Знищення російської станції РЕБ Р-330Ж "Житель" та її екіпажу. ВIДЕО

Бійці підрозділу "UA_REG TEAM" Сил спеціальних операцій у взаємодії з одним із підрозділів 140-го окремого центру спеціальних операцій виявили та знищили російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, станція та її екіпаж був знищений ракетним ударом.

Спецпризначенці ГУР знищили сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" на Донецькому напрямку. ВIДЕО

війна (1487) знищення (8285) Сили спеціальних операцій (54) РЕБ (176)
Не жилося цим жителям на кацапіі
12.02.2025 14:25 Відповісти
А кто там поблизости валяется - жители "Жителя"?
12.02.2025 14:27 Відповісти
їх позбавили прописки одночасно зі знесенням житла
12.02.2025 14:34 Відповісти
Нежить..
12.02.2025 14:28 Відповісти
ЗСУ перепрофілювали "Житель" у "Нежилец"!
12.02.2025 14:33 Відповісти
служил на станции помех 5 киловатт Р325м2 , телеграфист 2 кл. ГСВГ дмб 84 !!
12.02.2025 14:47 Відповісти
Бігають щось там, метушаться... І не знають що мертві вже, псячі викидні..
12.02.2025 16:05 Відповісти
 
 