СБУ викрила топового агента ФСБ у своїх лавах | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує затримання агента ФСБ у лавах керівництва СБУ.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюк затримав зрадника, який працював в СБУ та передавав інформацію ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Текстовий супровід відео

Відбулася резонансна подія: голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про викриття високопосадового російського крота у керівництві СБУ. Василь Малюк особисто брав участь у затриманні і заявив, що про всі деталі цієї спецоперації СБУ був повідомлений і санкціонував Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський.

Ситуація безпрецедентна, оскільки полковник СБУ Козюра – це дуже відома особистість в Службі безпеки України, це кадровий офіцер СБУ, який все своє життя служив в Службі безпеки України і зробив там достатньо серйозну кар'єру. Тривалий час Козюра працював, спочатку він починав у відділі кадрів в Академії Служби безпеки України, а потім він весь час працював в Департаменті захисту національної державності Служби безпеки України і весь цей час рухався по лінії в управлінні Т, яке займається боротьбою з тероризмом. Тобто в нього понад 25 років служби, він за цей час в СБУ знає там практично всіх в керівництві, пройшов велику кількість змін влади і був там і до Майдану, і під час Майдану, і після Майдану, також продовжував впевнено робити кар'єру. Козюра був начальником відділу по боротьбі з тероризмом в управлінні Т Служби безпеки України, а потім доріс до начальника управління по боротьбі з тероризмом в Департаменті захисту національної державності. Чотири управління, і одним з цих управлінь в центральному апараті Служби безпеки керував російський агент багато років. У 2016 році Козюра був призначений на посаду начальника штаба антитерористичного центру Служби безпеки України. Це дуже важлива посада, особливо зараз, під час війни і раніше, перед війною, тому що антитерористичний центр СБУ і його начальник штаба мають доступ практично до всього обсягу інформації, яким володіє не тільки Служба безпеки, але й інші сили, структури сил оборони України, тобто і армія, і Нацгвардія, і МВС. Вся ця інформація, яка стосується, фактично, можливих проявів тероризму, будь-якої інформації, яка стосується діяльності сил оборони взагалі, тобто те, що стосується війни, бойових дій, вся ця інформація в повному обсязі, вона стікається в антитерористичний центр СБУ. Начальник штаба антитерористичного центру, безумовно, володіє повним доступом до цієї інформації, яка дозволяє в повному обсязі аналізувати проблеми і події у силах оборони України і оцінювати таким чином стан боєздатності сил оборони взагалі в цілому. Тобто ця посада - одна з найбільш інформованих і найбільш впливових, якщо ми говоримо про хід бойових дій. Тому, звичайно, про цю подію важливо казати.

У нас так абстрактно люблять говорити, що російська агентура проникає глибоко в структури влади. У нас є приклади високопосадовців, які викриті як агенти СБУ і зараз або отримали вже вирок, або під слідством. Це не перший випадок, але важливо, що зараз під час активних бойових дій на такому напрямку СБУ змогла провести контррозвідувальну операцію і зберегти таємницю цієї операції. Причому, очевидно, що голова СБУ проінформував Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського і ця інформація не була злита. Це важливо.

Я додам декілька деталей, яких відео, яке оприлюднило СБУ, немає. Зокрема, щодо родичів Дмитра Козюри, які служать у Російській Федерації у керівництві Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Просто шокуючі деталі цієї справи, які викликають в першу чергу звичайну повагу, оскільки на такому високому рівні запідозрити і виявити агента впливу, агента російської розвитки, вкрай важко. Ми з вами знаємо, що керівник зверху - він в центрі всіх інформаційних потоків, він контактує з великою кількістю людей, його за десятки років всі сприймають вже повністю як свою людину. І просто з'ясувати, запідозрити, знайти якісь контакти несанкціоновані, вкрай важко. Тому треба відзначити, що контррозвідка Служби безпеки в цьому випадку проявила дійсно високий професіоналізм, і це, безумовно, не абсолютно ненатягнута ситуація. Ми зараз бачимо, що у Дмитра Козюри є несанкціоновані контакти і він спілкується з сторонніми людьми, які встановлені зараз, виявлені як резиденти ФСБ, але в будь-якому разі та інформація, яку він передає, вона не повинна розповсюджуватись. І його розмови про крипту говорять, що у цього полковника були свої якісь інші інтереси, які він задовільняв. Там видно, що він володів величезним обсягом всієї інформації, в тому числі розвідувальної, про яку нашим спецслужбам стає відомо. Тобто, він міг бачити, який обсяг розвідувальної інформації Україна отримає проросійську федерацію. Він міг з'ясувати, як ми бачимо, законним шляхом, дуже швидко будь-яку інформацію, що стосовно стратегічних об'єктів в Україні, стратегічних комунікацій, коригувати удари по цих комунікаціях, давати оцінку швидко завданої шкоди російськими ударами. І, звичайно, це величезний обсяг оперативної інформації, це просто неоціненна для ворога під час війни інформація.

