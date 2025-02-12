Знищення російської станції РЕБ Р-330Ж "Житель" та її екіпажу. ВIДЕО

Бійці підрозділу "UA_REG TEAM" Сил спеціальних операцій у взаємодії з одним із підрозділів 140-го окремого центру спеціальних операцій виявили та знищили російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, станція та її екіпаж був знищений ракетним ударом.

