З розбитою пикою та без трусів: окупант із 810 окремої бригади морської піхоти валяється у полі. ВIДЕО 18+
Українські захисники показали ліквідованих солдатів із 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+20 Владимир Мессинг
показати весь коментар11.02.2025 19:37 Відповісти Посилання
+10 Alessandro Moretti
показати весь коментар11.02.2025 19:28 Відповісти Посилання
+9 Yurii
показати весь коментар11.02.2025 19:26 Відповісти Посилання
неузнает какой у парняморпеха бил конєц"
тепер воно в раю хла...
де дєвствєнєци толпами ходять..
і дають ... всім в с***раку..
а воно свого пру**тня залишило десь на полі..
кошмар..
коли вона закінчиться?
Смерть рашистам!
Слава Україні!