Що важливо зазначити? Там Козюра коментує удар, який був завданий по вулиці Антоновича(20 грудня 2024 року, - ред.), відомий у ракетний удар, який був завданий росіянами після того, як Служба безпеки України знищила у Москві російського начальника хімічних військ Збройних сил Російської Федерації. Так от, в цьому випадку видно, що він коментує удари - за цим житловим комплексом, який показаний на карті, також розміщена будівля Служби безпеки України. Його співрозмовник питає, чи він там сидів. Дійсно, в тому будинку раніше розташовувалось приміщення Центру спеціальних операцій. І багато років про це всі знають. Ну і Козюра коментує, що прилетіла в дах новобудови, а от якби на два поверхи вона була нижча, то якраз би ракета влучила в будівлю. Його співрозмовник питає, чи він працював в цьому будинку. Він каже ні, тому що він дійсно був не в Центрі спеціальних операцій, а він був в управлінні Т Департаменту ДЗНД і був в антитерористичному центрі СБУ.

Контакти із Ситєнковим.

Максим Ситєнков - юрист територіально-виборчої комісії міста Вишневе і він був помічником народного депутата Ірини Бережної від Партії регіонів.

Ситєнков, як і багато інших членів і прибічників Партії регіонів, співробітників, був учасником Антимайдану. Бачите як? Антимайдан тісно пов'язаний з російськими спецслужбами. І ті люди, які керували Антимайданом, вони насправді можуть розглядатися як прямі агенти російських спецслужб.

Співробітники, які у нас на верхівці влади сидять, люстровані, які також є учасниками Антимайдану, ватажками, вони також можуть напрягтися, тому що, думаю, рано чи пізно вся ця російська агентура, яка боролась з Майданом, буде вичищена.

Думаю, що це не останній кріт, який там сидить у владі, який працював на росіян, намагався розігнати спочатку демократичні протести, а потім прилаштувався на тепле місце у владі, і такі люди досі працюють на самій верхівці, як ми знаємо. Ситуація дуже красномовна і показує, наскільки велика кількість російської агентури в органах влади.

Про батьків. Вони у відео СБУ зовсім не випадково. Адже брат батька Дмитра Козюри деякий час був одним з вищих керівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації. На цей час він генерал-полковник Олексій Кузюра.

Він ще був на той момент генерал-лейтенантом.

Кузюра сидить. В нього прізвище відрізняється - в Росії він пишеться як Кузюра. Олексій Федорович Кузюра. Федеральна служба безпеки, генерал-лейтенант. Я не знаю, чи зараз Кузюра на службі, але те, що він там доріс до генерал-полковника – це факт. Чи знали в Службі безпеки України, що у Козюри є такий високопосадовий родич у ФСБ? І чи не заважало йому це робити кар'єру? Насправді ця інформація була відома. І вона неодноразово запитувалась у Козюри під час проходження поліграфа, в тому числі при призначенні на посади. Але ж наявність поліграфа – це не гарантія. Те, що людина проходить поліграф – це взагалі абсолютно не показник, що вона може себе викрити. Якщо людина підготувалась до проходження поліграфа, або в неї просто спокійна врівноважена нервова система, людина не буде нервувати, і є велика кількість помилок при проходженні поліграфа. Тим більше тут дуже багато залежить від самої особи – поліграфолога, хто саме проводить ці досліди, за якою методикою, наскільки якісно організована ця перевірка. І, безумовно, на мій погляд, коли на керівну посаду призначається офіцер, у якого родич – генерал ФСБ, як мінімум, на мій погляд, це має до цієї людини дуже підвищену увагу привертати, має працювати велика кількість оперативних служб, які мають перевіряти таку людину. Його шлях, що він робив, які рішення ухвалював, до якої інформації має доступ. Звичайно, дуже дивно таку людину призначати на посади, якщо вона не пройшла якихось випробувань діями, якщо ця людина просто все життя сидить у кабінеті і робить кар'єру. Дуже дивно, якщо така людина потім призначається на такі чутливі для національної безпеки посади взагалі. Це питання до керівників, які призначали Козюру, які йому давали за всі ці роки зростати, які його призначали, які організовували, проводили перевірки цього поліграфа, бо він служив все життя в СБУ.

