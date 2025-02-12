Прикордонники знищили три радянські гармати ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
FPV-дрони прикордонників РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" влучно відпрацювали по ворогу на Куп’янському напрямку. Зокрема бійці знищили три радянські гармати калібру 152 мм.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
