Бійці 71 ОЄБр ДШВ знищили російську важку техніку разом із десантом. ВIДЕО
Військові 71-ої окремої єгерської десантно-штурмової бригади знищили ворожу техніку. Завдяки ударним FPV-дронам та влучним скидам було атаковано російських загарбників.
Завдяки точній роботі операторів безпілотників, усі спроби окупантів прорвати оборону зазнали краху, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ігор Смотренко
12.02.2025 17:26
Orest Zaulichnyy
13.02.2025 09:57
