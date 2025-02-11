Бійці 3 ОШБр знищили російський танк, БМП-2, КамАЗ, Урал, атакували російську піхоту. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили російський танк, БМП-2. Воїни дронами-камікадзе атакували ворожу піхоту, КамАЗ, Урал.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших захисників опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже сумно.