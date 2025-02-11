УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9169 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 304 2

Бійці 3 ОШБр знищили російський танк, БМП-2, КамАЗ, Урал, атакували російську піхоту. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили російський танк, БМП-2. Воїни дронами-камікадзе атакували ворожу піхоту, КамАЗ, Урал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших захисників опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили техніку, міномет, засоби зв’язку та склади з БК на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) війна (1487) ліквідація (4461) 3 Окрема штурмова бригада (497)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забагато РЕБу у трійки((( І уродів, чимчикующіх кудись...
показати весь коментар
11.02.2025 18:55 Відповісти
Оптіка де? Заряди слабі, дальність низька, зображення пропадає біля землі.
Дуже сумно.
показати весь коментар
12.02.2025 11:28 Відповісти
 
 