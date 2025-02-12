УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9178 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 386 0

Воїни 3 ОШБр знищили БТР, БМП, вантажівки, легкові автівки і "буханки" окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили Урал і КамАЗ окупантів. Також воїни атакували російський БТР, БМП і вантажівки, легкові автівки і "буханки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших захисників опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Прикордонники знищили три радянські гармати ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) війна (1487) знищення (8285) 3 Окрема штурмова бригада (497)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 