І тепер велике питання для слідства: а коли саме він почав повідомляти інформацію? Як тільки зайшов на службу, то він там знає майже весь керівний склад СБУ. І володіє доступом зараз в АТЦ до просто критично великого обсягу інформації.

Я хочу сказати, що, перше, це дійсно високопосадовий кріт, який дуже небезпечний, який мав, на жаль, величезний доступ до інформації. Думаю, що виставляти на обмін, поки йдуть бойові дії, людину з таким доступом обсягу до такої інформації просто неможливо. Тому що ця людина в руках ФСБ - буде просто мати критичні наслідки. Хочу звернути увагу, що до росіян вже один з працівників з дрібної посади в СБУ переходив. Зараз він дає там покази в Москві.

Хто ще був серед керівників високопосадовців в найвищих ешелонах влади викритий як агент СБУ.

У нас Олег Кулініч зараз перебуває під слідством за підозрою у державній зраді. Це був начальник управління СБУ по Криму. І у нас був Андрій Наумов, начальник головного управління внутрішньої безпеки, який мав відповідати за всі перевірки, за всі оці поліграфи, а насправді відповідав за контрабанду і затриманий в Сербії. Зараз перебуває там. Бригадний генерал СБУ, начальник головного управління.

Василь Прозоров. Був також співробітник СБУ. Він також деякий час, не тривало, був на дрібній посаді в антитерористичному центрі. І він після того зрадив Україну і вже кілька років живе у Москві і там займається пропагандою. Його доступ до інформації, порівняти, звичайно, з інформацією від Козюри, неможливо. Козюра мав доступ до всього практично в умовах війни, до великого обсягу інформацій. На щастя, не мав ні доступу до підрозділів внутрішньої безпеки СБУ, до контррозвідки і до президента, як ми бачимо, що затримання відбулося. І факти, які ми зараз почули, як мінімум це питання, з ким же він спілкувався, як він пояснить зараз, хто ці контакти, з якими він вів такого роду розмови, за що він отримував криптовалюту або намагався отримати криптовалюту. Справа дуже важлива для нас усіх.

Варто зазначити, що здатність системи реагувати залежить від того, як викриваються агенти, російські агенти. Розуміємо, що досі вони є у владі, і завдання влади - перевірити всіх причетних, всіх, у кого були контакти з Партією регіонів у владі, всіх ватажків Антимайдану або тих, хто сприяв Антимайдану, розгону Майдану, на причетність до російських спецслужб і ФСБ, всіх, у кого є родичі в керівництві російських спецслужб, знайомі друзі. Всі ці люди, потенційні агенти, підозрювані, якщо вони займають високі державні посади, а у нас так і є у владі, вони усі мають пройти таку саму сувору перевірку і такий самий суворий контроль, який був встановлений за Дмитром Козюрою. Будемо тепер чекати заяв.

Голова Служби безпеки Василь Малюк відмітив, і ми бачимо тут по відео, що слідкували і контролювали кожен крок взагалі. І переписки в телефоні, і навіть коли в туалеті був, де б він не був, і всі місця проживання Козюри контролювались. Оце треба обов'язково показати, які ще докази державної зради у нас є про те, який обсяг інформації полковник Козюра міг передавати ворогу. Це зараз ключове, і сподіваюся, що його не обміняють, тому що його обсяг інформації, він є критичним, і він має розповісти все, що йому відомо.

