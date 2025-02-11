УКР
З розбитою пикою та без трусів: окупант із 810 окремої бригади морської піхоти валяється у полі. ВIДЕО 18+

Українські захисники показали ліквідованих солдатів із 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Живут, как собаки и подыхают ,как собаки!
11.02.2025 19:37 Відповісти
Воюют "круто и дерзко". Йухло 😂
11.02.2025 19:28 Відповісти
https://t.me/voynareal/109039 Потужні кацапські штурмовики на Донецькому напрямку.
11.02.2025 19:26 Відповісти
Гроші знаишли?
показати весь коментар
11.02.2025 19:28 Відповісти
"і молодая не узнает какой у парня морпеха бил конєц"
показати весь коментар
11.02.2025 19:29 Відповісти
60-річні дісантнікі
показати весь коментар
11.02.2025 19:32 Відповісти
Нє каждая собака так помереть решится...
показати весь коментар
11.02.2025 19:41 Відповісти
"Дєрзскій" де????
показати весь коментар
11.02.2025 19:39 Відповісти
В Дерзостане 😁
показати весь коментар
11.02.2025 20:07 Відповісти
атмучєлся..

тепер воно в раю хла...
де дєвствєнєци толпами ходять..
і дають ... всім в с***раку..

а воно свого пру**тня залишило десь на полі..
кошмар..
показати весь коментар
11.02.2025 19:56 Відповісти
Його прутень торчить в його дупi 😁
показати весь коментар
11.02.2025 20:09 Відповісти
За відео лайк, але шо за хрень на фоні відео виє?!
показати весь коментар
11.02.2025 20:14 Відповісти
читаєш "бойовий шлях" 810ї в вікі..
коли вона закінчиться?
показати весь коментар
11.02.2025 20:33 Відповісти
Вона давно закінчилась. Ще навесні 2022 року, коли їх розхєрачили на харківщіні. Другий раз закінчилась восени 2022 року, - коли "морпєхі" тонули в ярках херсонщини глибиною в півметра. Третій раз закінчилась взимку 2023 року, коли їх разом з вагнерами зточували під бахмутом. Далі підрахунок ніхто не вів, бо з оригінального складу цієї бригади не залишилось і 15% солдатів та офіцерів. Це давно "м'ясна" бригада, яка через себе за рік пропускає принаймні 2 повних особових склади. Ну, на концерт кобзона пропускає.
показати весь коментар
11.02.2025 20:56 Відповісти
От же рашисти, з своїх вже навіть труси здирають!
показати весь коментар
11.02.2025 21:25 Відповісти
Як прутін-мізулін, написав рашистам у плані з 2014 року, так вони і продовжують дохнути, за планом у 2025 році!!…
Смерть рашистам!
Слава Україні!
показати весь коментар
12.02.2025 01:02 Відповісти
Воїн зламав стереотипи: раніше розповідали про "мальчіка в трусіках", а тут бляха "без трусіков"
показати весь коментар
12.02.2025 09:14 Відповісти
Єто зальот!
показати весь коментар
12.02.2025 10:07 Відповісти
 
 