Нацгвардійці бригади "Рубіж" ліквідували протягом двох днів 56 окупантів і знищили МТЛБ, БМП. ВIДЕО

Бійці батальйону "Свобода" 4-ої бригади Нацгвардії "Рубіж" відбили ворожий штурм окупантів.

В результаті бойової роботи протягом двох днів ворог поніс наступні втрати: 56 ліквідованих, 20 поранених російських солдатів. Знищено МТЛБ, БМП і 7 одиниць іншої техніки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що нацгвардійці бригади "Рубіж" знищили на Сіверському напрямку ворожу штурмову групу, до якої входило приблизно десяток росіян.

Також дивіться: Бійці 60 ОМБр відбили атаку росіян та знищили БМП з десантом на Лиманському напрямку. ВIДЕО