Ми тут знайшли інформацію про Олексія Федоровича Кузюру, дядька полковника СБУ Дмитра Козюри, якого затримали. Народився в 1954 році. Закінчив Вищу школу КГБ СССР за спеціальністю "міжнародні відносини" в 1980 році. Закінчив Академію ФСБ РФ за спеціальністю "юрист в сфері державного управління". З 1972 до 2024 року служба на оперативних і керівних посадах в системі органів державної безпеки. Генерал-полковник у відставці.

Мене, наприклад, тут абсолютно не дивує, що в цій операції контролювалася і в цьому брав участь особисто голова СБУ. Треба дивуватись, чому це не було зроблено раніше. Можна тільки подякувати, що це викриття сталося. Подякувати керівництву СБУ і тому підрозділу, який цю операцію проводив.

Хто призначив на цю посаду Козюру? Судячи з усього, він мав бути призначений на посаду начальника штабу АТЦ СБУ.

Так. Мав бути призначений. Тоді у нас був головою Служби безпеки Василь Сергійович Грицак. Також Грицак призначив на посаду одного з управлінь Служби безпеки України, генерала Валерія Шайтанова, який брав участь в операції проти Майдану. Також, як і Ситєнков. І саме Шайтанов мені запам'ятався, я про нього писав статтю, як людина, яка відмовилась давати наказ спецпідрозділу "Альфа" у квітні 2014 року проводити бойові дії проти російського загону ФСБ полковника Ігоря Гіркіна у Слов'янську. Я неодноразово про це писав, є дописи в інтернеті. Я це написав ще в квітні 2014 року про Шайтанова і про тодішнє командування "Альфи", і про те, що вони відмовляються знищувати терористів у Слов'янську. Писав тоді ще про Шайтанова, що це просто неприпустимо. І тоді Шайтанов був відсторонений, але ненадовго, і потім повернувся як один з керівників одного з управлінь. І так це зробив Василь Грицак. Я, до речі, і повідомляв, я писав неодноразово і про Шайтанова в 2014-2015 році, і посилався, що це неприпустимо призначати на посади людей, які пов'язані і з боротьбою з Майданом, і з невиконанням наказів по боротьбі з терористами. Ну, на жаль, ця практика була. Репутаційна історія в нас у владі нікого не цікавить, і ми бачимо, що досі на такій важливій посаді під час війни тривалий час діяв агент ФСБ, і таких агентів ФСБ при голові СБУ Івані Баканові було призначено велику кількість, прямо на найвищі посади, ключові.

Після початку війни була викрита велика кількість високопосадовців у керівництві СБУ, призначені вже не тільки при Грицаку, але ще і при Баканові.

Щодо фронту: чи є зміни на ОСУВ "Хортиця" після призначення Драпатого?

Змін на ОСУВ "Хортиця" поки що я не бачу, і поки що там є питання, хто які повноваження контролює, за що відповідає Михайло Драпатий, за що відповідає Олександр Сирський, за що відповідають командири ОТУ і за що відповідають командири тактичних груп. Це у нас таке політичне питання, яке досі не визначено. Якщо воно не буде визначено найближчим часом, то я буду писати про те, що ставка Верховного Головнокомандувача нарешті повинна чітко визначити повноваження усіх керівників, які ця ставка і Верховний Головнокомандувач призначає на різні посади. І розкажу про наслідки, що там є випадки повного хаосу і бардака в управлінні при постановці завдання і їх виконанні. Сподіваюся, що цього попередження, яке я там теж передаю ще і неофіційно, буде достатньо, щоб все ж таки керівництво країни не ганьбилось в черговий раз, а все ж таки діяло на запобігання скандалам.

Коли СБУ пише, що в Україні випадки повного хаосу і коли СБУ почне трясти Офіс Президента?

Ми розуміємо, що Володимир Зеленський призначив керівництво СБУ не для того, щоб воно трясло самого Володимира Зеленського. Ми розуміємо, що у нас питання відповідальності минулої влади – це завдання наступної влади. Зеленський себе судити не буде і своїх людей, які за його завданням займаються контрабандою, вибиванням грошей, віджимом майна у бізнесі, якимись кримінальними схемами, тиском на суди, на правоохоронців, ймовірними контактами з Росією або очевидними контактами з Росією. Звичайно, що Зеленський не буде дозволяти, щоб цим людям створювалися якісь проблеми. Тому треба розуміти, що треба привчати кожну владу, щоб вона карала хоча б злочини минулої і хоча б відповідала за якісь злочини у своїй сфері відповідальності, хоча б на рівні середнього апарату або вищих посадових осіб, хоча б в таких правоохоронних органах у владі.

