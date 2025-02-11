УКР
Прикордонники знищили техніку, міномет, засоби зв’язку та склади з БК на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали удару по позиціях окупантів на Краматорському напрямку, знищивши техніку, міномет, засоби зв’язку та склади з БК.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Перехід кордону за 12 000$: у Львові затримано організатора, який доставляв військовозобов’язаних у Закарпатську область, - ДПСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) війна (1487) Держприкордонслужба ДПСУ (6435) знищення (8285)
11.02.2025 18:44 Відповісти
Тим, хто на 0 - ДЯКА і ШАНА!!!!
11.02.2025 19:19 Відповісти
 
 