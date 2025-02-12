УКР
Як Силам Оборони вдалося нейтралізувати групу російських штурмовиків та вивідати в окупантів інформацію. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Форпост" на Вовчанському напрямку взяли у полон шістьох російських штурмовиків.

Як нейтралізували групу загарбників та що вдалося вивідати у окупантів під час допиту розповіли наші бійці, повідомляє Цензор.НЕТ.

армія рф (18780) війна (1487) Держприкордонслужба ДПСУ (6435) полон (1656)
Коментувати
Сортувати:
Сподіваюсь, після допиту, ціх володарів вислюків відправили на добрива
12.02.2025 21:38 Відповісти
А нахера їх брати в полон якщо скоро Зеля капітуляцію об'явить і всіх прийдеться відпустити? Хоч би голови їм повідрізали на останок
12.02.2025 21:45 Відповісти
Краще руки
12.02.2025 21:52 Відповісти
По колена.
12.02.2025 22:03 Відповісти
По саму шию. Щоб орчисі було легше пеленати цей самовар
12.02.2025 22:14 Відповісти
Убивць з московії, піймали Захисники України, на гарячому!
Смерть рашистам!!
12.02.2025 23:38 Відповісти
 
 