Я думаю, що поки Зеленський при владі, ніяких розслідувань об'єктивних або навіть коментарів про тих, кого він там набрав, пов'язаних з Росією людей, а їх там практично майже всі в оточенні, ми не почуємо.

Пане Юрію, ви зараз знущаєтесь. Ви дійсно думаєте, що Татарова будуть перевіряти?

Ну, я сказав, не при цій владі.

Прокоментуйте заяву Трампа про переговори з Путіним США і РФ.

Трамп, який також, як зараз модно і у нас також, є популістом, він намагається очолити новинні тренди. І він створює інформаційні хвилі для вирішення тих завдань, які він поставив. Ці інформаційні хвилі на даний момент не мають жодної реальної прив'язки до того, що відбувається в Україні. Тому я особисто не вважаю, що така манера розмов сприяє, на мій погляд, адекватному процесу перемовин, але Трамп вважає, що так. Ну і оскільки президент Трамп і Сполучені Штати – це наші основні союзники, наші основні партнери, які на даний момент чітко виконують всі зобов'язання, які вони самі на себе, підкреслюю, взяли з підтримки України, ми можемо тільки бути вдячними і владі США, і народу США за їхню підтримку. Все інше - подивимось на конкретні кроки. От ми маємо подивитись, що насправді будуть робити США. А слів у нас багато - і в українській, і в американській, і в європейській політиці, де велика кількість політиків-популістів, які намагаються просто говорити щось, щоб потрапити в стрічки новин з будь-яким інформаційним приводом. Звичайно, що давайте на це не звертати увагу, будемо стежити за діями, за ініціативами, які призводять до якогось кінетичного ефекту. Зараз я його не бачу.

ОПЗЖ відкрито працюють у парламенті разом зі слугами народу, і нічого. СБУ їх не бачить?

Ну ви ж розумієте, що депутати ОПЗЖ, Бойко і всі інші, хто їздив в Москву за підтримкою, відкрито знімався і фільмувався з керівництвом Російської Федерації, - вони там сидять не тому, що СБУ не хотіло б їм пред'явити підозру. Склад злочинів, там на них всіх є. Вони просто партнери влади. Влади, яка співпрацювала з Партією регіонів, як і велика кількість керівників, які зараз є в "Слузі народу". Ну і, звичайно, вони будуть продовжувати це співробітництво і зараз. Тому їм вигідно ОПЗЖ, як структура, яка голосує чітко за вказівкою Банкової, з усіх чутливих питань. Ну а для себе проросійська партія завжди підтримує те, що їй кажуть з Офісу Президента. А за це їй дають існувати, спокійно вести операційну діяльність. Я думаю, що там якби у всіх цих керівників, депутатів ОПЗЖ, повідкривати телефони та поставити навіть в туалеті відеокамери, то там у кожного можна про спілкування з Москвою, зняти, може, не один фільм, може, і довше, ніж у Козюри. Ну, але "слуги" їх не віддадуть. Це зручніше. Їм що скажеш, вони то і роблять. Вони працюють за те, щоб їх не посадили.

Уявляєте, як зручно? Можна не платити, як там іншим депутатам, хабарі в конверті, а можна просто лякати їх, що не будете голосувати, ми завтра вас прийдемо і заарештуємо. Зручна для влади конструкція.

У Подоляка брат в російській армії служив і нікого то не бентежило. Скільки ще таких?

У Михайла Подоляка взагалі дивна історія, як він з'явився в Україні. Які він перші статті писав. Хочу нагадати, що він приїхав то якраз у 2004 році під вибори і писав він статті перші про отруєння Ющенка. Звичайно, це не було випадково. Звичайно, його зв'язки з його братом рідним, який був офіцером Головного розвідувального управління Збройних Сил Російської Федерації, мають бути вивчені. Я впевнений, що якби за Михайлом Подоляком таке саме стеження було, там теж було б дуже багато цікавих фактів. Ще раз підкреслюю, радник Офісу Президента Подоляк. Це типова історія. Там важко знайти, а у кого нема зв'язків з Росією. От таких знайти складно. А подивіться на всіх. То комунікаціями займався Подоляк, зараз займається Литвин, який так само в російських журналах писав, що він насправді не з презирством ставиться до України, української армії, і він абсолютно був інтегрований в проросійську регіональну тусовку.

Як думаєте, Содоль - російський агент?

Ні, я не думаю, що генерал Содоль - російський агент. Я думаю, що це якраз приклад такий типовий для нашої армії, коли людина з рівнем мислення командира роти, командира батальйону дуже високо швидко піднімається по посадах і під час цього швидкого сходження вона тільки вчиться передовсім того, що треба дуже добре виконувати накази і що більше не треба, то як ти був, наприклад, комбригом, спілкуватися з людьми, слухати підлеглих, а просто треба бути лояльним і дослівно виконувати, що тобі сказали. І це вже достатньо для того, щоб займати посаду і крісло. Це, на жаль, така хвороба при просуванні керівників наверх, тому що дуже часто, коли людина, яка формується як командир у спілкуванні з людьми, коли ти командир роти, командир батальйону, ти бачиш своїх солдатів і на цих посадах людина краще за все себе проявляє. Потім починається інший рівень управління, коли ти вже не бачиш людей, не бачиш їхні очі, а керуєш просто структурними підрозділами, прив'язаними під завдання. І далеко не всі можуть мати таке абстрактне мислення і такі здібності. На жаль, дуже часто в армії, незважаючи на це, людина робить кар'єру, тому що вона чийсь добре знайомий, дуже слухняний, добре виконує все. Але, на жаль, ми очікуємо на цій посаді людину, яка може навчатись, яка може самовдосконалюватись, а виявляється, далеко не завжди, коли людину призначають, вона починає вчитися. Інколи вона починає керувати, не усвідомлюючи, не маючи рефлексії і зворотного зв'язку.

Антимайдан Татарова вбиває у бункері Банкової чеченців.

Ну, так, до речі, там цікаві заяви, ми їх пізніше прокоментуємо. Я вражений новими відкриттями щодо, виявляється, штурму Банкової, який був і про який ніхто не чув. Це дуже цікаво, але, на жаль, ми не знаємо.

Наєв не поїхав на фронт?

Наскільки я знаю, якраз Сергій Наєв сьогодні вже прибув із зони виконання завдань на фронт. І, я так розумію, найближчим часом приступить до виконання обов'язків командира тактичної групи. Подивимось. Я про це буду скоро писати, і ділянка фронту там дуже складна, яка якраз вимагає, насправді, ухвалення рішень на відхід і скорочення лінії фронту. Важлива тема, тому я буду це питання окремо висвітлювати. Я хочу сказати одразу, щоб не було ніякого непорозуміння: я не вважаю, що коли Наєв призначений на тактичну групу, це якесь покарання. Це, насправді, дуже відповідальна, важлива посада. Це ознака довіри з боку Верховного Головнокомандувача, з боку Головнокомандувача ЗСУ, і неважливо, яке звання у генерала, так очевидно, що його призначили після інтерв'ю. Тільки завдяки інтерв'ю. Я про це буду окремо писати і говорити. Але посада важлива, і будь-який генерал, як і будь-який солдат, має виконувати ті рішення, які йому під час війни ставить Верховний Головнокомандувач. Тактична група – це не обороняти посадку. Це робота в штабі, робота на виїздах, на командних пунктах. Це, на мій погляд, для військової людини, незалежно від її звання, це честь.

Як перевіряють людей для таких посад? Ваша думка щодо фото? Чи доцільно воно?

Як перевіряють людей? Як ми бачимо, не зовсім якісно перевіряють, тому що у нас постійно міняється влада, і влада то вводить люстрацію, але призначає людей, які б мали бути люстрованими. То, наприклад, люстрація зараз взагалі скасована, і фактично, при діючій владі "слуги народу" люстрацію не виконують, все одно в порушення закону призначали кого завгодно. Ну, а зараз в 2025 році вже і дія закону про люстрацію закінчилась. Але до цього призначали 5, майже 6 років незаконно людей в порушення закону про люстрацію.

