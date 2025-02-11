Прикордонники знищили техніку, міномет, засоби зв’язку та склади з БК на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали удару по позиціях окупантів на Краматорському напрямку, знищивши техніку, міномет, засоби зв’язку та склади з БК.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Ігор Смотренко
Владислав Сварчевський
Забули пароль або логін? Відновити пароль