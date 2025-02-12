Як Силам Оборони вдалося нейтралізувати групу російських штурмовиків та вивідати в окупантів інформацію. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Форпост" на Вовчанському напрямку взяли у полон шістьох російських штурмовиків.

Як нейтралізували групу загарбників та що вдалося вивідати у окупантів під час допиту розповіли наші бійці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росіянин намагається підстрелити наш безпілотник, а згодом пускає собі кулю у голову. ВIДЕО