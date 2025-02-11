Понад $1 млрд зібрано завдяки платформі United24. ВIДЕО

У межах ініціативи United24 на підтримку України вже зібрано 1 мільярд доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 1 мільярд доларів благодійних внесків зібрав United24 завдяки кожному та кожній із вас – нашим амбасадорам і всім, хто допомагає", - зазначив він.

Президент зауважив, що українцям надають неймовірну підтримку мільйони людей по всьому світу. Численні внески допомагають Україні закривати найнагальніші потреби на фронті та за його межами.

"Тисячі життів були й будуть врятовані завдяки цим коштам. Кожен внесок, незалежно від розміру, однаково важливий.

Дрони для воїнів, укриття для школярів, обладнання для медиків, техніка для саперів, відбудова лікарень, шкіл, житлових будинків та ще багато інших важливих результатів. Без вас ми не змогли б цього зробити", - додав Зеленський.

Як розповів віцепремʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, до фандрейзингової платформи United24 долучилися люди зі 110 країн світу.

"2024 рік показав вау-результати - $424 мільйони донатів. У 2023-му - $336,7 млн. Найбільше вражає, як ці гроші працюють у реальності: 23 відновлені мости, 40 реанімобілів, 13 медеваків, сотні та тисячі дронів, відновлення 18 будинків на Київщині", - розповів він.

Також Федоров розповів про напрями розподілення коштів:

⁠$929,9 млн - на оборону (це і дрони, і броня, і спорядження);

⁠$76,1 млн - на медичну допомогу;

⁠$24,1 млн - на відбудову України;

⁠$14,1 млн - на освіту й науку;

⁠$4,7 млн - на гуманітарне розмінування.

"Пишаюся нашими 26 надкрутими амбасадорами. Друзями України Річардом Бренсоном, Беаром Ґріллзом, гуртом Imagine Dragons. Українцями Андрієм Шевченком, Олександром Усиком, Іванною Сахно. Усім. Дякую за наші проєкти: браслети з Азовсталі, сіль із Соледара, благодійні світшоти Balenciaga чи мільйонні збори Тімоті Снайдера. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо", - додав він.

