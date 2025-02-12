УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9178 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 223 9

Водій 82 ОДШБр під обстрілами вивіз більше десятка воїнів із позиції та врятував побратимів. ВIДЕО

Водій евакуаційного транспорту 82-ої окремої десантно-штурмової бригади став справжнім героєм, рятуючи побратимів. FPV-дрон окупантів уразив машину ще на шляху до місця призначення, але це не зупинило водія, адже він розумів, що від нього залежать життя наших воїнів.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Є водії, а є водії-титани зі сталевими нервами. Водій "евака" 82 ОДШБр отримав завдання: вивести більше десятка воїнів із позиції.  Під обстрілами, після ще двох влучань FPV, водій продовжив рух і виконав завдання", – йдеться у підписі до відео.

Також дивіться: Бійці 71 ОЄБр ДШВ знищили російську важку техніку разом із десантом. ВIДЕО

Автор: 

війна (1487) евакуація (2424) Десантно-штурмові війська ДШВ (242) 82 окрема десантно-штурмова бригада (73)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А надати Україні ракети щоб знищити кацапські заводи не на часі, бо вдарять по центрам прінятія рєшеній НАТО
показати весь коментар
12.02.2025 17:46 Відповісти
А м113 якраз і союзників
показати весь коментар
12.02.2025 18:47 Відповісти
Вот это мастер!!!!
А какую нервную систему надо иметь
Чтобы такое проделывать
Сильно.....
Точно мужик из стали...
показати весь коментар
12.02.2025 17:54 Відповісти
Це та М113 про яку білецький казав що старе гімно ?!
Всі американські і західні броньовані машини в сто разів кращі за радячнсько-московитський металобрух - бо в тих машинах люди виживають майже завжди. А білецький недавно так огидно бовкнув про М113 що аж бридко.
показати весь коментар
12.02.2025 18:07 Відповісти
Походу, то колісна якась MRAP, на М113 не схоже.
показати весь коментар
13.02.2025 08:14 Відповісти
це Герої !!! це Супер Герой❤️ !!! Слава Україні !!!
показати весь коментар
12.02.2025 18:15 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
12.02.2025 18:18 Відповісти
Щира подяка і респект нашому Воіну - титану , який під обстрілами
окупантів , спасав життя наших хлопців !
Дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
показати весь коментар
12.02.2025 18:50 Відповісти
Титанище!!! Холодная голова, стальные нервы и громадное сердце.
показати весь коментар
12.02.2025 19:04 Відповісти
 
 