Воїни 3 ОШБр знищили БТР, БМП, вантажівки, легкові автівки і "буханки" окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили Урал і КамАЗ окупантів. Також воїни атакували російський БТР, БМП і вантажівки, легкові автівки і "буханки".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших захисників опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль