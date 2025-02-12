Як Силам Оборони вдалося нейтралізувати групу російських штурмовиків та вивідати в окупантів інформацію. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Форпост" на Вовчанському напрямку взяли у полон шістьох російських штурмовиків.
Як нейтралізували групу загарбників та що вдалося вивідати у окупантів під час допиту розповіли наші бійці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть рашистам!!