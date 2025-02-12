Росіянин намагається підстрелити наш безпілотник, а згодом пускає собі кулю у голову. ВIДЕО
Воїни 25-ої окремої повітряно-десантної Січеславської бригади зафільмували самогубство окупанта. Росіянин спочатку намагався підстрелити дрон, а згодом пустив собі кулю у голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту самоліквідації окупанта зафільмував безпілотник.
Топ коментарі
12.02.2025 20:58
12.02.2025 20:42
12.02.2025 20:41
Чтоб не жить и... застрелиться!
разрушить Украину и... застрелиться!
Дрони Українцям, треба заощаджувати!!
на інших орків
Усьо ж па Плану, отого прутіна-мізуліна??