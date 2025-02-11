Пілоти вертольотів Мі-24 збивають російські дрони-камікадзе "Shahed". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілотів 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські пілоти збивають російські ударні дрони "Shahed".
"Краса у небі: російсько-іранські важкі дрони-камікадзе "Shahed" розлітаються на друзки внаслідок вогню з Мі-24 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+10 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар11.02.2025 10:52 Відповісти Посилання
+8 Luk Viktor
показати весь коментар11.02.2025 09:58 Відповісти Посилання
+7 Роман Штода
показати весь коментар11.02.2025 09:57 Відповісти Посилання
це в рази дешевше та ефективніше.
але це мабудь не вигідно владі.
Мобільні групи також не ефективні зараз в низьку хмарність ...
А ще знизу є люди і по балістичній траекторії можна поубивати людей знизу і треба добре дивитися куди стріляти.
Чи не простіше розробити дешеві ракети навідні і роздати їх. Ясне діло з ракетою все на порядки і простіше і легше, але ракети такі треба розробити і мати для цього інженерів.
Маючи ПЗРК, вийшов, навів, натиснув на кнопочку і нема чортольота і в безпечному місці десь над полями, зручно і просто, але це технологія і розробка.
Але проблема в тому, що інженера не наловиш, а інженерів треба вчити і давати їм можливість для життя і розвитку. Перед ковідом тсн хвалилися я багато людей поїхали на заробітки і переслали 10 млрд баксів, це ж як добре для бюджету України. А тепер нема кому розробити і проектувати установки.
У німців інженер це універ + приблизно 10 років роботи по спеціальності в проектному відділі на реальних проектах.
Будували новобудови пачками, а інженерів по світу пустили, от і результат. Нажаль.
PS: особисто я літав на мі-8, бачив реакцію людей в селах та полі. Ніякого страху. Тільки вітання.
юридично не можливо перевернути конституцію з ніг на голову, як зробив зе.
а фізично, під Одесою тієї весни, успішно збили дрон з спортивного літака і зробили це легко...
чому РНБО не взяло це до уваги??
а хрен їх знає.
ціна бв літака 200-350к баксів і палива бере як позашляховик
ціна гелікоптера в десятки раз дорожча а паливо та т.о. в сотні раз дорожче.
тож висновок: не хочуть.....
Вертоліт може зависати і збивати під любим кутом...
Але найкращий варіант швидкісні дрони 100 таких на область, 3 базові станції на висотах для управління... Дрони можуть бути розкидані по області в режимі очікування, наприклад на дахах районних управлінь поліції, військових підрозділів... Швидкість шахеда 180 км/год, швидкість ******** дронів з вантажем 260-280 км/год, є на 360 але там тільки 500г корисної ваги, достатньо щоб атакувати Шахед...
летиш вище него, на 20930 м попереду.
вистрілюєш і він падає.
при контакті з землею вибух.
а до влади звертатися не потрібно.
вони там на аукціонах, як на еопарт в сша.
моя думка, не хочуть
а чому, не знаю
про те що це неможливо, навіть слухати не хлчу.
віру фактам,
пробували, не вийшло, або випробування показали такийто результат.
зе теж казав:
порушу закон, піду!! брехав
вже й конституцію порушив, і *******. каже чесно! і це факт.
питання в розмірі та товщині мотузки.
є сіткомети на великих тварин і навіть на лося.
4*4 5*5 метра, дальність пострілу 25+м.
тож я не бачу проблем.
треба пробувати та ловити їх над полями а не над містами
бо кожен день щось горить від уламків шахедів
На вертольоті Мі-8 старих модифікацій носовий кулемет..який керував бортмеханік демонтували ще у кінці 80-х років. ..як малоефективного навіть при роботі по наземним цілям. На тих вертольотах були бортові двері тільки ЗЛІВА!!..Де і ставили на станину кулемет. І літав стрілець. З середини 80-х вертольоти пішли з двома дверима..зліва..та справа... де ставили 2 кулемета. Випускали і з тільки лівими дверями теж..але без носового кулемета. Носового кулемета вже давно там ніхто не ставить і навіть НЕ НАМАГАЄТЬСЯ це робити.. бо там зовсім інша приборна панель... і нема куди ставити. Мі-8 ..це машина , у якої основне завдання перевезення... а допоміжна... використання ..як вертоліт вогневої підтримки. Зараз у ВПС достатня кількість Мі-17.. А там у носі стоїть РЛС... То куди Ви там всунете щось? І останне! У всій нашій авіатехніці військовій поняттня РЕСУРС не використовується..так ..як Ви думаєте. . Сьогодні наша техніка експлуатується ПО СТАНУ ..бо нового нема і не буде поки. Справна машина... вичерпаний календарний..чи часовий ресурс планера... двигуна... чогось іншого... але може літати... добавляють години..календарний час... і вперед літати. Зробили регламент.. тріщин нема.. іржі нема..все працює... добавили час..і вперед!! Так літає військова і військово-транспортна авіація У ВСЬОМУ СВІТІ. Тому у нас і літають Ан-26... яким по 40 років... Мі-24..яким по 45 років.. У американців С-130..та КС-135...яким по 50-60 років...не кажу вже про В-52. Кацапи теж свої Ту-95МС так експлуатують...
Так що не видумуйте! Ніхто нікуди ніяких носових кулеметів не встановлює. Наберіть у інтернеті фото Мі-8 і Ви побачите і старезні Мі з носовим кулеметом... і нові.. з чорт зна коли..знятим. А саме просте. Зараз на Мі-8,17 ставлять станції глушіння супутникових навігаційних сигналів . Вертушка наближається до шахеда на мінімальну відстань... включає станцію і повністью забиває всі сигнали ..з кацапських..кітайськіх.. індійських навігаційних супутників.. (GPS кацапи не можуть використовувати) ... Шахед сліпне... Рулі починають хаотично матлятися...і все... донизу. Але цих машин одиниці.