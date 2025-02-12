УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9178 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 275 20

Росіянин намагається підстрелити наш безпілотник, а згодом пускає собі кулю у голову. ВIДЕО

Воїни 25-ої окремої повітряно-десантної Січеславської бригади зафільмували самогубство окупанта. Росіянин спочатку намагався підстрелити дрон, а згодом пустив собі кулю у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту самоліквідації окупанта зафільмував безпілотник.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр знищили БТР, БМП, вантажівки, легкові автівки і "буханки" окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) війна (1487) самогубство (663) 25 окрема повітряно-десантна бригада (165)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
12.02.2025 20:58 Відповісти
+10
Гойда!
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
+9
З.А.Ч.Ё.Т
показати весь коментар
12.02.2025 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З.А.Ч.Ё.Т
показати весь коментар
12.02.2025 20:41 Відповісти
Гойда!
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 20:58 Відповісти
Згодиться - в кацапів там всі безголові
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
А міг би ще своїх постріляти, стільки набоїв зіпсував....
показати весь коментар
12.02.2025 20:45 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
12.02.2025 20:48 Відповісти
Захотел кацап родиться,
Чтоб не жить и... застрелиться!
показати весь коментар
12.02.2025 20:59 Відповісти
кацап захотел родиться,
разрушить Украину и... застрелиться!
показати весь коментар
12.02.2025 21:38 Відповісти
Який гарний кацап! Аби всі такі були, я б дружить став.
показати весь коментар
12.02.2025 21:00 Відповісти
Из пяти баллов вынуджен поставить только четыре,ибо конкурсант перепутал алгоритм действий.Сначала в голову надо стрелять,и только затем в беспилотник.
показати весь коментар
12.02.2025 21:02 Відповісти
Я знав що какЦапи ї..б.онуті, але щоб на стільки.
показати весь коментар
12.02.2025 21:03 Відповісти
дуже складний шлях… треба було вистрілити собі в голову ще вдома…
показати весь коментар
12.02.2025 21:07 Відповісти
Або матері аборт треба було зробити ще при народженні
показати весь коментар
12.02.2025 21:21 Відповісти
Це він застрелився від сорому, що не попал. А може родичі вимагали, їм білу ладу дуже хотілося
показати весь коментар
12.02.2025 21:19 Відповісти
пачку пельменей.
показати весь коментар
12.02.2025 22:00 Відповісти
Ну,щоб усі !!!
показати весь коментар
12.02.2025 21:51 Відповісти
такі русскоязичні мені подобаються, дайте два.
показати весь коментар
12.02.2025 21:57 Відповісти
Правильно рішив московіт!
Дрони Українцям, треба заощаджувати!!
на інших орків
Усьо ж па Плану, отого прутіна-мізуліна??
показати весь коментар
12.02.2025 23:36 Відповісти
Безкоштовний білет на кабздонявого йосю заслуговує цей кідар за збережений дрон для наших воїнів ЗСУ.
показати весь коментар
12.02.2025 23:49 Відповісти
Придурку і смерть придурковата!
показати весь коментар
13.02.2025 00:51 Відповісти
 
 