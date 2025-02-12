Окупант сів, обпершись на рештки стіни, приставив дуло автомата до голови і застрелився. ВIДЕО 18+

Поранений росіянин пустив собі кулю у голову на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту самоліквідації окупанта зафільмував безпілотник. На записі видно, як окупант сидить біля рештків стіни, обпершись на них спиною, притуляє дуло автомата собі до щелепи і тисне на гачок.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

