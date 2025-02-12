УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9178 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 484 29

Окупант сів, обпершись на рештки стіни, приставив дуло автомата до голови і застрелився. ВIДЕО 18+

Поранений росіянин пустив собі кулю у голову на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту самоліквідації окупанта зафільмував безпілотник. На записі видно, як окупант сидить біля рештків стіни, обпершись на них спиною, притуляє дуло автомата собі до щелепи і тисне на гачок.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Безногий окупант пустив собі кулю в голову на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) війна (1487) самогубство (663) Донецька область (9652) бойові дії (4663) Покровський район (1026)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Бо то не люди, то *** зна що!(
показати весь коментар
12.02.2025 12:44 Відповісти
+18
Молодець так би ще зробили десь 130 мільйонів і світу було б би легше та безпечніше.
показати весь коментар
12.02.2025 12:42 Відповісти
+11
Вот можем же когда хотим? Продолжаем в том же духе
показати весь коментар
12.02.2025 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо то не люди, то *** зна що!(
показати весь коментар
12.02.2025 12:44 Відповісти
його орчиха отримала бабулєсів від ***** при підписанні контракту.
а за гибель отримає хувжо........
показати весь коментар
12.02.2025 12:46 Відповісти
так, ті шо в ямах сидять по місяцю - годують раз на день. решту - хз.
це ж не люди вже по факту. їхні тіла їм не належать. тому питання заради кого/чого - не має сенсу.
показати весь коментар
12.02.2025 13:18 Відповісти
ти знаєш, це найкращий варіант для них у всіх відношеннях і для нас, ну для нас, ьо ще краще щоб вони взагалі сюди не йшли, але, отож, не треба брати в полон, лікувати, годувати, охороняти, не треба кулі, дрони і таке інше на нього витрачати, одна вигода.
показати весь коментар
12.02.2025 18:48 Відповісти
Молодець так би ще зробили десь 130 мільйонів і світу було б би легше та безпечніше.
показати весь коментар
12.02.2025 12:42 Відповісти
їх стільки немає
показати весь коментар
12.02.2025 13:17 Відповісти
Добре було б, якщо б і емігранти з засрашки за останні років 35 отак випилились з всесвіту.
показати весь коментар
12.02.2025 16:57 Відповісти
Їх від сили 80 млн. А все інше - пропаганда ублюдочна - шо ані, мол, агромниє і страшниє. Їх менше ні японців - японці їм би дали триндюлєй із радістю .
показати весь коментар
12.02.2025 15:38 Відповісти
Зараз десь 70 мільойонів.
показати весь коментар
12.02.2025 16:30 Відповісти
орієнтовно, тобто вдвічі більше ніж українців, тому при належному забезпечення зброєю їх можна перемогти. і згалом тому то й вигрібають депресивні регіони і корейців залучаюьб, щоб не починати мобілізацію в "благополучних" містах, але ж доведеться, кон чен ин, не дасть багато своїх військових, йому теж сцикотно.
показати весь коментар
14.02.2025 15:11 Відповісти
Под 70 млн их. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/03/15/121434/putin-sluchajno-vydal-gostajnu-rossii--no-na-samom-dele-situatsiya-esche-khuzhe.shtml
показати весь коментар
12.02.2025 22:17 Відповісти
а нахера було прострілювати капушон?????
що він йому поганого зробив???
показати весь коментар
12.02.2025 12:45 Відповісти
Старшина роти його прикопає за "порчу казенного імущєства"...
показати весь коментар
12.02.2025 12:56 Відповісти
Вот можем же когда хотим? Продолжаем в том же духе
показати весь коментар
12.02.2025 12:46 Відповісти
Заголовок звучить як хокку.
показати весь коментар
12.02.2025 12:49 Відповісти
чудовий заголовок, а не клікбейт якись дурнуватий
показати весь коментар
12.02.2025 13:07 Відповісти
Слишком витиевато.Могли бы просто написать-"прислонился к сосне и "дал дуба".(с)
показати весь коментар
12.02.2025 13:13 Відповісти
паРаша - країна zомбі.
показати весь коментар
12.02.2025 12:56 Відповісти
він подумав "здамся в полон - зі мною зроблять все те що я робив з українцями"
щоб піднятися по соціальній драбині в росії "від землі" - треба бути звіром, який кусає сильніше
щоб піднятися ще вище - звіром який кусає насмерть
змолоду кожний переоцінює себе, от і цей куражився що він самий крутий звір
а в "мінуту слабості" він відчув : "я не звір а гівно" - і натиснув на гачок
показати весь коментар
12.02.2025 13:24 Відповісти
Прозрів і знайшов вихід! Я жив у расеї і знаю, що у декого там життя гірше, чим здохнути. Вони живуть і страждають від життя!
показати весь коментар
12.02.2025 14:08 Відповісти
Одно понять не могу. Нахрена надо было так далеко ехать ? Что не мог дома самоубится ?
показати весь коментар
12.02.2025 14:22 Відповісти
Поки щось не прилетіло йому в ліву ногу (темна пляма, високовірогідно - кров), з-за чого він вимушений був "сісти" - в нього були плани штурмувати аж до Лісабону, а потім онукам розказувати про героїчний шлях визволителя європи від панування україно-бандерівців.
показати весь коментар
12.02.2025 16:55 Відповісти
Не, там попроще, еще с позапрошлого столетия потуги, мол, от Пацифик - до Атлани и шобы в Индийском чоботи помити.
показати весь коментар
12.02.2025 20:45 Відповісти
А мог геройски сдаться и по обмену героем вернуться домой.
показати весь коментар
12.02.2025 14:51 Відповісти
Так он до того уже схлопотал дозу свинца, несовместимую с его жалкой жизнью.
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
Подяка від ЗСУ за зекономлений на нього дрон.
показати весь коментар
12.02.2025 20:26 Відповісти
Лагiдний кацап - дохлий кацап. Чьо так поздно в этом они раздупляются. Тормоза какие-то.
показати весь коментар
12.02.2025 20:41 Відповісти
 
 