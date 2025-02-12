Водій 82 ОДШБр під обстрілами вивіз більше десятка воїнів із позиції та врятував побратимів. ВIДЕО
Водій евакуаційного транспорту 82-ої окремої десантно-штурмової бригади став справжнім героєм, рятуючи побратимів. FPV-дрон окупантів уразив машину ще на шляху до місця призначення, але це не зупинило водія, адже він розумів, що від нього залежать життя наших воїнів.
Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Є водії, а є водії-титани зі сталевими нервами. Водій "евака" 82 ОДШБр отримав завдання: вивести більше десятка воїнів із позиції. Під обстрілами, після ще двох влучань FPV, водій продовжив рух і виконав завдання", – йдеться у підписі до відео.
А какую нервную систему надо иметь
Чтобы такое проделывать
Сильно.....
Точно мужик из стали...
Всі американські і західні броньовані машини в сто разів кращі за радячнсько-московитський металобрух - бо в тих машинах люди виживають майже завжди. А білецький недавно так огидно бовкнув про М113 що аж бридко.
окупантів , спасав життя наших хлопців !
Дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️