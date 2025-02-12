УКР
Прикордонники знищили три радянські гармати ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

FPV-дрони прикордонників РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" влучно відпрацювали по ворогу на Куп’янському напрямку. Зокрема бійці знищили три радянські гармати калібру 152 мм.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Коментувати
Сортувати:
Сопілка...! Не грає, правда, і не стріляє!
12.02.2025 18:48 Відповісти
Черговий каламбур від ЦН. Україна воює з радяньським союзом?
12.02.2025 19:05 Відповісти
Мадяр завжди показує сопілкарів.
12.02.2025 19:50 Відповісти
 
 