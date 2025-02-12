Окупант сів, обпершись на рештки стіни, приставив дуло автомата до голови і застрелився. ВIДЕО 18+
Поранений росіянин пустив собі кулю у голову на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту самоліквідації окупанта зафільмував безпілотник. На записі видно, як окупант сидить біля рештків стіни, обпершись на них спиною, притуляє дуло автомата собі до щелепи і тисне на гачок.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Frenk Rex
показати весь коментар12.02.2025 12:44 Відповісти Посилання
+18 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар12.02.2025 12:42 Відповісти Посилання
+11 Юрий Хорошунов
показати весь коментар12.02.2025 12:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а за гибель отримає хувжо........
це ж не люди вже по факту. їхні тіла їм не належать. тому питання заради кого/чого - не має сенсу.
що він йому поганого зробив???
щоб піднятися по соціальній драбині в росії "від землі" - треба бути звіром, який кусає сильніше
щоб піднятися ще вище - звіром який кусає насмерть
змолоду кожний переоцінює себе, от і цей куражився що він самий крутий звір
а в "мінуту слабості" він відчув : "я не звір а гівно" - і натиснув на гачок