Стосовно фото. Ну, це позиція керівництва держави, я думаю, що Василь Малюк настільки впевнений, що це дійсно російський агент, і це фото демонструє певну засторогу і демонстрацію, що родич генерал-полковника ФСБ більше не може перебувати на такій важливій посаді, що він затриманий. І це так, як виклик, можливо, запрошення до проведення перемовин про обмін.

Чому цього щура не посадили?

Ну, може, посадять.

Якщо у посадовців є родичі росіяни, і це відомий факт, як вони проходять перевірку?

Та так і проходять. Так, вони є учасниками Антимайдану, є купа людей у владі, які переїжджають, мають стосунки і бізнес з Росією. Ну і що, вони спокійно служать, і нічого їм ніхто не робить. Поліграфологи – це теж живі люди, їм теж можуть різні люди ставити завдання. А от так ставити, щоб таку операцію, стільки відеокамер, перевірок і злам телефонів, це уявляєте собі, скільки людей треба робити на такі перевірки. Насправді моє переконання, що якщо людина тривалий час до початку війни проходила службу в кадрах, і потім за 10 років бойових дій ніяк себе не проявила у конкретних випадках, у боротьбі з російською агентурою, така людина не має права займати керівні посади. 10 років війни – це і є єдина можлива школа, перевірка, академія для будь-якої структури Сил Оборони. Якщо людина за ці 10 років не займала командні посади, не має на своєму особистому рахунку особисто проведених операцій по знищенню, затриманню російської агентури, наприклад, для СБУ, проведенню бойових дій, своєї особистій участі в бойових діях, якщо вона ніколи не була ні в АТО, ні в ООС, ні на війні, така людина не має права призначатися на будь-які посади в структурах Сил Оборони. Я вважаю, що і в правоохоронних органах також. Це категорично неможливо. Те, що у нас, в принципі, на якісь перевірки витрачається час, – це просто профанація. Який стосунок мав Козюра, щоб мати таку високу посаду? Що він зробив на війні? Мені про це невідомо, я глибоко сумніваюсь. А що він взагалі колись брав участь в якихось активних діях?

Що робить Баканов, коли він буде відповідати за скоєні злочини проти держави?

Не при цій владі, очевидно. Баканов занадто близько пов'язаний, занадто багато знає. Хочу сказати, що якби Володимир Зеленський вчинив так, як вимагає закон, і Баканов був би за ґратами зараз, разом з тими, кого він подавав президенту на укази про призначення, то це б зняло велику кількість підозр стосовно самого керівництва країни про зв'язки з Росією. Бо, як казав Лі Куан Ю, спробуй посадити трьох друзів. В даному випадку один друг - Іван Баканов - це людина напряму пов'язана з ФСБ. Може йому там кажуть, що він якийсь божевільний, несвідомий і все таке. Якщо божевільний, несвідомий призначає агентів ФСБ, як Баканов призначив Кулініча, Наумова та інших, то ця людина має бути тоді в спеціалізованому тюремному лікувальному закладі, якщо він не віддає звіт у своїх діях. Я не виключаю. Ну тоді піддайте медичному обстеженню пана Баканова, якщо хтось вважає, що неадекватність поведінки може його звільнити від відповідальності. І має бути суд, який має сказати, що Баканов подавав Зеленському подання на призначення в керівництво СБУ Кулініча і Наумова в стані афекту, він був в неадекватному стані, не контролював себе, був психічно неспроможним оцінити, що він робить. Тоді його треба по суду звільнити від відбуття покарання в тюрмі, від пожиттєвого, як мінімум, на яке він заробив. І він має просто весь цей час примусово проходити лікування в спеціалізованому закладі. Це був об'єктивний підхід. Але суду нема, Баканов на свободі. Кулініч без нього сидить у Києві, а Наумов у Сербії, і дуже за ним сумують. Дійсно незрозуміло, як людина, яка призначила зрадників, досі собі гуляє Києвом. Це абсурд.

Дякую вам за важливі цікаві питання. Ми вже годину в ефірі. Я вам дякую всім за підтримку. І дякую, що маю таку можливість завдяки спонсорам каналу "Бутусов плюс". Це вже майже 2800 спонсорів. Дякую вам всім, друзі, за те, що щомісячно підтримуєте нашу роботу і даєте нам можливість виходити в ефір. Дякую, що були з нами, і - Слава Україні!