мінімальну відстань... включає станцію і повністью забиває всі сигнали ..з кацапських..кітайськіх.. індійських навігаційних супутників.. (GPS кацапи не можуть використовувати) ... Шахед сліпне... Рулі починають хаотично матлятися...і все... донизу. Але цих машин одиниці.
12.02.2025 00:38
Літуни - красені!!!
11.02.2025 12:24
Ух ти ***... Кросівоє...
11.02.2025 18:52
Нічого з 2ї світової не змінилось: система раннього попередження, наземні радари, виведення ЛА в зону перехоплення, візуальна фіксація, збиття бортовим твольним озброєнням.
11.02.2025 21:13
 
 