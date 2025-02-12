УКР
Бійці 71 ОЄБр ДШВ знищили російську важку техніку разом із десантом. ВIДЕО

Військові 71-ої окремої єгерської десантно-штурмової бригади знищили ворожу техніку. Завдяки ударним FPV-дронам та влучним скидам було атаковано російських загарбників.

Завдяки точній роботі операторів безпілотників, усі спроби окупантів прорвати оборону зазнали краху, повідомляє Цензор.НЕТ.

